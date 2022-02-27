Dünyanın en derin ikinci kanyonu Pınarbaşı-Valla 200 bin ziyaretçiyi ağırladı

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Kanyonları ve doğal güzellikleriyle ünlü Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesi, geçen yıl 200 bin civarında ziyaretçiye ev sahipliği yaptı.

"Dünyanın en derin ikinci kanyonu" olarak gösterilen Valla Kanyonu, doğal bir akvaryumu anımsatan Horma Kanyonu, Ilıca Şelalesi ile dünyanın en büyük dördüncü mağarası olarak gösterilen Ilgarini Mağarası'nın bulunduğu Pınarbaşı ilçesini geçen yıl yerli ve yabancı yaklaşık 200 bin kişi ziyaret etti.

Derinliği yer yer 1200 metreyi bulan ve birçok risk barındırması nedeniyle geçişi en zor kanyonlar arasında gösterilen yaklaşık 12 kilometrelik Valla Kanyonu, seyir teraslarıyla ziyaretçilere doğal güzellikleri izleme fırsatı sunuyor.

Pınarbaşı'nın Muratbaşı köyü Kanlıçay mevkisinden girilen Valla Kanyonu'ndan dönmek mümkün olmadığından, çıkış ancak 12 kilometre yürüdükten sonra Cide ilçesi Loç Vadisi Hamitli köyünden yapılabiliyor.

Zarı Çayı'nın yüzyıllar öncesine uzanan yolculuğu sırasında oluşan Horma Kanyonu ise son olarak kayalara çivilerle monte edilen 3 kilometrelik ahşap platformla bir ucundan diğer ucuna kadar yürüyerek geçilebilir hale getirildi. Ahşap platformdan geçerken, kanyonun tüm güzellikleri görülebiliyor.

Kanyonu geçtikten sonra Ilıca Şelalesi'ne ulaşan suyun 10 metre yükseklikten dökülmesiyle oluşan doğal havuz da özellikle yaz günlerinde serinlemek isteyenlerden yoğun ilgi görüyor. "Saklı cennet" olarak gösterilen şelale, yaz kış ziyaretçilerine görsel şölen sunuyor.

2022 hedefi 300 bin ziyaretçi

Pınarbaşı Belediye Başkanı Şenol Yaşar, AA muhabirine, ilçenin doğal güzelliklerinin her geçen gün daha çok turist tarafından keşfedildiğini söyledi.

Her geçen yıl ziyaretçi sayısının arttığına işaret eden Yaşar, "Horma Kanyonu'nun ayrı bir ziyaretçi sayısı, Valla Kanyonu'nun ayrı ziyaretçi sayısı, Ilıca Şelalesi'nin ayrı ziyaretçi sayısı var." dedi.

Yaşar, geçen yıl özellikle Kurban Bayramı döneminin çok yoğun geçtiğini ifade ederek, "9 günlük Kurban Bayramı tatilinde yaklaşık 50 bin ziyaretçiyi Pınarbaşı'nda ağırlamış olduk. 2022 yılı için 300 bin ziyaretçiyi Pınarbaşı'na bekliyoruz." diye konuştu.

Ziyaretçi sayısını artırabilmek adına Safranbolu Turizm İşletmecileri Derneği ile yaptıkları iş birliği neticesinde, Safranbolu'ya gelen turistlerin buraya yönlendirilmesi için de çalışmaların sürdüğünü anlatan Yaşar, bunu gerçekleştirmeleri halinde 300 bin ziyaretçi hedefini daha da yukarıya taşıyabileceklerini düşündüklerini kaydetti. AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.