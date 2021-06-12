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Hangi otel size daha uygun?

-4491 Saniye Önce Yazıldı - 925 Kelime

Tatil amaçlı ya da iş seyahatı temalı bir arayışa girmek kadar beklentilerinizi karşılayacak olanakları da sorgulamanız önemli



Google News - Timeturk

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12.06.2021 22:01:30

Pandemi sürecine rağmen özellikle yerli turistler iç turizme yönelerek başta Akdeniz ve Ege kentleri olmak üzere otel aramaya koyuldu. Otel seçiminde elbette herkesin belli bir beklentisi var ve bu beklentiler bazen hayalkırıklığı ile sonuçlanabiliyor.Böyle bir durumla karşılaşmamak için de bazı konulara riayet etmek gerekiyor.

İşte bu süreçte yapılması ve dikkat edilmesi gerekenlerden bazıları:

Tatil amaçlı mı seyahat temalı mı?

Tatil amaçlı ya da iş seyahatı temalı bir arayışa girmek kadar beklentilerinizi karşılayacak olanakları da sorgulamanız önemli. Konaklama amaçlı gittiğiniz yer çok küçük değilse onlarca konaklama yeri de alternatif olarak önünüzde bulunur. Bu oteller, yıldız sayılarından, konseptine kadar çok farklı özelliklere sahip.Otel seçiminde bu açıdan zorlanmak mümkün.Otelin konumu sizin için çok önemli olabilir. İş seyahati için, gidilecek noktalara yakın olması veya ulaşımı kolay olması tercihiniz olabilir. Ziyaret etmeyi planladığın tüm yerlere yakın mı? Kolayca erişilebilir mi? Her ikisi de iyi bir konaklama için önemli.

Sakin mi eğlenceli mi?

Konaklama yerinin mükemmel olması elbette önemli. Seyahat amacınıza göre mükemmellik kriteri değişebilir. Sessiz bir mekan mı gürültülü bir atmosfer mi? Eğer daha sakin bir ortam tercih ediyorsanız çocuklarınızla birlikte daha sakin ve şehire yakın olmayan bölgeleri tercih edebilirsiniz. Müzik ve eğlenme merkezinden kopmamayı tercih ediyorsanız şehire yakın bölgelerde bulunmanız lazım.

Otopark durumunu sorgulayın

Ziyaretinizi otomobille yapıyorsanız ya da gittiğiniz yerde araba kiralayacaksanız park durumunu kontrol etmeniz önemli. Park yeri var mı, yoksa park edip, yürümek mi gerekecek? Ayrıca, otopark ücretli mi? Ücretliyse konaklama süresinin uzaması durumunda ortaya çıkacak ek ücretleri dikkate almalısınız. Keza otopark sıkıntısı yaşayan çok sayıda konuk bunu sosyal mecradan şikayet bazlı dile getirmekte.

Ek Ücretler var mı yok mu?

Her otelin kendine özgü konsepti bulunuyor. Otelde kalırken ödeme yapmanız gerekebilecek diğer ek ücretleri mutlaka göz önünde bulundurun. İnternet dahil mi, yoksa ilave mi? Bu, göz önünde bulundurulması gereken en yaygın eklenti ücretidir, Diğer yaygın ek ücretler arasında erken check-in, mini buzdolabı kullanımı, spor salonu kullanımı, bagaj tutma ve havlu değiştirme maliyetleri bulunmakta. Aldığınız hizmetlere dahil olmayan ek hizmetlerin maliyetlerini de hesap etmelisiniz.

Yıldız sayısı sizin için önemli mi?

Kalacağınız otelin kaç yıldızlı olduğu her zaman nitelikle doğru orantılı olmayabilir. Ancak yine de önemli bir kriter. Birkaç farklı otel seçeneğinin yıldız derecelendirmesi için birbirleriyle karşılaştırılması, akıllıca bir karar vermenize yardımcı olabilecektir. Şu da bir gerçek; elbette binanın fiziki ortamı ve hizmet standardı yıldız sayısı arttıkça artar ama temizlik yönünden istenmeyen durumlar ortaya çıkabilir. Bu spesifik olaylara hazırlıklı olmalısınız. Bunun dışında personelin sizlerle ne derece ve nasıl ilgilendiği de yıldız sayısından farklı bir durum. Tek yıldızlı bir hizmetten aldığınız memnuniyeti beş yıldızlı bir otelden de alamayabilirsiniz.

Sizi sunulan imkanlara dikkat

Odada çalışma masası var mı? Ücretsiz Wi-fi hizmeti sunuluyor mu? Televizyon, kasa, minibar, sıcak içecekler için su ısıtıcısı, terlik, ilave havlu, saç kurutma makinesi, şampuan, saç kremi gibi kişisel bakım malzemeleri, dikiş seti mevcut mu? Mevcutsa ücreti ne kadar? Kahvaltının ücretsiz ve ücretsiz olup olmadığını ve eğer değilse ücretin ne olduğunu mutlaka öğrenin.Buna ilaveten her akşam yemek yemeye çıkmak istemiyorsanız, otel bünyesinde hangi restoran seçeneklerinin olduğunu görmek isteyebilirsiniz.

Ailecek konaklamaya uygun bir tercih mi?

Ailenizi bir seyahate çıkarıyorsanız, kesinlikle otelin ne kadar aile dostu olduğunu görmek yönünde çaba österin ve araştırın. Çocuklarınızın kalışlarının tadını çıkarmasını istiyorsanız, bu bir zorunluluk.Seyahate getirmek istediğiniz bir evcil hayvanınız varsa, bu durumun sıkıntı teşkil etmemesi için ön bir bilgi almanız lazım.

Kurumsal kimlik arayışı
Elbette gittiğiniz konaklama tesisinin kurumsal bir yapıda olması önemli. Almakta olduğunuz hizmetin kurumsal olmasını istemek hakkınız. Hatta bu beklenti eğer internet ortamından bir otel revizesi şeklinde ise kurumsal firmaların sitelerinden otel satın almanız daha mantıklı. Ama tercih olarak otel ile birebir temasa geçerek de kurumsal bir hizmet alımanı adım atmış olursunuz.
Herhangi bir sorun yaşama halinde bu kurumsal kimlik çatısı altında hizmetinizin aksayan yönlerine de çözüm üretilebilecektir.

 

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