Bursa’da gezilecek yerler nerelerdir?
2 Saat Önce Yazıldı - 305 Kelime
Bursa, Türkiye’nin en kalabalık dördüncü ilidir. Ekonomik açıdan Türkiye'nin en gelişmiş kentlerinden biri olan Bursa doğal ve tarihsel zenginlikleriyle de önem taşır. Bursa’yı gezmek isteyen kişiler bölgenin ziyaret edilmesi gereken yerlerini araştırmakta. Peki, Bursa’da nereye gidilir?
Bursa'nın eski adı Hüdavendigâr 'dır. Bursa, Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluş döneminde başkent olduğu için döneme ait tarihî eserler bulunur. Bursa genellikle ılıman bir iklime sahiptir. Ancak, iklim bölgelere göre de değişiklik göstermektedir. Bursa ilini ziyaret etmek isteyen kişiler arama motorlarında bölgeyle ilgili sorularına cevap aramakta. İşte merak edilen haberin detayları…
Bursa'da mutlaka görülmesi gereken yerler nerelerdir?
Camiler
1) Emir Sultan Camii ve Külliyesi
2) Yeşil Camii ve Yeşil Türbe
3) Ulu Camii
4) Üftade Cami
5) Osman Gazi Türbesi
6) Orhan Gazi Türbesi
7) Muradiye Külliyesi
8) Hüdavendigar Camii ve Külliyesi
Hanlar ve Yapılar
Pirinç Hanı
Kapalı Çarşı
Eski İpek Hanı
Kapan Hanı
Emir Hanı
Geyve Hanı
Koza Hanı
Fidan Hanı
Tuzhan
Balibey Han
Irgandı Köprüsu
Bursa Kalesi
Bursa Şehir Surları
Tophane Saat Kulesi
Müzeler ve Kültür Merkezleri
Türk İslam Eserleri Müzesi (Yeşil Medrese)
Bursa Kent Müzesi
Tofaş Anadolu Arabaları Müzesi
Bursa Arkeoloji Müzesi
Hünkâr Köşkü Müzesi
Osmanlı Evi Müzesi
Karagöz Müzesi
Uluumay Osmanlı Halk Kıyafetleri ve Takıları Müzesi
Hüsnü Züber Evi
Atatürk Evi Müzesi
Yüzen Taşlar Heykeli
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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