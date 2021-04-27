Gezilecek Yerler
Konaklama
Kamp
Restorantlar

DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

GEZİ



Doğal akvaryum Gökpınar Gölü

7 Saat Önce Yazıldı - 852 Kelime

'Kesin korunacak hassas alan' ilan edilen doğal akvaryum Gökpınar Gölü, cazibe merkezi olacak



Google News - Timeturk

ABONE OL
27.04.2021 14:47:12

Sivas'ın Gürün ilçesinde su altındaki birbirinden güzel flora ve faunasıyla doğal akvaryumu andıran ve "kesin korunacak hassas alan" ilan edilen Gökpınar Gölü'nün, çevre düzenleme çalışmalarının ardından daha çok ziyaretçi ağırlaması hedefleniyor.

thumbs_b2_f61a95f684b1b1a28d2ed7f235b71b9e

22 Nisan'da Resmi Gazete'de yayımlanan kararla "kesin korunacak hassas alan" ilan edilen, ilçeye 10 kilometre uzaklıktaki Gökpınar Gölü, her mevsim doğanın eşsiz güzelliklerini ziyaretçilerine sunuyor.

thumbs_b2_effe238dc476e54522319192d5119337

Dipten kaynaklarla beslenen, derinliği 15 metreyi bulan, berrak suyu ve turkuaz mavisi görünümüyle doğal akvaryumu andıran göl, yerli ve yabancı turistlerle fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor.

thumbs_b2_ab25836cf890d58f9bfe44e2888dc431

Su altı sporlarıyla uğraşanların son yıllarda sık sık irtifa dalışları gerçekleştirdiği gölün, çevre düzenlemesi çalışmalarının tamamlanmasının ardından çok sayıda ziyaretçiye ev sahipliği yaparak bölgenin cazibe merkezi olması bekleniyor.

thumbs_b2_c17d5d3f7975e95b97a0f2fd69307f3f

Sivas Valisi Ayhan, AA muhabirine, gölün bölgenin cazibe merkezi olacağını dile getirerek, "Sivas'ımızın göz bebeği, nazar boncuğu, turkuaz mavisi gölümüz, önemli bir kararla 'kesin korunacak hassas alan' içerisine alınmış oldu. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımızı sunuyoruz." dedi.

thumbs_b2_24fcbbeb6339e3802c709f071f43ee9c

Gökpınar Gölü'nde geçen yıldan bu yana çok özel bir proje yürüttüklerini anlatan Ayhan, "Bizim maksadımız ve muradımız gölü daha iyi muhafaza altına almak, yoğunluğu aşağılara kaydırarak azaltmak. Bu kararla çalışmamız örtüşmüş oldu. Çok da anlamlı oldu. İnşallah bu kararın ruhuna uygun şekilde koruma ve kullanma dengesini muhafaza ederek gölümüzü hem vatandaşımızın hizmetine sunacağız hem de gelecek nesillere aktaracağız." diye konuştu.

thumbs_b2_818ffb9b9f44220d5e19ec543fbdb4d0

"Üzerimize düşeni yapacağız"

Ayhan, göldeki çevre düzenlemesi çalışmalarının iki ay içerisinde biteceğini ve ziyaretçilere açılacağını söyledi.

thumbs_b_c_1514e0f8fe9633a062cea6a135226f47

Hafta sonları çok sayıda kişinin gölü ziyaret ettiğini dile getiren Ayhan, şunları kaydetti:

"Yoğunluk nedeniyle göle zarar verme söz konusuydu. Salgınla insanların doğayla baş başa olmak gibi yeni bir anlayışı ortaya çıktı. Biz de bu anlayışı gördük. Sivas'taki bütün gölleri hem korumak hem de güzel şekilde kullanmak istedik. Gökpınar da bunların başında gelmekte. Doğa turizmi anlamında bütün enstrümanlarımızı önce korumak, sonra da muhafaza ederek vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız."

thumbs_b2_5ef9b5dd645fc40a58a38d518bf559e4

"Yüksek hızlı tren ile Sivas'ımız çok yoğun insan akımına uğrayacağı için biz de bu tür yerlerimizi hazırlayalım istedik. Biz üzerimize düşeni yapacağız. Oradaki bütün tedbirlerimizi alacağız. Vatandaşlarımızın sorumluluğu da olacak. Bu göl ve doğa bize bir mirastır, bu mirası iyi bir şekilde muhafaza ederek bizden sonraki evlatlarımıza düzgün şekilde devredebilmemiz gerekiyor."

