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Bursa’da gezilecek yerler nerelerdir?

Bursa, Türkiye’nin en kalabalık dördüncü ilidir. Ekonomik açıdan Türkiye'nin en gelişmiş kentlerinden biri olan Bursa doğal ve tarihsel zenginlikleriyle de önem taşır. Bursa’yı gezmek isteyen kişiler bölgenin ziyaret edilmesi gereken yerlerini araştırmakta. Peki, Bursa’da nereye gidilir?