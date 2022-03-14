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Çanakkale’de gezilecek yerler nerelerdir?

Eski çağlarda Hellespontos ve Dardanel olarak anılan Çanakkale M.Ö. 3000 yılından beri yerleşim alanı niteliğini korumuştur. Çanakkale Boğazı sayesinde Anadolu ile Avrupa ve Akdeniz ile Karadeniz arasındaki bağlantıyı sağlayan iki geçit bölgesinden biridir. Bu özelliği nedeniyle oldukça zengin bir tarihi vardır. Çanakkale’nin bu tarihini merak ve ziyaret eden kişiler, bu ilin gezilecek yerlerini merak etmekte. Peki, Çanakkale’de nereye gidilir?