2021_Nisan_sivasgol-4-

2021_Nisan_sivasgol-3-

AA

YORUMLAR (0)

Mustafa Bıyık kimdir?
Necattin Demirtaş kimdir?
Mehmet Çerçi kimdir?
Dede Yıldırım kimdir?
Mustafa İlmek kimdir?
Atilla Zorlu kimdir?
Salih Atakan Duran kimdir?
Mehmet Aziz Tuna kimdir?
Abdulkadir Şahiner kimdir?
Ünal Çetin kimdir?
Saim Zileli kimdir?
Özlem Akçin kimdir?
Nurettin Güney kimdir?
Kürşat Engin Özcan kimdir?
Aytekin Kaya kimdir?
Halil Öztürk kimdir?
Mehmet Sarı kimdir?
İsmail Hakkı Esen kimdir?
Rafet Vergili kimdir?
Galip Vidinlioğlu kimdir?
Cemal Akın kimdir?
Hükmü Pekmezci kimdir?
Bekir Aksun kimdir?
Hilmi Bilgin kimdir?
kadir Kara kimdir?
Savaş Kalaycı kimdir?
Alim Işık kimdir?
Cengiz Ergün kimdir?
Bekir Coşkun kimdir?
Mansur Yavaş kimdir?
Ekrem İmamoğlu kimdir?
Zeydan Karalar kimdir?
Özlem Çercioğlu kimdir?
Osman Gürün kimdir?
Vahap Seçer kimdir?
Lütfü Savaş kimdir?
Kadir Albayrak kimdir?
Fırat Tanış kimdir?
Emin Pazarcı kimdir?
Kemal Çebi kimdir?
Nesrin Nas kimdir?
Muhittin Böcek kimdir?
Cevat Şakir Kabaağaçlı kimdir?
Mehmet Yalçınkaya kimdir?
Muhiddin Gülal kimdir?
Nükhet Duru kimdir?
Gazali karakterine hayat veren Cemal Toktaş kimdir?
İsmail Ege Şaşmaz kimdir?
Gigi Hadid Kimdir?
Berfu Güven kimdir?
Hikmet Çetin kimdir?
İsmail Saymaz kimdir?
Taner Ölmez kimdir?
Oğuz Atay kimdir?
Hakan Bayrakçı kimdir?
Fahrettin Koca Kimdir?
Süleyman Soylu kimdir?
Burçin Terzioğlu kimdir?
Hakkı Bulut kimdir?
Mehmet Sarı kimdir?
Ahmet Aras kimdir?
Aslı Enver kimdir?
Alaaddin Çakıcı kimdir?
İbrahim Erkal kimdir?
Sürgün Prenses Süreyya kimdir?
Binnur Kaya kimdir?
Che Guevara kimdir?
Can Gürzap kimdir?
Muammer Keskin kimdir?
Kayhan Yıldızoğlu kimdir?
Eyüp Eroğlu kimdir?
Battal İlgezdi kimdir?
Halil Sezai kimdir?
Kenan Karaman kimdir?
Şevval Şahin kimdir?
Gözde Atasoy kimdir?
Aya Nikola kimdir?
Hasan Sabbah kimdir?
Irmak Arıcı kimdir?
İlhan Ocaklı kimdir?
İlhan İrem kimdir?
Johnny Nash kimdir?
Emmanuelle Charpentier kimdir ?
jak Kamhi kimdir?
Tuğçe Tayfur kimdir?
Kobra Murat Kimdir?
Van Halen grubunun lideri Eddie Van Halen (Edward Lodewijk Van Halen) kimdir?
Ali Kılıç kimdir?
Ahmet Cin kimdir?
Nihat Genç kimdir?
Ersin Tatar kimdir?
Önder Kahveci kimdir?
Joe Biden kimdir?
Şenol Kazancı kimdir?
Tunç Soyer kimdir?
Haydar Baş kimdir?
Barbaros Hayrettin Paşa kimdir?
Sadettin Teksoy kimdir?
Ali Kırca kimdir?
Celaleddin Harzemşah kimdir?
Mehmet Fırıncı kimdir?
Mike Pence kimdir?
İzzet Altınmeşe kimdir?
Mevlüt Çavuşoğlu kimdir?
İlyas Salman kimdir?
Ali Kopuz kimdir?
Ali Haydar Bozkurt kimdir?
Michael Schumacher kimdir?
Sulhi Dönmezer kimdir?
Pablo Escobar kimdir?
Kerem Alışık kimdir?
Emre Aşık kimdir?
Emine Erdem kimdir?
Fahir Atakoğlu kimdir?
Fazıl Say kimdir?
Sabah el-Ahmed el-Cabir el-Sabah kimdir?
Nail Olpak kimdir?
Adil Pelister kimdir?
Sultan Sencer kimdir?
