DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

GEZİ



Dünyanın 3'üncü Türkiye'nin en büyük su mağarası: Altınbeşik

6 Saat Önce Yazıldı - 857 Kelime

Antalya'nın İbradı ilçesinde milyonlarca yıllık sürecin izlerini taşıyan Altınbeşik Mağarası, içindeki sarkıtlar ve gölet oluşumlarıyla yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.



Google News - Timeturk

ABONE OL
08.07.2022 18:42:26

İbradı ilçesine 7, Ürünlü Mahallesi'ne 4 kilometre uzaklıktaki 2 bin 500 metre uzunluğundaki mağara, içinde görülmeye değer doğa harikası bir yeri barındırıyor.

thumbs_b_c_cbe377594aaf14aa56254f418610f1ad

Beyaz renkli kalın traverten oluşumlar, mağaranın görsel açıdan en güzel bölümlerinden birini oluşturuyor. İçindeki gölet oluşumlarıyla da dikkati çeken üç katlı mağaranın yaklaşık 200 metresi ziyaretçilere açık. Su derinliğinin bazı yerlerde 40 metreyi bulduğu mağaraya gelen turistler, etkileyici doğa oluşumunu, İbradı Belediyesinin profesyonel ekibinin önderliğinde botlarla görme imkanı yakalıyor.

08_Nisan_19_haziran_19_AA-28365270

Hava sıcaklığı oldukça düşük olan mağara, ziyaretçilerine serinleme imkanı da sunuyor. Turkuaz rengiyle büyüleyen, kuş sesleriyle huzur veren kayalık ve ormanlık alan içindeki Altınbeşik Mağarası, her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlıyor.

"Mağaranın her katmanı etkileyici bir güzellik sunuyor"

08_Nisan_19_haziran_19_AA-28365280

İbradı Belediyesi Altınbeşik Mağarası sorumlusu Yılmaz Özdoğan, AA muhabirine, mağaranın dünyanın üçüncü, Türkiye'nin en büyük su mağarası olduğunu söyledi.

thumbs_b2_e456a483801bc458284510c857bb409e

Yer altı gölünün Beyşehir Gölü'ne kadar uzandığını ancak hala yüzde 90'ının keşfedilemediğini ifade eden Özdoğan, denizden 450 metre yükseklikteki mağaranın ilk bölge halkı tarafından keşfedilip, 1966 yılında da Türkiye Speleoloji Derneği kurucu ve onursal başkanı Dr. Temuçin Aygen tarafından kayda geçirildiğini belirtti.

thumbs_b2_c3edb13c983d7a56f96046deaa3011a5

Mağaranın adını içindeki ilk katının orta kısmında bulunan ve içinde barındırdığı minerallerden dolayı sarı renkte doğal bir kaya bloğundan oluşan köprünün bir beşiğe benzetilmesinden aldığını dile getiren Özdoğan, mağaranın her katmanının ziyaretçilere etkileyici bir doğa harikası sunduğunu kaydetti.

thumbs_b2_b217afa915490c7632e1c95c624e4dfe

Türkiye'de görülmesi gereken yerler listesine burası alınsın”

Mersin'den Altınbeşik Mağarası'nı görmeye gelen Selman Usça da motosiklet ile sık sık gezilere çıktığını ve tavsiye üzerine mağaraya ziyarete geldiğini söyledi.

thumbs_b2_695096f1f5ef98bf7f4e8740516ccd8f

Burada müthiş bir atmosfer ile karşılaştığını belirten Usça, "İçeride göl var, gölü botla geziyoruz. Müthiş bir doğa ve güzellik. İçerideki atmosfer harika, pozitif bir enerji var.

thumbs_b2_56260e9ce4222711e102a13eaae9e2cd

Buraya herkesin gelmesini tavsiye ediyorum. Mutlaka Türkiye'de görülmesi gereken yerler listesine burası alınmalı." diye konuştu.

thumbs_b2_5397fce60c3199dbe8c81ba336ccd5b5

Usça, bol bol fotoğraf çekerek, doğal güzelliği yakınlarına da göstermek istediğini kaydetti.

thumbs_b2_620ab23edc332b504a0e9d6de0b85191

Tatil için Macaristan'dan gelen Eles Orsolya da burayı broşürde gördüğünü belirtti.

thumbs_b2_868d08ec31f1028a596b01f749df682a

Güzellikleri yakından görmek için mağaraya geldiğini aktaran Orsolya, "İnsanı büyüleyen bir güzelliği var, gelip, gördüğüm için kendimi şanslı hissediyorum." dedi.

