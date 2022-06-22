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Ege'nin renkli koylarında 'korsan gemisi' ile yolculuk

23 Dakika Önce Yazıldı - 1105 Kelime

İzmir'de kadın girişimcinin dünya çapında ses getiren filmlerden 'Karayip Korsanları'nın figürleriyle tasarladığı gemi, misafirlerini 'Ege'nin Maldivleri' olarak nitelendirilen Dikili ilçesindeki koylarla buluşturuyor.



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22.06.2022 00:09:50

İzmir'in Dikili ilçesinde el sanatları alanında usta öğretici olan 42 yaşındaki Hazbiye Güdem, "Karayip Korsanları" figürüyle tasarladığı tur teknesiyle, konuklarını tropik adaları aratmayan bölgedeki koylarda yolculuğa çıkarıyor.

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Kuzey Ege'nin maviyle yeşilin buluştuğu noktalarından Dikili, denizi, 40 kilometrelik kumsalı, şifalı termal kaynaklarıyla turizmde gelişmeye açık bir bölge olarak son yıllarda adından söz ettirmeye başladı.

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İzmir'e yaklaşık 120 kilometre uzaklıktaki ilçenin Bademli ile Denizköy bölgeleri ise henüz yeterince keşfedilmemiş doğaya ve büyüklü küçüklü çok sayıda koya ev sahipliği yapıyor.

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Havaların ısınması ve okulların tatile girmesiyle yoğunluğun arttığı ilçede, ziyaretçiler tekne turları sayesinde bir günde tüm koyları gezme fırsatı buluyor.

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Mavi ve yeşilin birçok tonunu barındıran söz konusu koylar, misafirlerine eşsiz bir tur imkanı sunarken, ziyaretçiler "kesin korunacak hassas alan" ilan edilen Garip Adası'nın tamamını, Kalem Adası'nın bir bölümünü kapsayan bölgeyi de görme imkanı buluyor.

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Bölgede Hanımın Koyu, Pissa Plajı ve Killik Koyu da turkuaz renkli sularıyla, Zindancık Koyu beyaz kumu, berraklığı, sakinliği, doğallığı, mavinin her tonuyla, Bademli Koyu ise mavi ve yeşilin buluştuğu eşsiz güzelliğiyle hayranlık uyandırıyor.

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Yüzmek için en ideal yerlerden olan Garip ve Kalem adaları arasındaki Akvaryum Koyu da bembeyaz kumların üzerindeki turkuaz renkli deniz suyuyla "Ege'nin Maldivleri" olarak nitelendiriliyor.

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Görüntüsüyle ziyaretçileri cezbeden Hayıtlı Koyu'nun üst kısmında termal tesis bulunuyor. Şifalı termal sulara sahip bölgedeki Ilıca'da denizin içinden sıcak su çıkıyor.

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Tekne turlarının son yıllarda yaygınlaştığı ilçede, Dikili Halk Eğitimi Merkezinde el sanatları alanında usta öğretici de olan Hazbiye Güdem, yaklaşık 4 yıl önce oğlu ve eşiyle turizm sektörüne adım attı.

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Güdem, dünya çapında ses getiren filmlerden "Karayip Korsanları"nın figürleriyle tasarladığı ve korsan gemisini andıran teknesiyle ziyaretçilere bölgenin turkuaz renkli koylarını gezdiriyor.

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Aynı zamanda tekne kaptanı olan Hazbiye Güdem, bunun yanı sıra gemide temizlikten yemeğe birçok işi de kendisi yapıyor.

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Güdem, AA muhabirine, böyle bir teknenin oğlu Rıza'nın hayali olduğunu ve bunun üzerine böyle bir tasarım gerçekleştirdiğini belirtti.

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Okulların kapanmasıyla Dikili'de turizm hareketliliğinin yaşanmaya başladığını ifade eden Güdem, ekip olarak tur teknelerinde misafirlerine en iyi hizmeti sunmaya çalıştıklarını dile getirdi.

Dikili koylarının son yıllarda tanınmaya başlandığını vurgulayan Güdem, şunları kaydetti:

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"Korsan gemilerine benzediği için çok dikkati çekiyor. Özellikle her aile fotoğraf çektirmeden Dikili Limanı'ndan geçmiyor. Bu da bizi çok gururlandırıyor. O anlamda herkese teşekkür ediyorum. Dikili'nin tatili okullar kapandıktan sonra başladığı için her gün çıkmaya başlıyoruz. Dikili koyları revaçta çünkü denizimiz çok iyi, Maldivler'i andırıyor. Herkesin gelip görebileceği yerler. Bu işin mutfağında, kaptanlığında, DJ'li kısmında, bir kadın olarak teknenin her alanında varım."

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Yaklaşık 7 saat süren tur boyunca konuklarını eşsiz koylara götürüp, öğlen yemeği ikramı, müzik ve çeşitli etkinliklerle eğlendirdiklerini dile getiren Güdem, herkesi bu güzel koyları görmeye davet etti.

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Çanakkale'den ailesiyle gelen İlhan Karaman ise profesyonel bir dalgıç olduğunu, son dönemde ünlenen Dikili koylarını görmek istediğini ifade etti. Dikili'nin denizini çok beğendiğini anlatan Karaman, "Denizin turkuaz olması zaten ne kadar temiz olduğunu ispatlıyor. Türkiye'nin Maldivleri gibi diyorlar. O yüzden buralara geldim." dedi. AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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