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'Hava balonuna tırmıkla saldırdılar'

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1783 yılında Jacques Charles, 3000 feet yüksekliğinde 15 mil seyahat eden “The Globe” adlı hidrojen balonunu insansız uçurur. Balon Gonesse’e iner, orada yerliler tarafından tırmık saldırısına uğrar ve yok edilir



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06.07.2021 22:58:16

Hava balonculuğunun tarihi eskiye dayanıyor. 1783 yılında Jacques Charles, 3000 feet yüksekliğinde 15 mil seyahat eden “The Globe” adlı hidrojen balonunu insansız uçurur. Balon Gonesse'e iner, orada yerliler tarafından tırmık saldırısına uğrar ve yok edilir.Yıl 21 Kasım 1783; Kayda geçen ve insan tarafından kullanılan ilk sıcak hava balon uçuşu Paris'te gerçekleşir. Montgolfier kardeşler tarafından kağıt ve ipekten yapılan bu balon 22 dakikalık uçuş boyunca François Pilâtre de Rozier ve Marquis François-Laurent d'Arlandes tarafından yönetilir. Paris'in göbeğinden 500 feet yukarı çatı tepelerinin üstünden giden balon 6 mil uzaktaki üzüm bağlarına iniş yapar.

Kapadokya, Peri bacaları dendiği zaman akla ilk balon turizmi gelmektedir. Sadece Türkiye'de değil dünyanın muhtelif bölgelerinde de turistlerin ilgi odağı olan balon turizmi son dönemde önemli bir taleple karşı karşıya.
Peri bacalarının yoğunlukta olduğu volkanik oluşumları gözlemlemek üzerine kurulu turda kullanılan sıcak hava balonları bilhassa Uzakdoğulu turistlerin gözdesi.Genelde gün doğumuyla havalanan balonlarda yaklaşık bir saat süren keyfi yaşayabilmek için rüzgârın elverişli olması da yeterli.

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Tanzanya'nın koruma altına alınmış milli parkı Serengeti balon yolculuğunun yapıldığı mekanlardan. 14 bin 763 metrekarelik bir alana sahip bölgede vahşi hayvanları gözlemlemek büyük bir tutku olarak görülüyor. Hızla bir tarafa koşan antilopları, koşuşturan zebraları, saklanmaya çalışan ceylanları bir arada görmek önemli bir safari heyecanı sunuyor.

Arap Yarımadası'ndaki Birleşik Arap Emirliği'ni oluşturan 7 emirlikten biri Dubai. Uçsuz bucaksız görünen çölü, kum tepelerini, ağır adımlarla yol alan deve konvoylarını gökyüzünden seyretmenin keyfini yaşamak ayrı bir deneyim vadediyor.Dubai sadece çöl safarileriyle değil gökyüzü balon turlarıyla da oldukça popüler.

İngiltere'nin Bristol şehrinde düzenlenen uluslararası festivalde aynı anda 100 kadar balon gökyüzünde oluyor. On binlerce kişinin izleyici olarak akın ettiği festival ilk olarak 1979 yılında düzenlenmiştir. Genellikle ağustos ayında yapılan ve birkaç gün süren etkinlik sırasında şehirde bazı noktalar trafiğe kapatılırken sıkı güvenlik önlemleri de ihmal edilmiyor.

Avustralya'nın önemli kentlerinden Melbourne'den bir saatlik mesafede bulunan Yarra Vadisi, en çok dünyaca ünlü şarap imalathaneleri ile tanınıyor. Sıcak hava balonu gezisi, ziyaretçilere dalgalanan tepelerin üzerinde güvenli ve sakin bir uçuş, Big Divide tepeleri ile bahçeleri, üzüm bağları ve çiftliklerin kırkyama gibi rengarenk bağ manzarası sunuyor

Denizli Pamukkale de sadece travertenleri ile değil bu travertenleri ve bölgeyi havadan görüp deneyimlemek isteyenler için de bir nevi balon turu vadediyor. Bölgede bulunan travertenler kadar tarihi antik kentin çevresinde havada olmak tüm ziyaretçiler için unutulmaz anlar ve anılara kapı aralıyor.

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Malezya'nın idari başkenti Putrajaya'daki festival döneminde balonlarla turlamak tercih edilen turistik tutkulardan. Putrajaya'nın İslam mimarisi ile yapılmış yapılarını ve doğasını görmek için balon yolculuğu da önemli ber neden teşkil ediyor. Tarihi dokusuna şahitlik edeceğiniz yolculuk aynı zamanda size havadan şehirdeki ekonomik sosyal ve kültürel dokunun da izlerini gösteriyor.

Myanmar'ın antik kenti Bagan, 9 ve 13. yüzyıllar arasında Pagan Krallığı'nın başkenti olmuş bir lokasyon. Bölgede o dönem inşa edilmiş 10 bin Budist tapınağın yüzlercesi bugün ayakta duruyor. Bu antik yapıları havadan izlemek ise ayrı bir macera.

Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletindeki Napa Vadisi de özellikle özel günlerde farklı bir deneyim yaşamak isteyenlerin balon turuna çıktığı mekanlardan. Evlilik teklifinde bulunmak isteyenler, çocuklarına görsel şölen tattırmak isteyenler ya da resmi kutlama yapma yönünde karar verenlerin tercihine bu bölge önemli bir karşılık ve görsel sunum yapıyor.

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