thumbs_b2_0b37c7d093f38ec0a910c7b02588c406

AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Sean Connery kimdir?
Dilay Kemer kimdir?
Hikmet Karagöz kimdir?
Ömer Selim Alan kimdir?
Celal Köse kimdir?
Mehmet Çakın kimdir?
Murat Zorluoğlu kimdir?
Eyüp Eroğlu kimdir?
Mehmet Yarka kimdir?
Zeynel Abidin Beyazgül kimdir?
Hilmi Bilgin kimdir?
Mustafa Demir kimdir?
Ekrem Yüce kimdir?
Rahmi Metin kimdir?
Hilmi Güler kimdir?
Emrah Özdemir kimdir?
Rasim Arı kimdir?
Feyat Asya kimdir?
Selahattin Gürkan kimdir?
Uğur İbrahim Altay kimdir?
Tahir Büyükakın kimdir?
Mehmet Abdi Bulut kimdir?
Mehmet Saygılı kimdir?
Memduh Büyükkılıç kimdir?
Hayrettin Güngör kimdir?
Şükrü Başdeğirmen kimdir?
Ercan Çimen Kimdir?
Aytekin Şenlikoğlu kimdir?
Fatma Şahin kimdir?
Mehmet Sekmen kimdir?
Şahin Şerifoğulları kimdir?
Faruk Özlü kimdir?
Osman Zolan kimdir?
Halil İbrahim Aşgın kimdir?
Alinur Aktaş kimdir?
Nesrullah Tanğlay kimdir?
Erdal Arıkan kimdir?
Yücel Yılmaz kimdir?
Evren Dinçer kimdir?
Savcı Sayan kimdir?
Mehmet Zeybek kimdir?
Süleyman Kılınç kimdir?
Osman Durmuş kimdir?
Vedat Öztürk kimdir?
Soner Yalçın kimdir?
Mustafa Bıyık kimdir?
Necattin Demirtaş
Mehmet Çerçi kimdir?
Dede Yıldırım kimdir?
Mustafa İlmek kimdir?
Atilla Zorlu kimdir?
Salih Atakan Duran kimdir?
Mehmet Aziz Tuna kimdir?
Abdulkadir Şahiner kimdir?
Ünal Çetin kimdir?
Saim Zileli kimdir?
Özlem Akçin kimdir?
Nurettin Güney kimdir?
Kürşat Engin Özcan kimdir?
Aytekin Kaya kimdir?
Halil Öztürk kimdir?
Mehmet Sarı kimdir?
İsmail Hakkı Esen kimdir?
Rafet Vergili kimdir?
Galip Vidinlioğlu kimdir?
Cemal Akın kimdir?
Hükmü Pekmezci kimdir?
Bekir Aksun kimdir?
Hilmi Bilgin
Kadir Kara kimdir?
Savaş Kalaycı kimdir?
Alim Işık kimdir?
Cengiz Ergün kimdir?
Bekir Coşkun kimdir?
Mansur Yavaş kimdir?
Ekrem İmamoğlu kimdir?
Zeydan Karalar kimdir?
Özlem Çercioğlu kimdir?
Osman Gürün kimdir?
Vahap Seçer kimdir?
Lütfü Savaş kimdir?
Kadir Albayrak kimdir?
Fırat Tanış kimdir?
Emin Pazarcı kimdir?
Kemal Çebi kimdir?
Nesrin Nas kimdir?
Muhittin Böcek kimdir?
Cevat Şakir Kabaağaçlı kimdir?
Mehmet Yalçınkaya kimdir?
Muhiddin Gülal kimdir?
Nükhet Duru kimdir?
Gazali karakterine hayat veren Cemal Toktaş kimdir?
İsmail Ege Şaşmaz kimdir?
Gigi Hadid Kimdir?
Berfu Güven kimdir?
Hikmet Çetin kimdir?
İsmail Saymaz kimdir?
Taner Ölmez kimdir?
Oğuz Atay kimdir?
Hakan Bayrakçı kimdir?
Fahrettin Koca Kimdir?
Süleyman Soylu
Burçin Terzioğlu kimdir?
Hakkı Bulut kimdir?
Mehmet Sarı
Ahmet Aras kimdir?
Aslı Enver kimdir?
Alaaddin Çakıcı kimdir?
İbrahim Erkal kimdir?
Sürgün Prenses Süreyya kimdir?
Binnur Kaya kimdir?
Che Guevara kimdir?
Can Gürzap kimdir?
Muammer Keskin kimdir?
Kayhan Yıldızoğlu kimdir?
Eyüp Eroğlu
Battal İlgezdi kimdir?
Halil Sezai kimdir?
Kenan Karaman kimdir?
Şevval Şahin kimdir?
Gözde Atasoy kimdir?
Aya Nikola kimdir?
Hasan Sabbah
Irmak Arıcı kimdir?
İlhan Ocaklı kimdir?
İlhan İrem kimdir?
Johnny Nash kimdir?
