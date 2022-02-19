Gaziantep gezilecek yerler nelerdir?
11 Dakika Önce Yazıldı - 348 Kelime
Gaziantep, Türkiye'nin Güneydoğu Anadolu bölgesinde yer alır. Birbirinden farklı medeniyetlerin sentezlenerek oluşturduğu bir şehirdir. Şehrin bilinen en eski adı “Antiochia ad Taurum” olarak geçmektedir. Daha sonrasında Araplar tarafından Ayıntap olarak isimlendirilmiş ve en sonunda günümüzdeki halini almıştır. Gaziantep ilininin tarihi yapıları ve lezzetleri birçok kişinin merak ettiği konular arasında yer almakta. Peki, Gaziantep gezilecek yerler nelerdir ve hangi yemekleri meşhurdur?
Birbirinde lezzetli yemekleri ve baklavalarıyla bilinen Gaziantep, çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapmış bir ilimizdir. Bu sebeple de tarihi yapılar ve yöresel lezzetler açısından zengindir. Güneydoğu Anadolu bölgesinde bulunan bu şehri gezmek isteyen kişiler, ziyaret edilecek yerleri ve yöresel tatları merak etmekte. İşte merak edilen haberin detayı…
Gaziantep'te gezilmesi gereken yerler nerelerdir?
Zeugma Mozaik Müzesi
Gaziantep Kalesi
Zincirli Bedesten
Bakırcılar Çarşısı
Emine Göğüş Mutfak Müzesi
Rumkale
Tarihi Antep Evleri (Bey Mahallesi)
Şahinbey Milli Mücadele Müzesi
Bayazhan Gaziantep Kent Müzesi
Gaziantep Botanik Bahçesi
Gaziantep Oyun ve Oyuncak Müzesi
Yesemek Açık Hava Müzesi
Gaziantep Hayvanat Bahçesi
Gaziantep Hamam Müzesi
Elmacı (Almacı) Pazarı
Kurtuluş Camii
Tarihi Gümrük Han
Gaziantep Atatürk Anı Müzesi
Dülük Antik Kenti
Gaziantep Arkeoloji Müzesi
Tarihi Tahmis Kahvesi
Panorama 25 Aralık Müzesi
Hasan Süzer Etnografya Müzesi
Ömeriye Camii
Dülükbaba Mesire Alanı
Kaleoğlu Mağarası
Gaziantep hangi yemekleri meşhurdur?
Beyran Çorbası
Börek Çorbası
Yuvalama
Simit Kebabı
Ali Nazik
Antep Lahmacun
İçli Köfte
Antep Kebabı
Antep Usulü Zeytinyağlı Dolma
Firik Pilavı
Fıstıklı Kebap
Soğan Dolması
Şiveydiz
Nohut Dürümü
Antep Usulü Yeşil Zeytin Piyazı
Antep Fıstıklı Baklava
Katmer
Nişe Helvası
Şöbiyet
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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