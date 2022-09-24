Gelincik Tepesi'nden dört mevsim uçuş heyecanı

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Mersin'de, uygun iklim koşulları sayesinde yılın dört mevsimi yamaç paraşütü yapma imkanı sunan doğa manzaralı Gelincik Tepesi'nden yılın 8 ayında yaklaşık 20 bin uçuş gerçekleştirildi.

Yenişehir ilçesi Emirler Mahallesi'ndeki tepe, kenti kuş bakışı gören elverişli arazisinde yamaç paraşütü organizasyonlarına ve amatör sporculara ev sahipliği yapıyor.

Merkeze uzaklığının 13 kilometre olmasıyla ulaşım kolaylığı sunan Gelincik Tepesi, uygun iklim koşullarıyla dört mevsim uçuş imkanı sağlıyor.

Tepeden havalanan adrenalin tutkunları, gökyüzünde süzülürken Akdeniz ve Toros Dağları manzarasını izleme şansı buluyor.

Arazi çevresinde acil iniş noktaları yer alan tepe, aynı zamanda yamaç paraşütü eğitim merkezi olarak kullanılıyor.

Geçen sene yaklaşık 15 bin olan uçuşu sayısı, Gelincik Tepesi'nin bilinirliğinin artmasıyla bu yıl 8 ayda 20 bine ulaştı.

"Sene sonunda 30 bin uçuş gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz"

Türkiye Hava Sporları Federasyonu İl Temsilcisi Erhan Ufuk Özaydın, AA muhabirine, Gelincik Tepesi'ne olan ilgisinin her geçen gün arttığını söyledi.

Bölgenin, avantajları sayesinde farklı kentlerdeki sporcular tarafından tercih edilmeye başladığını aktaran Özaydın, Gelincik Tepesi'nde Türkiye şampiyonalarının düzenlenmeye başladığını dile getirdi.

Tepede yaklaşık 15 yıldır uçuş yapıldığını anlatan Özaydın, şöyle devam etti:

"İlk başladığımız zamanlarda 8-10 sporcu vardı. Şu anda bırakanlar hariç aktif olanlar 150 kişi. Son 5 yılda 300 kişi sportif olarak bu faaliyette bulunmuş. Geçen sene uçuş sayısı 15 binken bu yıl 8 ayda 20 bine ulaştık. Bu senenin sonunda 30 bin uçuş gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz. Tarsus ve Adana bu bölgede uçuşlarını gerçekleştiriyor. Bölgemiz, yamaç paraşütü için çok ideal. 12 ay boyunca hemen hemen her gün uçuş oluyor."

Hüseyin Atlı: "Burası turizm potansiyeli yüksek bir bölge"

Akdeniz Yamaç Paraşütü ve Adrenalin Sporları Kulübü Başkanı Hüseyin Atlı da Gelincik Tepesi'nin, yamaç paraşütü tutkunlarının vazgeçilmez adreslerinden biri olduğuna dikkati çekti.

Tepenin, hem doğa hem de deniz manzarası sunduğunu anlatan Atlı, "Bölge, hem insanların yamaç paraşütü yapabildiği hem de balkondaymış gibi Mersin'i seyredebildiği bir alan. Turist olarak gelen sporcular buradaki uçuşlara katılıyor. Son yıllarda Arap ve Afrika ülkeleri ile Rusya'dan çok fazla turist buraya gelerek uçuş yapmak istiyor. Burası turizm potansiyeli yüksek bir bölge." diye konuştu.

Yamaç paraşütü sporcularından Elif Bitmez de tepeden atlayarak uçuş yapmanın keyifli olduğunu ve manzaraya hayran kaldığını belirterek, "İstanbul ve Tekirdağ'da da uçtum ama en sevdiğimiz yer Gelincik Tepesi. Burası merkezi bir noktada, çalışanlar öğle arasında gelip uçuş yaparak tekrar işine dönebiliyor. Bu, pek bulunabilen bir nimet değil.

Her türlü imkana sahip olduğundan uçuş için farklı seviyelere uygun bir tepe. Bu yüzden de burayı seviyoruz. Havada süzüldüğümüz zaman kendimizi o enerjiye ve özgürlüğe bırakıyoruz. Muhteşem bir his." değerlendirmesinde bulundu.

Uçuş yapmak için Adana'dan gelen Sırrı Küçükarslan ise deniz manzarası eşliğinde gökyüzünde süzülmenin heyecanlı olduğunu ifade etti. AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.