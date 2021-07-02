Dünyanın en büyük akvaryumları

GEZİ

Sadece Türkiye'de değil, dünyanın çok farklı bölgelerinde son dönemde akvaryum tesisleşmesine yönelik adımlar atılırken turistlerin de bu bölgelere ilgisi artmış durumda

Müze, cami ve tarihi eserlerin yanı sıra şehir akvaryumları da yerli ve yabancı ziyaretçiler tarafından yoğun bir ilgiyle karşılanıyor. Başta İstanbul olmak üzere önemli turizm kentlerinde devreye alınan projelerle birbirinden ilginç mimari tasarım ve içeriğe sahip olan akvaryumlar sadece çocuklar değil büyükler için de bir nevi cazibe merkezi.Türkiye son dönemde akvaryum mimarisine ve hizmetine odaklanırken dünyanın farklı bölgelerindeki devasa yapılar da yıllardan beri ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.

İşte dünyanın en büyükleri arasında yer alan ve ziyaretçileri her yıl katlanarak büyüyen dev akvaryumlardan bazıları:

Cmimelong Okyanus Krallığı

Asya Kıtası'ında yer alan Çin Halk Cumhuriyeti'nin Zhuhai Eyalati'nde yer almaktadır. Chimelong Okyanus Krallığı 20 20,72 km² alanda, 12.9 milyon galon su hacmine sahiptir. Akvaryum 2014 yılında açılmıştır. Asya'daki en büyük akvaryum olmakla birlikte, aynı zamanda Dünya'nın da en büyük akvaryumudur. Chimelong Okyanus Krallığı, 2015 yılında 7,5 milyon ziyaretçi ile dünyanın en çok ziyaret edilen tema parkı oldu.

Deniz Yaşamı Parkı

Singapur'un Deniz Yaşamı Parkı, şehrin derinliklerini keşfetmek için en iyi yer. Resorts World Sentosa'da yer alan bu cazibe merkezi, Sentosa'nın birçok oteli ve diğer turistik mekanlarına yürüme mesafesinde.Deniz Yaşamı Parkı keyifli ziyaretçilerine mükemmel bir aile eğlencesi vadediyor. Ziyaretçiler, ıslak veya kuru eğlence bileti seçeneği sunan merkezde bireyler ikisi arasından seçim yapabilir. Parkın üç ana cazibe merkezi var, S.E.A. Akvaryum, Adventure Cove Su Parkı ve Dolphin Island, konukların etkileşime girebileceği bazı şişe burunlu yunuslara ev sahipliği yapıyor.

Güneydoğu Asya Akvaryumu (S.E.A Akvaryumu), 800'ün üzerinde türden 100.000'den fazla deniz hayvanı ve 60 milyon litre su içeren dünyanın en büyük ikinci akvaryumu.

L'Oceanografic akvaryum

Valencia'da gezginler sadece bir akvaryumu değil, 11 000 metrekarelik alana sahip gerçek bir oşinografik parkı ziyaret etme fırsatı buluyor. Fütüristik bir tarzda muhteşem bir binada yer alır ve ziyaretçilere dünya çapında inanılmaz bir deniz yaşamı koleksiyonu sunar. Akvaryumun toplam hacmi 42 milyon litre.L'Oceanografic, İspanyaValencia'daki L'Oceanografic, Avrupa'daki türünün en büyük kurumu ve dünyanın en büyük kurumu. Koleksiyonu 45.000'den fazla balık ve deniz hayvanını kapsıyor

Georgia Akvaryumu

Amerika Birleşik Devletleri'nin Georgia eyaletinin başkenti olan Atlanta'da bulunan halka açık akvaryumdur. 23 Kasım 2005 tarihinde açıldığından bu yana dünyanın en büyük akvaryumu olmuştur ve on milyondan daha fazla ABD galonu (38.000 m³) tatlı su ile deniz suyu içerisinde 500 türde, 100.000'den fazla hayvana ev sahipliği yapmakta.

Moskova Okyanusariumu

Oceanarium'da,yetenekli tasarımcıların orijinal ve ilginç çözümleri: cam zeminler, altındaki akvaryumlar ve dipsiz bir yıldızlı gökyüzü. 5D sinemasında ziyaretçiler okyanus esintisinin nefesini ve denizin kokularını yaşayabilir. Açık hava yüzme havuzlarında, mühürler ve mühürler, Anapa dolphinarium'un becerisinde özel olarak yetiştirilmektedir. Hayvanlar, bitkiler ve Antarktika, Avustralya, Karayip Denizi ve Barents Denizi'nden yayınlanma 20 milyon ruble kompleksin yaratıcıları mal ve 18 milyon dolarlık tamamını Oceanarium var. Aynı zamanda bu mucize 500 kişiyi ziyaret edebilir.

Nemo ve Arkadaşlarıyla Denizler

ABD'deki Nemo ve Arkadaşlarıyla Denizler (vakti zamanında Yaşayan Denizler) bir akvaryumdur ve eklidir karanlık sürüş batı tarafında bulunan cazibe merkezi Gelecek dünya -de Epcot, bir tema parkı -de Walt Disney World Resort içinde Bay Lake, Florida. Pavyon, okyanus araştırmalarına adanmış birkaç sergiyle SeaBase Alpha adlı bir su altı keşif üssü olarak temalıdır. Pavyon 1986'da açıldı, ancak 1982'deki açılışından bu yana parkın bir parçası olarak planlanmıştı

uShaka Deniz Dünyası

Durban'da Güney Afrika, 2004 yılında açılan bir tema parkıdır. Bu tema parkında, tüm yaş grupları için bir şeyler içeren 8 farklı bölümleri var. Bu park bir liman ve sahil arasında yer almaktadır. Bu deniz parkı, Durban'daki gerçekten popüler bir turizm merkezidir ve turistlerin çoğu, bu devasa su dünyasını ziyaret etmek için not tutar. Bu su parkı, Afrika'nın en büyük deniz temalı parkı olarak kabul edilir.

Dubai Akvaryumu

Gezegenimizin belki de en ilginç ve şaşırtıcı yerlerinden biri Dubai Akvaryumu‘dur. Bu nedenle Dubai'ye konuk olanların mutlaka ziyaret etmeleri gereken yerlerin başında yer alır. Akvaryum, Ortadoğu'nun en büyük ve belki de en lüks eğlence merkezlerinden olan, Dubai Mall'da yer alıyor. Akvaryumun, hacmi ise tam olarak 10 milyon litredir.

TurkuaZoo

Global Aquarium firmasının Türkiye temsilcisi İstanbul Sualtı Dünyası A.Ş. tarafından işletilen Turkuazoo 17 milyon Euro'luk bir yatırım ile hayata geçirilmiştir. Akvaryumun tasarımı, inşaatı ve teknik alt yapısı; alanında 25 yılı aşkın süredir faaliyet gösteren, Singapur'dan Edinburg'a dünyanın çeşitli yerlerinde 21 dev akvaryum kurulumunu yapmış olan, Yeni Zelanda kökenli Marinescape firması tarafından gerçekleştirilmiştir.