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Gurbetçiler ve tatilcilerin en özel rotası; Çanakkale kahramanları

11 Dakika Önce Yazıldı - 886 Kelime

Çanakkale Savaşları'nın yaşandığı Tarihi Gelibolu Yarımadası, yaz sezonunda yurt içi ve dışından ziyaretçilerini ağırlıyor.



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13.08.2022 20:54:52

Bölgede 107 yıl önceki muharebelerin ardından doğal yapısı bozulmadan dünyanın en büyük açık hava müzelerinden biri olan yarımadadaki şehitlik ve anıtları, her sene yaklaşık 3 milyon kişi ziyaret ediyor.

Yıllık izinlerini geçirmek üzere Türkiye'ye gelen gurbetçiler ile yurt içinde kültür turuna çıkanlar, Çanakkale'deki Şehitler Abidesi ve 57. Piyade Alayı Şehitliği başta olmak üzere anıt ve mezarlıklara uğrayıp dua ediyor.

Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alanı'nın ziyaretçileri, cep telefonlarıyla çektikleri fotoğraf ve görüntüleri yakınlarına ulaştırıyor, sosyal medya hesaplarında da paylaşıyor.

Ziyaretçiler duygulanıyor

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Almanya'nın Münih kentinde yaşayan Gökhan Çakır, AA muhabirine, yola çıkarken ilk rotalarını Çanakkale'deki şehitlikler olarak belirlediklerini söyledi.

Türkiye'ye girdiklerinde ve Türk bayrağını dalgalanırken gördüklerinde çok farklı duygulara büründüklerini vurgulayan Çakır, şöyle devam etti:

"13-14 yıldır Almanya'da yaşıyorum. Almanya'ya gittikten sonra vatanımın daha değerli olduğunu, yerini başka bir vatanın tutmayacağını daha çok anladım. Bazı duygular vardır gerçekten anlatılmaz, içinizde hissedersiniz. Bence herkes vatanının kıymetini bilmeli. Çocuğundan tutun yaşlısına kadar insanlar vatanı kurtarmak için çaba sarf etmiş. Onların verdiği emeklerle bu vatana biz ayak basıyoruz. Binlerce kez minnettarım. Duygularımı gerçekten anlatamam, sadece tüylerimin diken diken olmasıyla her şeyi anlatabilirim."

Hatay'dan gelen Tuncay Kaynar da bölgeyi ziyaret ettiği için çok mutlu olduğunu dile getirerek, "Çok duyguluyum. İlk defa geliyorum, heyecanlıyım. Hep gelmeyi istiyordum, Rabb'im bu günleri bana gösterdi. Şehitlerimizin mezarında dualar okuduk." dedi.

Fatma Alyılmaz, Kocaeli'den ziyarete geldiklerini belirterek, "Şehitliği uzun zamandır ziyaret etmek istiyordum. Buraya geldiğim için çok mutluyum. Buradaki şehitlerimize ne kadar minnettar olsam, dua etsem, onların hakkını hiçbir zaman ödeyemeyiz. Buradakiler çok kıymetli insanlar. Bizim aslımızı, anamızı, babamızı, soyadımızı, her şeyimizi onlar verdi, vatanımızı onlar bize bağışladı. Mekanları cennet olsun. Yattıkları yer nur olsun." diye konuştu.

Ayşe Yıldırımlar, cephe gerisinde yürütülen sağlık hizmetlerinin canlandırıldığı 1915 Çanakkale Muharebeleri Sıhhiye Müzesi ile bahçesindeki Alçıtepe Hilal-i Ahmer Hastanesi Açık Hava Sergisi'ni gezerken heyecanlandığını, duygulandığını ifade etti.

Hatay ve Adana'dan ziyaretçilere bölgeyi gezdiren profesyonel turist rehberi Aycan Kuzu, "İlk ziyarete gelenler öncelikle duygu seline kapılıyor, daha sonra bu kadar geç geldikleri için üzülüyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Son dönemde artan bir aile ziyareti yoğunluğu başladı"

Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir ise bölgenin tarihi önemi dolayısıyla yılın her döneminde kalabalık gruplarca ziyaret edildiğini söyledi.

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Ziyaretlerin son yıllarda arttığını vurgulayan Kaşdemir, "Bu toprakların nasıl vatan yapıldığını, Çanakkale'deki kahramanlığı, fedakarlığı daha iyi anlamaya, Çanakkale ruhunu daha iyi hissetmeye geliyorlar. Özellikle son dönemde artan bir aile ziyareti yoğunluğu başladı. Aileler çocuklarını Çanakkale'ye getirip buradaki o büyük kahramanlığı, o büyük fedakarlığı anlatmaya, hissettirmeye gayret gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Kaşdemir, Çanakkale'yi, tarihi alanı dünyanın en çok ziyaret edilen açık hava müzesi haline getirmek için devlet kurumlarının desteğiyle emin adımlarla ilerlediklerini, bu amaçla tabyaları onardıklarını, kaleleri restore ettiklerini, yeni siper ve şehitlikleri ortaya çıkardıklarını bildirdi.

Bu çalışmalarla tarihi alanın herkesin merakını ve ilgisini çekmeye başladığını dile getiren Kaşdemir, şunları kaydetti:

"Burası tam bir buluşma noktası oldu. Her vilayetten hatta yurt dışından gönül coğrafyamızdan, Balkanlar'dan, Kafkaslar'dan, Avrupa'dan birçok ziyaretçi tarihi alana gelmeye başladı. Özellikle şu günlerde gurbetçilerimiz, Avrupa'da yaşayan Türkler, memleketlerine gitmeden önce Çanakkale'ye gelip buradaki o Çanakkale ruhunu evlatlarına yaşatıyor. Kendileri de bundan çok mutlu oluyor. Bizim de zaten amacımız bu. Bir gün inşallah bu ülkede Çanakkale'yi görmeyen, Çanakkale ruhunu hissetmeyen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı kalmayacak. Her Türk evladı tarihi alana gelip buradaki o Çanakkale kahramanlarını daha iyi anlayacak ve bunu gelecek nesillere aktaracak. Tarihi Alan Başkanlığı olarak da bütün ziyaretçilerimizi burada ağırlamaktan büyük memnuniyet duyacağız. Herkesi Çanakkale'ye bekliyoruz."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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