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Gaziantep gezilecek yerler nelerdir?

Gaziantep, Türkiye'nin Güneydoğu Anadolu bölgesinde yer alır. Birbirinden farklı medeniyetlerin sentezlenerek oluşturduğu bir şehirdir. Şehrin bilinen en eski adı “Antiochia ad Taurum” olarak geçmektedir. Daha sonrasında Araplar tarafından Ayıntap olarak isimlendirilmiş ve en sonunda günümüzdeki halini almıştır. Gaziantep ilininin tarihi yapıları ve lezzetleri birçok kişinin merak ettiği konular arasında yer almakta. Peki, Gaziantep gezilecek yerler nelerdir ve hangi yemekleri meşhurdur?