Çankırı'da nerelere gidilir?
51 Dakika Önce Yazıldı - 225 Kelime
Çankırı'da ilk yerleşim yerinin, Milattan Önce 7000 ile 5000 yılları arasında dayandığı tahmin ediliyor. Bölgede birçok medeniyet kurulup yıkıldığı için tarihi yapısı çok zengin bir ildir. Çankırı, Hititler, Frigler, Kimmerler, Persler, Romalılar, Bizanslılar, Selçuklular, Danişmentliler, Candaroğulları ve Osmanlıların hakimiyetinde kalmıştır. Bu nedenle insanlık tarihi için önemli bir noktadadır. Çankırı’nın bu tarihi dokusunu ziyaret etmek isteyen kişiler arama motorlarında nereleri ziyaret edeceklerini araştırmakta. Peki, Çankırı’da gidilmesi gereken yerler nelerdir?
Çankırı, Türkiye'nin İç Anadolu Bölgesi'nde bulunan bir şehirdir. Çankırı, eski dönemlerde Gangra adı verilen kentin üzerinde kurulmuştur. Daha sonra ise Pontus devletine ardından Galatia'ya bağlanmıştır. M.Ö 25 yılında ise şehir, Roma İmparatorluğu'na katılmıştır. 1071 Malazgirt Savaşı ile bölge Danışmentliler tarafından ele geçirilmiştir. Daha sonra bölgeye Selçuklular egemen olmuş, I. Murat döneminde ise Osmanlı topraklarına katılmıştır. Birçok medeniyete şehitlik eden Çankırı'nın gezilecek yerlerini sizler için sıralamaya çalıştık. İşte merak edilen haberin detayı…
Çankırı'da mutlaka görülmesi gereken yerler nelerdir?
1- Cendere Höyük
2- Çankırı Müzesi
3- Çankırı Kalesi
4- Sakaeli Kaya Mezarları
5- Alpsarı Göleti
6- Tuz Mağarası
7- Bayramören Tarihi Ahşap Köprü
8- Ilgaz Kayak Merkezi
9- Koca Meşe
10- Sultan Süleyman Cami - Ulu Cami
11-Ilgaz Dağı Milli Parkı Tarihi
12-Çamaşırhane Müzesi
13- Ferit Akalın Radyo ve İletişim Müzesi
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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