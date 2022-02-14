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Hatay’da gezilecek yerler nelerdir?

Ülkemiz konumundan dolayı birçok doğal güzelliğe ve tarihi yapılara ev sahipliği yapmaktadır. Bu nedenle hem dış hem iç turizmi oldukça gelişmiştir. İnsanlar bir yeri turistik amaçla gezmek istediklerinde en çok o bölgenin tarihi ve yemek kültürünü merak ederler. Hatay ilini ziyaret etmek isteyen kişiler, bu ilinde gezilecek yerlerini ve meşhur yemeklerini araştırmakta. Peki, Hatay’da gezilecek tarihi yerler nerededir ve hangi yemekleri meşhurdur?