Hatay’da gezilecek yerler nelerdir?
2 Saat Önce Yazıldı - 310 Kelime
Ülkemiz konumundan dolayı birçok doğal güzelliğe ve tarihi yapılara ev sahipliği yapmaktadır. Bu nedenle hem dış hem iç turizmi oldukça gelişmiştir. İnsanlar bir yeri turistik amaçla gezmek istediklerinde en çok o bölgenin tarihi ve yemek kültürünü merak ederler. Hatay ilini ziyaret etmek isteyen kişiler, bu ilinde gezilecek yerlerini ve meşhur yemeklerini araştırmakta. Peki, Hatay’da gezilecek tarihi yerler nerededir ve hangi yemekleri meşhurdur?
İnsanlar yaz veya kış mevsimi fark etmeden ülkeler ve şehirleri turistik amaçlarla ziyaret etmektedirler. Bu ziyaretlerin en can alıcı noktalarıysa ziyaret edilen yerlerin tarihi yapıları ve lezzetleridir. Hatay'da bulunan tarihi yapılar ve yöresel lezzetler birçok kişinin gündeminde bulunmakta. İşte Hatay'ın tarihi yapıları ve lezzetleri…
Hatay'da görülmesi gereken yerler nelerdir?
Titus Tüneli
Hatay Arkeoloji Müzesi
Sokullu Mehmet Paşa Külliyesi ve Payas Kalesi
Vakıflı Köyü
Harbiye Mahallesi ve Harbiye Şelaleleri
Uzun Çarşı
Saint Pierre Kilisesi
İskenderun Deniz Müzesi
Cin Kulesi
Sarıseki Kanyonu
İssos Antik Kenti (Epiphaneia Antik Kenti)
Hatay Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Müzesi
Habib-i Neccar Cami
Tell Tayinat Höyüğü
Barlaam Manastırı
Haron Cehennem Kayıkçısı Kabartması
Saint Simone Manastırı
Kinet Höyüğü
Hıdırbey Musa Ağacı
Toprakkale Kalesi
Tahtaköprü Barajı
Yesemek Açık Hava Müzesi
Hatay'da hangi yemekleri meşhurdur?
- Belen tava
- Şişperek Çorbası
- Hatay Usulü Babagannuş
- Kaytaz böreği
- Kağıt Kebabı
- Humus
- Ispanaklı Börek
- Zahter Salatası
- Hatay Usulü Döner
- Biberli Ekmek
- Kömbe
- Künefe
- Haytalı tatlısı
- Oruk
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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