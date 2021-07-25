Emekli olunca buralara kaçın!

GEZİ

Mavi ile yeşilin bir arada bulunduğu tatil beldelerinden bazıları özellikle 'emekliler' için huzur vadediyor.

İstanbul,Ankara ve İzmir başta olmak üzere büyük şehirlerin keşmekeşinden uzaklaşarak huzurlu bir tatil ve emeklilik planı yapanların ilk tercihi sahil kasabaları.

Emeklilik hayali yapanlar birikimlerini de göz önünde bulundurarak hayatlarının geri kalan kısmında huzurlu, sakin lokasyonlara rağbet gösteriyor.

Mavi ile yeşilin bir arada bulunduğu tatil beldelerinden bazıları özellikle "emekliler" için huzur vadediyor.

İşte bu mekanlardan en çok ilgi görenler ve tercih nedenleri:

Zeytin bahçelerinin arasında Bademli Köyü: İzmir ve Ayvalık arasında yer alan Bademli köyü, zeytin ağaçlarıyla bezeli coğrafyası, turkuaz renkteki berrak denizi ve dinginliğiyle sakin bir emeklilik hayali kuranların adresi olabilir. Bademli Köyü'nü daha iyi keşfetmeniz için yaz tatilinizin bir haftasını buraya ayırdığınızda kafanızda belli bir fikir yer edecektir.



Ege sahillerinden Foça: Ege sahilleri denilince akla ilk gelen yerlerden biri İzmir. Foça da İzmir'in en güzel ve en ilgi çeken sahil kasabalarından biri. Üstelik tüm doğal ve tarihi hazinesine rağmen çok kalabalık da değil. Küçük sevimli çarşısı, taştan evlerinin yanı sıra ünlü tarihi dokusu ve İzmir'e yakınlığıyla emeklilik hayallerinizde önemli bir tercih.



Suyun kenarında Akyaka huzuru: Muğla-Marmaris yolu üzerinde bulunan ve birçok kişinin yaz tatili için tercih ettiği, gidince de dönmek istemediği yerlerden olan Akyaka hem denizi hem de Azmak Nehri'ni kucaklıyor. Plajlarıyla ve doğal güzelliğiyle ünlü olduğu kadar sakinliğiyle nam salan Akyaka'da emekliliğinizi her sabah muhteşem manzaralara uyanarak huzur dolu bir şekilde geçirebilmeniz mümkün.

Sahil kasabası Selimiye: Marmaris artık o kadar büyüdü ki sakin bir sahil kabası arayanlar Selimiye Köyü, Turunç gibi yerlere yerleşmeye başladı. Buralar yazın bir hayli kalabalık oluyor. Ancak kışın sakin, güneşi bol günler emeklilier için çok cazip atmosfer barındırıyor.

Bodrum tercihlerinden Bitez-Gümüşlük: Özellikle İstanbulluların tercihi Bodrum, emekliler için güzel bir yer. Bodrum o kadar büyüdü ki devlet hastanesinden özel hastaneler alışveriş yapabilecek çok sayıda markete kadar her şey var. Bodrum biraz pahalı bir yer. Bir diğer handikabı da dağınık bir yerleşim olması. Bodrum'da emeklilerin en çok tercih ettiği yerlerin başında Bitez, Turgutreis ve Gümüşlük geliyor.

Antalya-Alanya: Alanya artık sahil kasabası olmaktan çıkmış neredeyse şehir. Ancak hem şehir hayatı yaşayayım hem de ucuz olsun, denizi güneşi olsun kriterlerine uygun bir yer arıyorsanız iyi bir tercih olabilir. Alanya'da devlet özel sağlık konusunda hastane seçeneği çok. Gezecek yerler de hayli fazla. Turistik bir yer ama hala fiyatlar büyükşehirlere göre ucuz.

Ayvalık – Cunda: Ayvalık ve çevresi uzun yıllardır emekli olanların ya da Ege'den vazgeçemeyenlerin yaşamak için tercih ettiği bir yer. Cunda ise son yıllarda daha da moda oldu. Taze meyve sebze ve zeytinyağının bol olduğu Ayvalık'ta uygun fiyatlı ev bulabilirsiniz. Cunda Ayvalık ve çevresine göre daha pahalı bir yer. İstanbul'da yakın, üstelik Edremit'te havalimanı da bulunuyor.

Kuşadası: Kuşadası betonlaşmadan nasibini alan sahil bölgelerimizden birisi. Yine de kışların sakin geçtiğini belirten emekliler tarafından tercih ediliyor. Ev fiyatları Bodrum, Ayvalık, Datça'ya göre genel anlamda biraz daha uygun. İzmir'e de yakın. Amasra Biraz da Karadeniz bölgesine açılalım. Karadeniz'in Ege'yi andıran en şirin ilçelerinden biri de Amasra. Üstelik ev fiyatları uygun. Yeterli sayıda otel olmadığı için pansiyonculuk yaygın.

Akçay-Altınoluk: Balıkesir'in şirin ilçeleri Akçay ve Altınoluk emeklilerin en çok tercih ettiği yerlerin başında geliyor. Yeni ama uygun fiyatlı çok sayıda ev var. Kaz Dağı eteklerinde olduğu için havası da çok güzel. İstanbul'a yakın oluşu da bir başka artısı. Kaplıca merkezlerine yakın oluşu da bu bölgeyi emekliler için daha bir avantajlı kılıyor.