Sultan Alp Arslan kimdir?
Emre Konuk kimdir?
Nizamülmülk kimdir?
Melikşah kimdir?
İlham Aliyev kimdir?
Armen Sarkisyan kimdir?
Deli Petro kimdir?
Nihat Özdemir kimdir?
Ümit Besen kimdir?
Şekip Avdagiç kimdir?
Can Ataklı kimdir?
Mert Fırat Kimdir?
Nick Nolte kimdir?
İbrahim Kalın kimdir?
Ekrem Yüce kimdir?
Mutlu Işıksu kimdir?
Suna Kıraç kimdir?
Ali Kuşçu
Mustafa Palabıyık Kimdir?
Galip Aykaç
Pegasus sahibi Ali Sabancı kimdir?
Pegasus Hava Yolları Genel Müdürü Mehmet Tevfik Nane kimdir?
Hasan Karal kimdir? Eski AK Parti Milletvekili Hasan Karal DEVA Partisi'ne mi katıldı?
Murat Ongun kimdir?
Arzu Erdem kimdir?
AHMET SARIKURT KİMDİR?
Mehmet Sekmen
Hasan Avcı
Hasan Fehmi Kinay
Yücel Yılmaz kimdir?
Shinji Kagawa
Asya Bibi kimdir?
Abdullah Kiğılı
Abdullah Kavukcu
Abdullah Ağar
Abdülkadir Aksu
Abdülhak Hamit Tarhan
Abdülaziz İbn-i Suud
Abdülaziz Bayındır
Abdul Kader Keta
Abbas Sayar
Barış Manço
İlkin Başar Özal
Osman Atalay
Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi kimdir?
Halil İbrahim Aşgın
Burhan Sakallı
Hüseyin Boz
Ayhan Gider
Erdal Arıkan
Yücel Yılmaz
Mehmet Zeybek
Kahtani kimdir?
Erol Mütercimler kimdir?
Kemal Sunal
Yavuz Baysan
Fuat Oktay
Edward Said
Ahmet Kaya
Robert De Niro kimdir?
Ziya Gökalp
Paul Gardner Allen
Liyakat Ali Han
Mircea Lucescu
Nedim Şener kimdir?
Levent Kırca
Usain Bolt
Arda Turan
Berkay kimdir?
Özlem Ada Şahin
Yusaku Maezawa
Melania Trump
Cemal Kaşıkçı
Zeliha Eliaçık
Montserrat Caballé
Meng Hongwei
Necati Şaşmaz
Aziz Kocaoğlu
Eren Erdem kimdir?
Can Dündar
Nusret kimdir? Nusret aslen nerelidir ve kaç yaşındadır?
Erişah Arıcan
Mehmet Öz
Atalay Filiz
Ferhat Tunç
Yeni CIA Başkanı Gina Haspel
Julian Assange kimdir?
İsmail Cesur kimdir?
Sinan Narin kimdir?
Kenan Işık kimdir? Sağlık durumu nasıl?
Albin Kurti kimdir?
Ercan Yazgan kimdir?
Ahmet Kocabıyık kimdir?
Ahmet Kenan Tanrıkulu kimdir?
Ahmet Kavas kimdir?
Ahmet Kasım Han kimdir?
Ahmet Karabacak kimdir?
Ahmet İyimaya kimdir?
Ahmet İnam kimdir?
Ahmet İçduygu kimdir?
Ahmet Hamdi Tanpınar kimdir?
Bilginin olduğu yerde; Ahmet Emre Bilgili
Ahmet Doğan kimdir?
Sağlık ocağı doktorluğundan Sağlık Bakanlığı'na Ahmet Demircan
Ahmet Davutoğlu kimdir?
Ahmet Çiğdem kimdir?
Ahmet Cengiz kimdir?
Ahmet Çalık kimdir?
Ahmet Çakar kimdir?
Ahmet Caferoğlu Kimdir?
Ahmet Buran kimdir?
Ahmet Bin Bella kimdir?
Ahmet Bican Ercilasun kimdir?
Ahmet Baytursınulı kimdir?
Ahmet Aydın kimdir?
Ahmet Arslan kimdir?
Ahmet Altan kimdir?
Ahmet Akgündüz kimdir?
Ahmet Akça kimdir?
Ahmed Nabi Magoma kimdir?
Ahmed Mekki Üçışık kimdir?
Ahmed Deedat kimdir?
Ahmed Cevad Paşa kimdir?
Ahat Andican kimdir?
Agop Dilaçar kimdir?
Agop Agopyan kimdir?
Agah Sırrı Levend kimdir?
Adnan Turani kimdir?
Adnan Ötüken kimdir?
Adnan Menderes ve Türk siyasetinin dönüm noktası
Adnan Keskin kimdir?