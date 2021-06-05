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Dünyanın en derin noktaları

2 Gün Önce Yazıldı - 706 Kelime

Deniz, mağara ve göllerin öyle derinlikleri var ki; ne yüzerek ne gezerek deneyimleyebilirsiniz....



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05.06.2021 23:22:27

Mağaralardan göllere ve denizlere kadar en derin noktalar daima merak konusu olmuşlardır. Özellikle maceracı tipler ve gezginler yeni ve birbirinden farklı bölgeleri görmek için yol alırken bilimsel çalışmalarına yeni bir boyut kazandırmak isteyen bilim insanları da bu tarz mekanların daima peşinde olmuşlardır...
İşte yerkürenin şahitlik ettiği en derin noktalardan bazıları:

Gürcistan'da bulunan Krubera Mağarası'nın derinliği: 2,197 metre
Gürcistan'daki Arabika Dağları'nda yer alan mağara, bölgede bulunan ve mağaracılar için fırsatlar sunan noktalardan sadece bir tanesi. 2012 yılında Ukraynalı maceracı Gennadiy Samokhin tarafından 2,197 metreye kadar keşfedilen Krubera, şu an için dünyanın bilinen en derin mağarası.

Bentley Buzaltı Çukuru buzun altında uzanan en alçak nokta. Batı Antarktika'daki mekan deniz seviyesinin 2.555 metre altında bulunuyor.Çukur, dünyanın üzeri okyanusla kaplı olmayan en çukur noktası olarak biliniyor. Üzeri suyla kaplı değil derken, bölgeyi kaplayan kalın buz tabakasını da unutmamak lazım tabii ki. ABD'deki Büyük Kanyon'dan daha derin olan bu çukur bölge, uyduları kullanarak Ellsworth Buzaltı Yükseltileri'nin haritasını çıkartan bir grup bilim insanı tarafından keşfedildi.

Kızıldeniz Mısır'da derin dalışa şahitlik etti. 332,35 metrelik derinliğe dalış gerçekleştirildi.
Profesyonel dalgıç Ahmed Gabr, geçen yıl eylül ayında Kızıl Deniz'de tam 332,35 metreye daldı ve bir önceki rekoru 14,1 metre daha geliştirmeyi başardı.Ortadoğ'da Umman'da dışarı çıkmak için tırmanış yapmanız gereken mağara Cin Meclisi Mağarası. Derinliği ise 310 metre. Dünyanın en büyük iç alanına sahip olan Cin Meclisi Mağarası'nın kubbe yüksekliği 160 metre. 2007 yılında Felix Baumgartner'ın serbest atlayış yaptığı bu mağaranın tabanına geçen yıl da Chris Sharma ve Stefan Glowacz, daha önce hiç kullanılmamış bir rotadan inmeyi başarmışlardır.

Mariana'da bulunan çukur ise 10 bin 916 metrelik derinliği ile ilgi odağı. İlk defa 1960 yılında Don Walsh ve Jacques Piccard tarafından Trieste adlı bir batiskaf kullanılarak keşfedilen çukur, 2012 yılında ünlü yönetmen James Cameron tarafından daha modern bir keşif denizaltısı kullanılarak tekrar filme alındı. Okyanusların en derin noktasına dalış yapan Deepsea Challenger adlı araç sayesinde bilim dünyası okyanus tabanı ile ilgili paha biçilmez bilgilere ulaşma fırsatı da elde etmiştir.

Thrihnukagigur Volkanı İzlanda'nın ve dünyanın sembollerinden...Buranın derinliği 213 metre.
İzlanda'daki bu sönmüş volkan, içeriden keşfedebileceğiniz dünya üzerindeki sayılı volkanlardan bir tanesi.En son 4.000 yıl önce püskürmüş ve yakın zamanda faaliyete geçeceğine dair bir bilgi de bulunmuyor. Volkanı ziyaret etmek için burada bineceğiniz bir asansör yeterli.

Güney Afrika'daki Mponeng altın madeninin derinliği 4000 metre. Mponeng, Güney Afrika'da yer alan bir altın madeni ve 4.000 metre derinliğindeki bu insan yapısı çukurun dibine ulaşmak tam bir saat sürüyor. Hala aktif olan madenin en dip noktasında ısı 60 derece ve nem de yüzde 95 civarında.

Dünyanın en derin göllerinden biri; Sibirya, Baykal Gölü. Derinliği: 1.637 metre
Dünyanın en ulaşılmaz mekanlarından biri olan Sibirya'nın en ulaşılmaz köşesinde yer alan Baykal Gölü'nün dibine dalmak profesyonel anlamda mümkün. Hatta 2013 yılında Sochi'de gerçekleşen Kış Olimpiyatları'nın meşalesi burada yakıldı ve Rusya Devlet Başkanı Putin, özel bir denizaltı ile buraya gelerek olaya tanıklık etti.

 

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