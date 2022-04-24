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Çiçeklerle kaplanan Akdamar Adası'na fotoğrafçı akını

2 Saat Önce Yazıldı - 666 Kelime

Van'ın Gevaş ilçesinde her yıl binlerce turist ziyaret ettiği Akdamar Adası, badem ağaçlarının çiçek açması ile ayrı bir güzelliğe büründü.



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24.04.2022 19:56:33

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Adada oluşan manzaraya Van Gölü'nün turkuaz rengi ile Artos Dağı'nın karla kaplı görüntüsü de eklenince, bölge fotoğrafçıların akınına uğradı.

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Her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Gevaş ilçesindeki Akdamar Adası ve üzerindeki tarihi kilise, badem ağaçlarının çiçek açmasıyla ayrı bir güzelliğe kavuştu.

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Van Gölü'nün turkuaz rengi ile Artos Dağı'nın karla kaplı görüntüsü de oluşan manzaraya eklenince, Akdamar Adası fotoğrafçıların ilgi odağı oldu.

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Çok sayıda amatör ve profesyonel fotoğrafçı bölgeye gelirken, İranlı turistler de manzaranın tadını çıkarıp bol bol fotoğraf çekti.

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'FOTOĞRAFÇILAR İÇİN BULUNMAZ NİMET'

Fotoğrafçı Murat Doğan, pandemi nedeniyle 2 yıldır Akdamar Adası'na gelemediklerini belirterek, "Baharın gelişiyle birlikte badem ağaçlarının açması, görsel şölen oluşturdu.

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Fotoğraf sanatçıları olarak dört gözle bugünü bekliyorduk. Dağlarda kar var; gölün mavisi, çiçeklerin rengi, fotoğrafçılar için bulunmaz nimet. Özellikle bu hafta ve önümüzdeki hafta ada fotoğrafçı akınına uğruyor" dedi.

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'ÇOK GÜZEL KARELER ÇEKTİK'

30 kişilik fotoğrafçı grubuyla gelen sınıf öğretmeni Esra Kartal da "Buraya geldik ve Ada'nın rengarenk elbisesini giymiş halini gördük.

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Arkadaşlarımızla birlikte çok güzel kareler çektik. Bu anları fotoğrafladığım için çok mutluyum" dedi. Özlem Avcı ise 7-8 aydır Van'da olduğunu ve fotoğraf çekmek için Ada'nın bu halini beklediğini belirterek, "Ve Ada şu an harika görünüyor.

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Göl, martılar, çiçekler çok güzel ve çok güzel kareler çektik. Çok mutluyum" diye konuştu.

ÖDÜLLÜ FOTOĞRAF YARIŞMASI

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Bu arada Van Büyükşehir Belediyesi, Van Valiliği ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nce, 1'nci Akdamar Badem Çiçeği Foto Safari Fotoğraf Maratonu Yarışması düzenlenecek.

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Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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