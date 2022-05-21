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Hazarbaba Dağı'nın zirvesi yeni gezi rotası

1 Saat Önce Yazıldı - 740 Kelime

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 2 bin 300 rakımlı Hazarbaba Dağı'nın zirvesinde yer alan Bervi Gölü, doğal güzelliğiyle doğaseverlere gezinti ve dinlenme imkanı sunuyor.



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21.05.2022 18:01:48

İlçe merkezine 10 kilometre uzaklıkta Hazarbaba Dağı'nın zirvesinde kar ve yağmur sularıyla beslenen tektonik göl, çevresini yeşile bürüyen başta keven olmak üzere farklı türdeki bitki örtüsü, doğası ve temiz havasıyla ziyaretçi çekiyor.

Ziyaretçilerin şehirden uzak dinlenmek, gezinti, piknik ya da kamp yapmak için tercih ettiği göl, doğal güzelliğiyle fotoğraf tutkunları tarafından da tercih ediliyor.

Geçen yıl kuraklık nedeniyle kuruyan göl, bu yıl bereketli yağışlarla yüksek doluluk seviyesine ulaştı.

"Doğaseverler için yeni gezi rotamız"

Sivrice Kaymakamı Yunus Emre Vural, AA muhabirine, Hazar Gölü ve Hazarbaba Kayak Merkezi ile yılın her mevsimi çok sayıda ziyaretçi ağırlayan ilçelerinin yapılan tanıtımlarla Bervi Gölü ile de adından söz ettirmeye başladığını belirtti.

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Temiz havası ve insana huzur veren doğasıyla ziyaretçilerden ilgi gören Bervi Gölü'nün ilçe için alternatif bir gezi rotası oluşturduğunu ifade eden Vural, "Hazarbaba Dağı 4 mevsim ziyaretçilerin ve turistlerin ilgisini çekiyor. Kışın kayak, baharda doğa yürüyüşü yapmak isteyen ziyaretçilerin odak noktası haline gelmiş durumda. Hazarbaba Dağı'nda Bervi Gölü doğaseverlerden ilgi görüyor." diye konuştu.

Gölün yağmur ve kar sularının erimesiyle oluştuğunu kaydeden Vural, kurak mevsimlerde kuruduğunu, bu bahar kar suların erimesiyle özgün haline kavuştuğunu aktardı.

Ziyaretçilerin aileleriyle piknik ve gezinti yapmaya geldiğini dile getiren Vural, arazi araçlarıyla daha rahat ulaşılabilen göle ilginin her geçen yıl daha da arttığını anlattı.

Vural, şöyle dedi:

"Ziyaretçiler için Bervi Gölümüz Hazar Gölü ve Hazar Baba Kayak Merkezi'nden sonra 3'üncü gezi rotamız oldu. Harika bir doğası var. Bitki örtüsünün güzelliği, gökyüzünün maviliği berrak sulara yansımış vaziyette. Gayet hoş bir manzara ve ortam sunuyor ziyaretçilerine."

"Oksijeni bol"

Erzurum'dan gelen Serhat Yiğiter de arkadaş grubu ile geldiği gölü ilk defa gördüklerini ve doğasına hayran kaldıklarını dile getirdi.

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Gölün kendi doğal güzelliğinin yanında hemen altında bulunan Hazar Gölü ve dağ manzarasıyla da dikkati çektiğini aktaran Yiğiter, "Arkadaşlarımla off-road organizasyonumuz vardı. Burayı duymuştuk, gezip görelim istedik ve gölün kenarına kadar geldik. Çok güzel bir manzarası var. Geldiğimiz için çok

memnun kaldık. Herkese tavsiye edeceğiz. Oksijeni bol. İnsanlar burayı piknik ya da gezi yapmak için değerlendirebilir." ifadelerini kullandı.

Ziyaretçilerden Türk Halk Müziği sanatçısı Aygün Çam da zaman zaman beste yapmak ya da klip çekmek için de ziyaret ettiği gölün kendine has doğasının insanın ruhunu dinlendirdiğini belirterek, "Bervi Gölü'nü fotoğraflamak, kamp yapmak ya da doğa fotoğrafı çekmek için buraya geliyoruz." dedi.

"Altında geçirimsiz bir tabaka olması dolayısıyla su biriktirebilmektedir"

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Jeoloji mühendisi Ali Burak Aktaş da zaman zaman eşiyle dinlenmek ve huzur bulmak için ziyaret ettiği gölün görmeye değer bir yer olduğunu aktararak, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Göl Doğu Anadolu Fay Hattı'nın aktivitesi sonucu yer kabuğunda oluşan düşey ve yatay hareketler neticesinde oluşmuştur. Bervi Gölü 17 bin metrekare genişliğinde bir alana sahiptir. Bervi Gölü kar ve yağmur sularıyla beslenerek dolmaktadır. Altında geçirimsiz bir tabaka olması dolayısıyla su biriktirebilmektedir, herhangi bir kaynaktan beslenmemektedir."

Muş'tan gelen Cesim İlbaş, tavsiye üzerine görmeye geldiği gölü çok beğendiğini anlattı. AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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