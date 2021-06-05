Erzurum da Mutlaka Görülmesi Gereken Yerler? Erzurum Gezilecek Yerler

GEZİ

Türkiye’nin Doğu Anadolu Bölgesi'nde yer alan illerinden biriside Erzurum İlidir. Erzurum ilinin Doğusunda Kars ve Ağrı, güneyinde Muş ve Bingöl, batısında Erzincan ve Bayburt, kuzeyinde Rize ve Artvin, kuzeydoğusunda Ardahan bulunmaktadır.

Erzurum şehri meşhur Palandöken kayak merkezi, çağ kebabı, oltutaşı gibi daha birçok özelliği ile meşhur olan illerden birisi. Erzurum şehri birçok tarihe eşlik etmiş şehirlerden birisidir. Doğunun incisi olan Erzurum'a geldiğiniz zaman mutlaka gezip görmenizi tavsiye etmekteyiz. Sizler için Erzurum gezilecek yerleri hakkında merak edilenleri derledik. Erzurum da Mutlaka Görülmesi Gereken Yerler?Bu konuya ayrıntılı değineceğiz. Erzurum Gezilecek Yerlerişte tüm detaylar…

Nene Hatun Milli Parkı

Erzurum'un sembollerinden birisi olarak bilinen Nene Hatun Milli parkı, 93 harbi esnasında ele geçirilen Aziziye Tabyasının geri alınması önderlik eden Nene Hatun'un adının verildiği milli parklardan birisidir. Nene Hatun Milli parkı o dönemlerde, doğuda bulunan Mecidiye ve Aziziye Tabyalarının olduğu alanda yer almaktadır.

Narman Peribacaları

Erzurum'da bulunan Narman Peri Bacaları “Kırmızı periler diyarı” olaraktan bilinen doğal güzelliklerden birisidir. Erzurum ilinin Narman ilçesinde yer almaktadır. Şehir merkezine yaklaşık bir buçuk saat uzaklıkta yer almakta.

Yakutiye Medresesi

Yakutiye Medresesi, Hoca Yakut Gazani tarafından 1310 yılında yaptırılmış bir tarihi yapıdır. Bu tarihi yapı Anadolu'daki kapalı avlulu medreselerin en büyüğüdür.

Erzurum Kalesi

Erzurum Kalesi, Roma İmparatoru Theodosius tarafından 5. yüzyılda yaptırılmış tarihi bir yapıdır. Erzurum Kalesi'nin uzunluğu toplamda 2 bin metre uzunluğundadır. Tarihi kale, son dönemlerde Türkler tarafından Kışla olarak kullanılmaktadır. Erzurum Kalesinin içerisinde bulunan Saat Kulesi ile birlikte Kale Mescidi Türk mimarisinin örneklerini gözler önüne sermekte.

Erzurum Ulu Cami

Erzurum Ulu Cami, 1179 senesinde Saltuklu Melik Nasirüddün Muhammed Bey döneminde yapılmış bir yapıdır. Tarihi cami ismini Irak Selçukluları Sultanı Atabey Kızıl Arslan'dan almıştır. Cami, toplamda 6 bin kişilik cemaat kapasitesine sahip olmakta. Erzurum Ulu Camii, Erzurum ilinin en büyük cami olma özelliğini elinde bulundurmakta. Ulu Cami'nin ikisi doğuda, üçü kuzeyde olmak üzere beş kapısı mevcut.Bu yapıdaki her kapı birbirinden farklı ve kapılardaki kitabelerin her biri incelendiğinde günümüze kadar beş kez onarım geçirdiği bilinmekte.