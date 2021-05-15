'Dünyadan uzak, deryaya yakın' yerler

GEZİ

Tatil tercihi kalabalıktan uzaklaşmak, gürültüden kaçmak ve denizle kucaklaşmak ise yakın bölgelere pek odaklanmamanız lazım. Yurt dışı tercihinde bulunmak ve uzaklara açılmak isterseniz bu bölgeleri asla es geçmemelisiniz

Pandemi sürecinde her ne kadar turistik amaçlı seyahatler kısıtlansa da önümüzdeki süreçte turizm sezonunun açılmasıyla birlikte yurt dışı rotasında da alternatif lokasyonlar karşımıza çıkacak.

Dünyanın çok farklı bölgelerinde mavi ile yeşilin tüm tonlarının görüldüğü sahiller ise en çok ilgi gören mekanlar arasında.

Tatil tercihi kalabalıktan uzaklaşmak, gürültüden kaçmak ve denizle kucaklaşmak ise yakın bölgelere pek odaklanmamanız lazım.Yurt dışı tercihinde bulunmak ve uzaklara açılmak isterseniz bu bölgeleri asla es geçmemelisiniz.

İşte bunlardan en dikkati çeken sahiller:

Kızıl kumsal gördünüz mü?

Yunanistan'ın güneyinde yer alan Elafonisi, pembe kum sahili ile şirin bir ada. Girit'ten de rahatlıkla görülebilen kumlu kıyılar pembe bir görünüme sahip. Ziyaretçiler sahili gördüğünde enteresan bir tabloyla karşı karşıya kalıyor.

Havai'de bulunan Papakolea Plajı, yeşil kum plajıyla bilinen ve dünyanın çok farklı coğrafyalarından ziyaretçi çekmeye devam ediyor.Galapagos Adaları'ndan biri olan Rabida'da kırmızı kum sahili Ekvador'un önemli turizm bölgelerinden.

Çöplük olarak kullanılıyormuş

Kaliforniya,cam sahil, 1900'lerin başlarından 1960'lara kadar çöplük olarak kullanılmaktaydı. 1990'larla 2000'ler arasında çöpten arındırılınca ortaya muazzam bir manzara çıkıyor.

İzlanda'nın güneyindeki kıyı köyü Vik, siyah kumlu plajıyla fantastik filmlerin seti olduğu izlenimini veriyor ve burası dünyaca ünlü yapımlara mekan olmuş bir bölge.

Helikopterle ulaşım sağlanıyor

Meksika'daki Marieta Adaları'nda bulunan Saklı Plaj'a ulaşım helikopterle sağlanıyor ve giriş özel izne tabi.

Yeni Zelanda'nın güneyinde bir balıkçı kasabası olan Moeraki'de, Koekohe adıyla da bilinen 300 metrelik sahil boyunca ejderha yumurtasını andıran yüzlerce kaya görmek sürpriz değil.

Karayipler ve Porto Riko

Karayipler'deki Grace Bay; Provo Adası'nın denizle en güzel ve en nadide buluşma noktasında.Turkuaz suların tüm berraklığıyla bembeyaz kumlar üzerine yayıldığı görülür.

Porto Riko'nun doğusunda yer alan Culebra Adası'nda bir başka efsanevi ada plajı var. Burası aynı zamanda, adadaki ulusal parkın hemen yanında konumlanıyor.Orijinal adıyla Flamenco Beach olarak anılan plaj; deniz suyunun temizliği ve berraklığı sayesinde ziyaretçileri kendisine hayran bırakıyor.

Okyanusya'nın berrak suları arasında

Filipinler'e bağlı Palawan Adası'nın en güzel kasabası olan El Nido; “dünya üzerinde cennet” tanımlamasını en çok hak eden yerlerden biri.One Foot Adası, Avustralya'nın Cook Adaları'na bağlı bir deniz tatili destinasyonu. Adada yer alan Aitutaki Lagünü özellikle dikkate değer bir doğa harikası.Burası, plaj avcısı sayılan balayı çiftleri tarafından da çoktan keşfedilmiş durumda.

Hawaii'nin havalı mekanları

Amerika Birleşik Devletleri'nde yer alan Lanikai Plajı; mercan kayalıklarla korunan bir alana sahip.

18 adacıktan meydana gelen Hawaii eyaletinin tüm popülaritesine rağmen, buradaki plaj “el değmemiş” sayılabilecek bir doğa parçası.Fransa'nın denizaşırı topraklarından olan Bora Bora Adası; halihazırda dillere destan durumdaki bir doğal güzellik.Orijinal adı Matira Beach olarak da bilinen Mercan Plajı ise, adanın en güzel noktası olarak sayılabilir. Güney Pasifik'te bulunan tatil destinasyonu, her yaştan ziyaretçiyi cezbetmeyi başarıyor.