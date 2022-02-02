Doğu Ekspresi nedir ve nasıl bilet alınır? Doğu Ekspresinin bileti ne kadar?

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Türkiye’nin dört tarafı doğal güzellik ve tarihi eserlerle doludur. Özellikle ülkemizin doğusu bu açıdan çok zengindir. Bu zenginlikleri görebilmemizi sağlayan Doğu Ekspresi birçok insanın gündeminde bulunmakta. Peki, Doğu Ekspresi nereden nereye gider?

Doğu Ekspresi, son yıllarda oldukça popüler bir hale geldi. Özellikle kış aylarında daha çok ilgi gören Doğu Ekspresinin hakkında birçok konu merak edilmekte. İşte merak edilen haberin detayı…

Doğu Ekspresi nedir ve bileti nereden ve nasıl alınır?

Doğu Ekspresi, TCDD Taşımacılık tarafından 1.365,204 kilometre uzunluğundaki Ankara - Kars güzergâhında her gün karşılıklı işleyen yataklı ve yemekli vagonlardan oluşan anahat trenidir. Doğu Ekspresi iki farklı şekilde sefer yapıyor. Birinci sefer, klasik olarak yani normal yolcu taşıyor. Sadece yolcu indirip almak için duruyor. Mola süreleri 10-15 dakika oluyor. İkinci seferiyse, turistik amaçlarla seyahat etmek isteyen kişiler için yapılıyor. Doğu Ekspresi biletleri Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'nın (TCDD) resmi sitesi üzerinden alınabiliyor. Tek kişi bilet fiyatı bin 300 TL'den, aynı kompartımanda iki kişi seyahat edilmesi tercih edilirse ise kişi başı 650 TL'den satılıyor.

Doğu Ekspresi hangi duraklarda duruyor?

Turistik Doğu Ekspresi, Ankara-Kars, güzergâhında her gün yapılan seferlerde Erzincan, Erzincan-İliç, Erzurum, Sivas-Divriği ve Sivas-Bostankaya istasyonlarında duruyor. Yolcularının buralarda keşfe çıkmasına imkân veriyor. Yalnız şunu da belirtmekte fayda var. Genelde Ankara-Kars güzergâhı için bilet bulmak zor oluyor. Çoğu gezgin uçakla Kars'a gidip dönüşü Turistik Doğu Ekspresi ile yapıyor. Ankara-Kars yönünde Erzincan'da 2 saat 50 dakika, İliç'te 3 saat 5 dakika ve Erzurum'da 2 saat 40 dakika duran turistik tren, Kars-Ankara yönünde ise Divriği'de 2 saat 50 dakika ve Bostankaya'da 3 saat 15 dakika mola veriyor.

Doğu Ekspresinde ziyaret edilecek yerler nelerdir?

Doğu Ekspresi turunda ilk durak Kırıkkale'dir, Kırıkkale'de gezilecek yerler arasında, Karaahmetli Tabiat Parkı, Sulu Mağara, Celal Bayar Parkı, Haydar Sultan Camii ve Türbesi, Kırıkkale Yaylaları, MKE Silah Sanayi Müzesi, Ballı Camii ve Türbesi ve Ceritkale Kaya Mezarları gibi yerler bulunuyor.

Doğu Ekspresi turunda ikinci durak Kayseri'dir. Kayseri'de gezilecek yerler arasında, Kayseri Saat Kulesi, Kayseri Kalesi ve Surları, Etnogafya Müzesi Güpgüpoğlu Konağı, Erciyes Dağ, Zamantı Irmağı, Sultan Sazlığı ve Yedigöller gibi yerler bulunuyor.

Doğu Ekspresi turunda üçüncü durak Sivas'tır. Sivas'ta gezilecek yerler arasında, Hafik Gölü, Gökpınar Gölü, Divriği Kalesi, Sivas Çifte Minareli Medrese, KoyunKaya Mesire Yeri, Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası, Eğriçimen Yaylası ve Sızır Şelalesi gibi yerler bulunuyor.

Doğu Ekspresi turunda dördüncü durak Erzincan'dı r. Erzincan'da gezilecek yerler arasında Mama Hatun Kervansarayı, Kemah Kalesi, Sultan Melik Türbesi, Terzi Baba Türbesi, Gülabibey Cami, Refahiye Merkez Camii, Abrenk Kilisesi ve Erzincan Müzesi gibi yerler bulunuyor.

Doğu Ekspresi turunda beşinci durak Erzurum'dur. Erzurum'da gezilecek yerler arasında, Erzurum Kongre Binası, Üç Kümbetler, Çifte Minareli Medrese, Yakutiye Medresesi, Atabey Cami (Ulu Cami) ve Tarihi Erzurum Evleri bulunuyor. Yöresel olarak tadabileceğiniz Cağ kebabı, herle aşı, tatar böreği, ekşili dolma, ayran aşı, kesme çorbası, çiriş, şalgam dolması, kadayıf dolması, pekmezli baklava, aşotu çorbası, hasuta, lalanga, dut çullaması, su böreği ve kete gibi lezzetler mevcut.

Doğu Ekspresi turu Karsta sona eriyor. Kars'da gezilecek yerler arasında, Kars Kalesi, Kars Baltık Mimarisi, Atatürk Caddesi, Namık Kemal Evi, Kars Müzesi, Allahuekber Dağları Milli Parkı, Kuyucuk Kuş Cenneti, Çıldır Gölü, Sarıkamış Kayak Merkezi, Boğtepe Köyü, İnkaya Micingirt Kalesi, Sürgütüs Zivin Kalesi'ni aradından Havariler Kilisesi, Evliya Cami ve Kars Büyük Katedral (Fethiye Camii) gibi yerler bulunuyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.