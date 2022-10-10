Düzce'nin şelaleleri ve kuş cenneti cazibesi

GEZİ

Her mevsim eşsiz doğasıyla turist çeken Düzce'nin güzelliği, sonbaharın renkleriyle katmerlendi.

Aktaş, Samandere, Güzeldere ve Aydınpınar şelaleleri ile 150 çeşit göçmen kuşu misafir eden Efteni Kuş Cenneti'nde, sonbahar mevsiminin gelmesiyle görülen sarı ve kahverenginin tonları zenginleşti.

Bölgeyi ziyaret edenler, sonbahar renkleri içinde fotoğraf çektirdi.

Yüksek ağaçların bulunduğu bölgede yere dökülen sarı ve kahverengi yapraklar arasında gezinti yapan misafirler, doğada temiz hava almanın keyfini de çıkardı.

Konaklama imkanlarının da bulunduğu bölge, eşsiz doğal güzellikleriyle ziyaretçilerini cezbediyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.