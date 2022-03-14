Çanakkale’de gezilecek yerler nerelerdir?
1 Saat Önce Yazıldı - 266 Kelime
Eski çağlarda Hellespontos ve Dardanel olarak anılan Çanakkale M.Ö. 3000 yılından beri yerleşim alanı niteliğini korumuştur. Çanakkale Boğazı sayesinde Anadolu ile Avrupa ve Akdeniz ile Karadeniz arasındaki bağlantıyı sağlayan iki geçit bölgesinden biridir. Bu özelliği nedeniyle oldukça zengin bir tarihi vardır. Çanakkale’nin bu tarihini merak ve ziyaret eden kişiler, bu ilin gezilecek yerlerini merak etmekte. Peki, Çanakkale’de nereye gidilir?
Çanakkale özellikle 1. Dünya Savaşı'ndaki etkisi sebebiyle dünya ve ülkemiz için önemli bir yere sahiptir. 1. Dünya Savaşı'nın seyrini değiştiren Çanakkale'de daha önce birçok medeniyet yaşamıştır. Bu nedenle de dünya genelinde en çok ziyaret edilen şehirlerden biridir. Özellikle Çanakkale Savaşı'ndan etkilenen yerleri görmek isteyen kişiler arama motorlarında nereleri ziyaret etmeleri gerektiğini araştırmakta. İşte merak edilen haberin detayları…
Çanakkale'de görülmesi gereken yerler nelerdir?
- Çanakkale Şehitliği & Şehitler Anıtı
- Truva Antik Kenti
- Aynalı Çarşı
- Kilitbahir
- Conkbayırı
- Çanakkale Deniz Müzesi
- Assos Antik Kenti
- Arkeoloji Müzesi
- 57. Alay Şehitliği ve Anıtı
- 1915 Seddülbahir Savaş Malzemeleri Müzesi
- Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı
- Kilitbahir Kalesi
- Saat Kulesi
- Kazdağı Milli Parkı (İda Dağı)
15.Gelibolu Mevlevihanesi
16.Yeni Zellanda Anıtı
17.Dardanos Plajı
18.Anzak Koyu
19.Kabatepe Kumsalı
20.Akbaş Şehitliği
21.Zargana Plajı
22.Afrodit Kaplıcaları
23.Parion (Biga)
24.Seyit Onbaşı Anıtı
25.Bigalı Atatürk Evi
26.Çimenlik Kalesi
27.Müsellim Boğazı
28.Ayazma Mesire Yeri
29.Bebek Kayalıkları
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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