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'Bursa'nın Ayasofyası' Ulu Cami ramazana hazırlanıyor

1 Saat Önce Yazıldı - 666 Kelime

Bursa'da ramazanda çok sayıda turisti de ağırlaması beklenen, Yıldırım Bayezid'in 1396-1399 yıllarında 20 kubbeli olarak yaptırdığı tarihi camide, hummalı çalışmalar yapılıyor.



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26.03.2022 17:38:27

Yıldırım Bayezid tarafından 1396-1399 yıllarında 20 kubbeli olarak Bursa'da yaptırılan, Mescid-i Haram, Mescid-i Nebevi, Mescid-i Aksa ve Emeviye Camisi'nden sonra "en yüksek mertebeli mabet" olduğu Ulu Cami, ramazan ayına özel hazırlanıyor.

Erken dönem Osmanlı sanatının bütün özelliklerini barındıran Ulu Cami, Türk ve İslam dünyasının en önemli mabetleri arasında yer alıyor.

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Ramazan aylarında ibadet için daha yoğun ilgi gören, tarih boyunca Bursa'nın çok sayıda manevi isminin imamlık ve müezzinlik yaptığı cami, Evliya Çelebi tarafından "Bursa'nın Ayasofya'sıdır. Bütün camilerin ulusudur" ifadesiyle anlatılıyor. Tarihi yapı, içinde sergilenen Kabe'nin kapı örtüsü ve hat tablolarıyla öne çıkıyor.

13 ayrı yazı karakteri ile 41 ayrı hattat tarafından duvara yazılmış 87, levha halinde ise 105 olmak üzere 192 hat yazısıyla "hat sanatları müzesi" olarak da anılan cami, ramazana sayılı günler kala gül suyuyla yıkanıp, halıları temizlikten geçiriliyor.

Kadınlar için tek kullanımlık başörtüsü, etek ve ferace

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Bursa Ulu Cami Onarım Donatım ve Bakım Derneği Başkanı Hilmi Şanlı, AA muhabirine, Ulu Cami'nin kentin dünyaya açılan penceresi olduğunu söyledi.

Ramazan ayı için Ulu Cami'de ayrı bir heyecan yaşandığını anlatan Şanlı, şöyle dedi:

"İslam dini temizlik dinidir, dolayısıyla Ulu Cami her saat, her an temiz olduğu gibi ramazan için de özel bir bakım ve temizliğin de olduğunu söyleyebilirim. Şu anda camimizin içinde halılarımızın yıkanmasıyla beraber yine koku giderici, etrafının detaylı bir temizliğinin yapılmasıyla ilgili çalışma var. Cami içinde havuzdaki suyumuzun yenilenmesi, havuzun temizliği, havuzda abdest alacak vatandaşlarımızın hijyenik bir ortamda abdestlerini alabilmeleri noktasında büyük bir temizlik mevcut. Ulu Cami bir hat müzesidir, yerli ve yabancı turistlerimizin dikkatini çekerler. Kadınların başlarına almış olduğu örtüler, etekleri veya feraceleri tamamen kendilerine özel olarak üretilmiştir, tek kullanımlıktır."

Günde 5 kez temizlik

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Camide temizliğe sabah namazıyla beraber başlandığını belirten Şanlı, "Öğlen namazından sonra tekrar aynı temizlik, dezenfektan işlemleri devam ediyor, ikindi, akşam namazı ve nihayetinde gece, günde 5 defa Ulu Cami aynı işlemlerden geçer. Ramazan ayı ile ilgili de özel hazırlığımız halıları yıkamamız, özel bir kokuyla oraları dezenfekte etmemiz söz konusu. Ulu Cami'de 16 kişi dernek çalışanı olarak çalışıyorlar, bunun dışında Bursa Büyükşehir Belediyemizin güvenlik görevlileri var, 18 kişi de onlar. Sabah namazından bir saat önce camimiz açılır ve gece 12'ye kadar camimiz açık, bu sadece ramazana has değil, bütün günler için geçerli." ifadesini kullandı.

Ulu Cami'nin ayakkabılık kısmında da caminin mimarisine uygun ve göze hoş gelen tasarımlar yaptıklarını aktaran Şanlı, minber kısmında da caminin yapısına uygun ahşap kündekari sanatıyla yapılmış kürsüyü yerleştirdiklerini anlattı. AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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