Emmanuelle Charpentier kimdir ?
Jak Kamhi kimdir?
Tuğçe Tayfur kimdir?
Kobra Murat Kimdir?
Van Halen grubunun lideri Eddie Van Halen (Edward Lodewijk Van Halen) kimdir?
Ali Kılıç kimdir?
Ahmet Cin kimdir?
Nihat Genç kimdir?
Ersin Tatar kimdir?
Önder Kahveci kimdir?
Joe Biden kimdir?
Şenol Kazancı kimdir?
Tunç Soyer kimdir?
Haydar Baş kimdir?
Barbaros Hayrettin Paşa kimdir?
Sadettin Teksoy kimdir?
Ali Kırca kimdir?
Celaleddin Harzemşah kimdir?
Mehmet Fırıncı kimdir?
Mike Pence kimdir?
İzzet Altınmeşe kimdir?
Mevlüt Çavuşoğlu kimdir?
İlyas Salman kimdir?
Ali Kopuz kimdir?
Ali Haydar Bozkurt kimdir?
Michael Schumacher kimdir?
Sulhi Dönmezer kimdir?
Pablo Escobar kimdir?
Kerem Alışık kimdir?
Emre Aşık kimdir?
Emine Erdem kimdir?
Fahir Atakoğlu kimdir?
Fazıl Say kimdir?
Sabah el-Ahmed el-Cabir el-Sabah kimdir?
Nail Olpak kimdir?
Adil Pelister kimdir?
Sultan Sencer kimdir?
Sultan Alp Arslan kimdir?
Emre Konuk kimdir?
Nizamülmülk kimdir?
Melikşah kimdir?
İlham Aliyev kimdir?
Armen Sarkisyan kimdir?
Deli Petro kimdir?
Nihat Özdemir kimdir?
Ümit Besen kimdir?
Şekip Avdagiç kimdir?
Can Ataklı kimdir?
Mert Fırat Kimdir?
Nick Nolte kimdir?
İbrahim Kalın kimdir?
Ekrem Yüce
Mutlu Işıksu kimdir?
Suna Kıraç kimdir?
Ali Kuşçu
Mustafa Palabıyık Kimdir?
Galip Aykaç kimdir?
Pegasus sahibi Ali Sabancı kimdir?
Pegasus Hava Yolları Genel Müdürü Mehmet Tevfik Nane kimdir?
Hasan Karal kimdir? Eski AK Parti Milletvekili Hasan Karal DEVA Partisi'ne mi katıldı?
Murat Ongun kimdir?
Arzu Erdem kimdir?
Ahmet Sarıkurt Kimdir ?
Mehmet Sekmen
Hasan Avcı kimdir?
Hasan Fehmi Kinay kimdir ?
Yücel Yılmaz kimdir?
Shinji Kagawa kimdir?
Asya Bibi kimdir?
Abdullah Kiğılı kimdir ?
Abdullah Kavukcu kimdir ?
Abdullah Ağar kimdir ?
Abdülkadir Aksu Kimdir ?
Abdülhak Hamit Tarhan kimdir ?
Abdülaziz İbn-i Suud kimdir ?
Abdülaziz Bayındır kimdir?
Abdul Kader Keta kimdir?
Abbas Sayar kimdir?
Barış Manço kimdir ?
İlkin Başar Özal kimdir ?
Osman Atalay kimdir?
Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi kimdir?
Halil İbrahim Aşgın
Burhan Sakallı kimdir ?
Hüseyin Boz kimdir ?
Ayhan Gider kimdir ?
Erdal Arıkan
Yücel Yılmaz
Mehmet Zeybek
Kahtani kimdir?
Erol Mütercimler kimdir?
Kemal Sunal kimdir ?
Yavuz Baysan kimdir?
Fuat Oktay kimdir?
Edward Said kimdir?
Ahmet Kaya kimdir ?
Robert De Niro
Ziya Gökalp kimdir?
Paul Gardner Allen kimdir?
Liyakat Ali Han kimdir ?
Mircea Lucescu kimdir?
Nedim Şener kimdir?
Levent Kırca kimdir?
Usain Bolt kimdir?
Arda Turan kimdir ?
Berkay kimdir?
Özlem Ada Şahin kimdir?
Yusaku Maezawa kimdir?
Melania Trump kimdir?
Cemal Kaşıkçı kimdir ?
Zeliha Eliaçık kimdir?
Montserrat Caballé kimdir?
Meng Hongwei kimdir?
Necati Şaşmaz kimdir?
Aziz Kocaoğlu kimdir ?
Eren Erdem kimdir?
Can Dündar kimdir?
Nusret kimdir? Nusret aslen nerelidir ve kaç yaşındadır?
Erişah Arıcan kimdir?
Mehmet Öz kimdir?
Atalay Filiz kimdir ?
Ferhat Tunç kimdir?
Yeni CIA Başkanı Gina Haspel