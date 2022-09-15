En uygun fiyata dünya seyahati için 10 ülke

GEZİ

Dolar kurundaki değer artışına rağmen dünyada en uygun fiyatlarla seyahat edilebilecek ülkelerden 10 tanesi sayılabilir...

Eldeki rakamlar Asya başta olmak üzere Avrupa ve Latin Amerika'da seyahat için uygun fiyatlar sunan ülkeler olduğunu gösteriyor...

Sözkonusu ülkeler arasında dünyanın en kalabalık nüfusuna sahip ülkelerden Hindistan başı çekerken, Latin Amerika ve Okyanus ülkeleri de listede yer alıyor

İşte uygun yemek ve konaklama fiyatlarıyla dünya seyahati sayılabilecek ülkelerin listesi;

Hindistan

Bir öğün fiyatı: 2.5$ - 4 $

Bir gecelik konaklama fiyatı: 3$ - 10$

Vize: Var

Endonezya

Bir öğün fiyatı: 3$ - 4$

Bir gecelik konaklama fiyatı: 7$ - 14$

Vize: Kapıda vize

Tayland

Bir öğün fiyatı: 23$ - 4$

Bir gecelik konaklama fiyatı: 4$ - 11$

Vize: Yok

Vietnam

Bir öğün fiyatı: 3$ - 6$

Bir gecelik konaklama fiyatı: 3$ - 11$

Vize: Var

Sırbistan

Bir öğün fiyatı: 5$ - 6$

Bir gecelik konaklama fiyatı: 10$ - 25$

Vize: Yok

Bosna Hersek

Bir öğün fiyatı: 4$ - 5$

Bir gecelik konaklama fiyatı: 8$ - 15$

Vize: Yok

İran

Bir öğün fiyatı: 3$ - 5$

Bir gecelik konaklama fiyatı: 5$ - 8$

Vize: Yok

Kırgızistan

Bir öğün fiyatı: 3$ - 4$

Bir gecelik konaklama fiyatı: 5$ - 10$

Vize: Yok

Gürcistan

Bir öğün fiyatı: 5$ - 8$

Bir gecelik konaklama fiyatı: 6$ - 12$

Vize: Yok

Bolivya

Bir öğün fiyatı: 3$ - 5$

Bir gecelik konaklama fiyatı: 7$ - 12$

Vize: Yok

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.