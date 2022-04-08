En Güzel Türk ve Yunan Adaları

GEZİ

Pandemi süreciyle kapılarını turistlere kapatan Yunan Adaları , iki yıl aradan sonra turist kabul etmeye hazırlanıyor. Türk vatandaşlarına kapıda vize uygulamasının da devam edeceğinin açıklanması ile Yunan Adaları ‘na gitmek isteyenler de planlarını yapmaya başladı.

Peki Yunan Adaları 'na nasıl ve nereden gidilir? Yunan Adaları 'na uçuş var mı? Yunan Adaları'na gitmek için vize gerekiyor mu?

Uçak bileti satış uygulaması ucuzucuyorum.com ise geçtiğimiz hafta farklı bir yaklaşımla hem Yunan Adaları'nı, hem de Türk Adaları'nı tanıtan ve bu adalara nasıl gidileceği , neler yapılacağı bilgilerinin yer aldığı blog yazıları yayınladı . Böylece Ege ‘de seyahat edecek olanlar karşılaştırma yaparak karar verme imkanına sahip olmuş oldu.

Yunan Adaları VS. Türk Adaları

Bilet satış uygulamasının yayınladığı bu yazılarından birisinde Türkiye 'deki ada sayısının Yunanistan'ın iki katı olduğuna da vurgu yapıldı ve başta Bozcaada , Cunda , Avşa ve İstanbul Adalar'ı tanıtıldı. Verilen bilgilere göre Yunan Adaları 'na Türkiye'den uçuş düzenlenmiyor ve gitmek isteyenler Yunanistan ‘ın Midilli , Sakız , Samos, Kos , Meis ve Rodos Adaları'na Türk kıyılarından feribotlar ile gidebiliyor .

Bu adalara Balıkesir , Çeşme , Kuşadası , Bodrum , Fethiye ve Marmaris 'ten geçilebiliyor ve feribotlar yıl boyunca devam ediyor ve isteyenler bu adalardan diğer Yunan adaları ile Yunanistan anakarasına da geçebiliyor .

Kapıda Vize Kolaylığı

Yunan Adaları ‘na gitmek isteyenlere kapıda vize kolaylığı ise bu sene de devam edecek . Kapıda vize ile Türkiye ‘den geçilebilen tüm adalara seyahat etmek mümkün . Kapıda vize uygulaması ile Schengen Vizesi alırken gereken evrak ve başvuru prosedürleri ile uğraşmadan daha kolay şekilde vize alarak seyahat etmek mümkün .

Türkiye ‘den Yunan Adaları ‘na gitmenin yollarının detaylı olarak anlatıldığı yazının geri kalanına https://ucuzucuyorum.com/turkiyeden-yunan-adalarina-nasil-gidilir bağlantı adresinden ulaşabilirsiniz.

Türkiye 'nin En Güzel Adaları

Ucuz Ucuyorum uygulamasının yayınladığı diğer blog yazısında ise Türkiye ‘deki adalar ve nasıl gidileceği anlatıldı . En güzel Türk Adaları olarak Bozcaada , Gökçeada , Cunda , Avşa , Kızkalesi , Akdamar , Kekova , Şövalye ve İstanbul-Adalar gösterilirken Avşa Adası ile İstanbul Adalar ‘ın , İstanbul ‘luların haftasonu kaçış , dinlenme ve eğlenme noktaları olduğundan bahseildi.

Bu adalara gitmek ise Yunan Adaları ‘ndan çok daha kolay ve ekonomik . İstanbul Adalar ile Avşa ‘ya İDO feribotları ile ulaşılabiliyor . Bozcaada ‘ya Geyikli'den feribot ulaşımı bulunuyor . Türk adaları ile ilgili daha detaylı bilgilerin yer aldığı yazıya https://ucuzucuyorum.com/turkiyenin-en-guzel-adalari bağlantı adresinden ulaşabilirsiniz.

Kartsız Biletin Mucidi

Bilet satış uygulaması ucuzucuyorum bundan üç ay önce de Türkiye ‘de ilk kez kredi kartı ya da dijital cüzdan kullanmadan uçak bileti almaya imkan tanıyan ‘'UÇUŞ FİNANSMANI ve KREDİSİ'' yöntemlerini tüketicinin hizmetine sunmuştu.

Bu yöntemle hiç kredi kartı olmayan ya da limiti yeterli olmayan tüketiciye seyahatlerinde kredi kartı kullanmadan bilet alma imkanı verilmişti . Uçak bileti alırken kart limitine takılmamak veya kartınızın limitini azaltmadan biletinizi almak için https://ucuzucuyorum.com/ucak-bileti bağlantısını kullanabilirsiniz.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.