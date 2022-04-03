En uzak ada; 241 kişi yaşıyor, polis yok!

GEZİ

Güney Afrika'ya 2 bin 800 kilometre, Güney Amerika'ya ise 3200 kilometre uzaklıkta yer alan Tristan da Cunha adası, 'Dünyanın kara parçalarına en uzak adası' olarak dikkat çekiyor.

Dünyanın en uzak ve izole adası Tristan da Cunha, Sadece 241 kişiye ev sahipliği yapan ada, İngiltere'ye bağlı ve aktif bir volkana da ev sahipliği yapıyor.

Portekizli Amiral Tristao da Cunha'nın 1506 yılında keşfettiği Tristan da Cunha, dünyanın yerleşim yerlerine en uzak adası olarak dikkat çekiyor.

Adanın uzaklığı ve bunun yarattığı gizem seyahat severlerin ilgisini çekse de, durum pek de 'uzak'tan görüldüğü gibi değil...

241 kişinin yaşadığı ve en yakın yerleşim yerlerine binlerce kilometre uzaktaki adada ise sosyal tesis olarak 1 okul, 1 hastane, 1 postane, 1 müze, 1 bar, 1 pastane ve 1 yüzme havuzu yer alıyor.

207 kilometre karelik topraklara sahip olan adada ana kısım 98 kilometre kareden meydana geliyor.

İngilizce konuşulan ve para birimi olarak Sterlin kullanan ada, İngiltere sömürgesi olarak dikkat çekiyor.

Adaya gitmek ve kafa dinlemek için planlar yapanlara ise kötü bir haberimiz var: Tristan da Cunha'ya Cape Town, ve Namibya'dan yılda sadece 10 sefer düzenleniyor ve hava koşullarına göre seyahat 6 gün sürebiliyor.

Bilet fiyatları 800-1500 dolar arasında değişiyor. Adada havaalanı olmadığı için gemi yolculuğundan başka alternatif de bulunmuyor.

Tristan da Cunha'nın resmi bir internet sitesi de var...

tristandc.com'a giren kullanıcılar ada hakkında daha fazla bilgiye ulaşabiliyor.

Sitedeki açıklamalarda seyahat planlayanlara yönelik şu ifadeler yer alıyor:

"Gezginler için tur pakedimiz yok, otel yok, havalimanı yok, tatil temsilcisi yok, gece kulübü yok, restoran yok, jet-ski yok, yüzmek için güvenli alan da yok!"

Adada herhangi bir güvenlik birimi de bulunmuyor.

Suç işleyen ya da uyarılması gereken vatandaşlara kilise papazı nasihat veriyor...

1961 yılındaki volkan patlamasının ardından evlerine veda etmek zorunda kalan ada halkı, İngiltere'ye gitmişti.

Burada modern koşullarda yaşayan ada halkı, yine de topraklarına duyduğu özleme yenik düştü ve 1963'te adaya geri dönmeye karar verdi.

2001 yılında ise tropikal siklonun vurduğu adada rüzgarın şiddeti saatte 190 kilometreye ulaşmış, çok sayıda ev zarar görmüştü.

Hayatını kaybedenlerin de olduğu doğa olayı sebebiyle İngiltere acil durum ilan etmiş ve ada halkının ihtiyaçlarını karşılamıştı. Adada otomobil, arazi araçları ve midibüsler de kullanılıyor. Bu araçlar için kısıtlı da olsa yollar yapılmış.

Ülkenin uluslararası arama kodu +290 olarak belirlenirken, 1998 yılından bu yana ülkeye uydu üzerinden internet bağlantısı sağlanıyor.

Ancak bu çok pahalı bir hizmet olduğu için yaygın bir internet kullanımından bahsetmek mümkün değil.

64 kb'lık bir hızın sağlandığı servis, genellikle sadece mail göndermek/almak için kullanılıyor. Tristan da Cunha, penguen ve albatros kuşlarına da ev sahipliği yapıyor.

Sağlık hizmetlerinin hükümet tarafından sağlandığı adada sadece 1 doktor bulunuyor. Camogli Sağlık Merkezi, 2017 yılından bu yana ada halkına hizmet veriyor.

Adada bugüne kadar futbol, kriket ve beyzbol gibi sporlara ilgi gösterilirken, ülke ilk milli maçını 1940 yılında Norveç bandıralı bir geminin mürettebatına karşı yapmış.

Derleyen: Tarık KIZILDAĞ / [email protected]

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.