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Çankırı'da nerelere gidilir?

Çankırı'da ilk yerleşim yerinin, Milattan Önce 7000 ile 5000 yılları arasında dayandığı tahmin ediliyor. Bölgede birçok medeniyet kurulup yıkıldığı için tarihi yapısı çok zengin bir ildir. Çankırı, Hititler, Frigler, Kimmerler, Persler, Romalılar, Bizanslılar, Selçuklular, Danişmentliler, Candaroğulları ve Osmanlıların hakimiyetinde kalmıştır. Bu nedenle insanlık tarihi için önemli bir noktadadır. Çankırı’nın bu tarihi dokusunu ziyaret etmek isteyen kişiler arama motorlarında nereleri ziyaret edeceklerini araştırmakta. Peki, Çankırı’da gidilmesi gereken yerler nelerdir?