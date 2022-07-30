Doğada doğal tedavi: 'En Mutlu Köy'

GEZİ

Trabzon'da, özel bireylerin tarım ve hayvancılık atölyelerinde doğanın tedavi edici etkisinden yararlanmaları amacıyla uygulanan En Mutlu Köy Projesi'nin ilk etap çalışmalarının yıl sonu itibarıyla tamamlanması hedefleniyor.

Ortahisar ilçesinde, 11 bin metrekarelik alan üzerine uygulanan "En Mutlu Köy Projesi", özel gereksinimli bireylerin doğanın tedavi edici etkisinden yararlanmalarını sağlayacak.

Ortahisar Belediyesi, özel bireylerin mesleki eğitim ve rehabilitasyon imkanı bulmalarına yönelik doğanın içinde "En Mutlu Köy Projesi" hazırladı.

Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansının da desteğiyle Geçit Mahallesi'ndeki 11 bin metrekarelik alanda hayata geçirilen proje kapsamında, çilek, domates, marul ve salatalık seraları yer alıyor.

Tarım ve hayvancılığa yönelik uğraşların yanı sıra teknoloji, pasta, örgü, giyim, ahşap atölyelerinin de bulunacağı alanda, 106 kişilik kafe-restoran, spor ile rehabilitasyon bölümleri hayata geçirilecek. Projeyle özel gereksinimli bireylerin hem doğanın içinde köy hayatını deneyimleyebilmesi hem de günlerini ekonomilerine katkı veren ve keyifli uğraşılarla dolu geçirmelerinin sağlanması hedefleniyor.

Projenin ilk etap çalışmalarının yıl sonu itibarıyla tamamlanarak hizmete alınması planlanıyor.

"Proje engelli bireylerin rehabilitasyonuna da katkı sağlayacak"

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, AA muhabirine, toplumun her kesimine hizmet etmek amacıyla çalıştıklarını söyledi.

Engelli vatandaşların toplumun önemli bir kesimini oluşturduğunu dile getiren Genç, "11 bin metrekarelik alanda, 'En Mutlu Köy Projesi' adı altında engelli kardeşlerimizin doğa ile buluşması ve bir şeyler üretebilmesi amacıyla proje gerçekleştirdik." dedi.

Genç, projenin engelli bireylerin rehabilitasyonuna da katkı sağlayacağını belirterek, proje kapsamında özel bireyleri toprakla buluşturacak seralar, topraksız üretimin yapılabileceği bölümlerin, ayrıca tavuk ve kaz kümeslerinin de bulunacağını ifade etti.

"İkinci etap çalışmalarımızı da kısa sürede tamamlamayı hedefliyoruz"

Genç, projenin DOKA'nın desteğiyle hayata geçirildiğini aktararak, katkılarından dolayı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'a teşekkür etti.

Projenin toplam maliyetinin 10 milyon lira olduğunu kaydeden Genç, "Hızlı bir şekilde yapımcımız da bir gayreti ortaya koyuyor. İnşallah sene sonunda birinci etap diye nitelendirdiğimiz önemli kısmı tamamlayıp hizmete almayı düşünüyoruz. Akabinde ikinci etap çalışmalarımızı da kısa sürede tamamlamayı hedefliyoruz." dedi.

Genç, engelli bireylerin yeni bir yaşam alanına kavuşacağını vurgulayarak, şunları söyledi:

"Aileleri büyük bir emeği, gayreti ortaya koyuyorlar. Onların da gelip böyle tabiatta dinlenebilecekleri, kafeterya restoran tarzında unsurların da içerisinde yer alacağı bir alan olacak. Ama temel amacımız engelli kardeşlerimizin doğa ile buluşmasını temin etmek ve üretmelerine, mutluluklarına katkı sağlamak."

Projede kontrollük yapan inşaat mühendisi Sefa Pehlivan da çalışmalarının hesaplanmış seviyede ilerlediğini belirtti. Projenin önemine dikkati çeken Pehlivan, "İnşallah engelli kardeşlerimize güzel bir proje sunmuş olacağız. Onun yolunda ilerliyoruz. Şu anlık 3 atölyemiz var. Burada bir rehabilitasyon merkezimiz, 2 seramız yapılacak. Kümesimiz var. İnşallah hesapladığımız tarihte teslim edeceğiz." diye konuştu. AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.