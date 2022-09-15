En uygun fiyata dünya seyahati için 10 ülke
9 Saat Önce Yazıldı - 489 Kelime
Dolar kurundaki değer artışına rağmen dünyada en uygun fiyatlarla seyahat edilebilecek ülkelerden 10 tanesi sayılabilir...
Eldeki rakamlar Asya başta olmak üzere Avrupa ve Latin Amerika'da seyahat için uygun fiyatlar sunan ülkeler olduğunu gösteriyor...
Sözkonusu ülkeler arasında dünyanın en kalabalık nüfusuna sahip ülkelerden Hindistan başı çekerken, Latin Amerika ve Okyanus ülkeleri de listede yer alıyor
İşte uygun yemek ve konaklama fiyatlarıyla dünya seyahati sayılabilecek ülkelerin listesi;
Hindistan
Bir öğün fiyatı: 2.5$ - 4 $
Bir gecelik konaklama fiyatı: 3$ - 10$
Vize: Var
Endonezya
Bir öğün fiyatı: 3$ - 4$
Bir gecelik konaklama fiyatı: 7$ - 14$
Vize: Kapıda vize
Tayland
Bir öğün fiyatı: 23$ - 4$
Bir gecelik konaklama fiyatı: 4$ - 11$
Vize: Yok
Vietnam
Bir öğün fiyatı: 3$ - 6$
Bir gecelik konaklama fiyatı: 3$ - 11$
Vize: Var
Sırbistan
Bir öğün fiyatı: 5$ - 6$
Bir gecelik konaklama fiyatı: 10$ - 25$
Vize: Yok
Bosna Hersek
Bir öğün fiyatı: 4$ - 5$
Bir gecelik konaklama fiyatı: 8$ - 15$
Vize: Yok
İran
Bir öğün fiyatı: 3$ - 5$
Bir gecelik konaklama fiyatı: 5$ - 8$
Vize: Yok
Kırgızistan
Bir öğün fiyatı: 3$ - 4$
Bir gecelik konaklama fiyatı: 5$ - 10$
Vize: Yok
Gürcistan
Bir öğün fiyatı: 5$ - 8$
Bir gecelik konaklama fiyatı: 6$ - 12$
Vize: Yok
Bolivya
Bir öğün fiyatı: 3$ - 5$
Bir gecelik konaklama fiyatı: 7$ - 12$
Vize: Yok
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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