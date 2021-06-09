Bayramınızı oturarak 'kurban' etmeyin!

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Temmuz ayı ile birlikte kısıtlamalarda rahatlama sürerse tatilciler de hem bayram atmosferini hem de tatil imkanını değerlendirmek için farklı arayışlar içerisine girecek

Yaklaşık bir ay sonra Kurban Bayramı. Pandemi sürecinde kısıtlamaların içerisinde bulunduğumuz hazir ayo boyunca nasıl bir seyir izleyeceği de merak konusu. Öte yandan eğer Temmuz ayı ile birlikte kısıtlamalarda rahatlama sürerse tatilciler de hem bayram atmosferini hem de tatil imkanını değerlendirmek için farklı arayışlar içerisine girecek.

Bu süreçte herkez tatile odaklanırken destinasyonlar konsunda da öneriler bulunuyor.

Türkiye Kültür Portalı da bu yönde bir "bayram derlemesi yeperek" alternatif bir güzergah sunuyor.

İşte bu destinasyonlardan bazıları:

Düzce-Hasanlar Baraj Gölü: Göz alabildiğine uzanan Hasanlar Baraj Gölü, tüm coşkusu ve cezbedici güzelliğiyle ziyaretçilerine pastoral lezzetler sunmaktadır. Gölün kenarından devam eden yol sayesinde gölün kıyısına dek inip piknik yapabileceğiniz gibi gölde balık da tutabilirsiniz. Gölün çevresindeki ormanlar doğa yürüyüşü sevenler için bulunmaz deneyimler sunuyor.

Sakarya-Poyrazlar Gölü Tabiat Parkı: Poyrazlar Gölü Tabiat Parkı eşsiz doğasıyla, çevre illerden gelen misafirlerine huzur dolu keyifli vakitler geçirme fırsatı sunmaktadır.Özellikle piknik yapma, doğa yürüyüşü, yaban hayatı gözlemciliği ve çeşitli spor aktivitelerinin yapıldığı doğa harikası bir yerdir.

Muğla-Bafa Gölü: Muğla'nın önemli turizm merkezlerinden olan Bafa Gölü'nde iki ada bulunmaktadır ve adalardan biri kumulla karaya bağlıdır. Bafa Gölü'nde kefal, levrek ve yılan balığı tutabilir, Heraklia Antik Kenti, Yediler Manastırı'nı gezebilir ve gölün çevresindeki lokantalarda zeytinyağlı lezzetlerin tadına bakabilirsiniz.

İzmir-Karaburun: Üzerinde yer alan yarımadaya ismini veren Karaburun, İzmir sahil şeridinin en doğal tatil yerlerinden birisidir. Çok güzel köyleri ve el değmemiş koyları vardır.Mavi bayraklı denizi, sualtı dalış, doğa yürüyüşleri, eko ve agro turizmi gibi alternatif turizm faaliyetleri ile ilgilenenler için ideal özelliklere sahiptir.

Isparta-Eğirdir Gölü: Eğirdir Gölü, günün değişik zamanlarında farklı renkler alan, gün batımında seyrine doyum olmayan, etrafı elma ve şeftali bahçeleriyle çevrili, berrak plajlarıyla ünlü, Türkiye'nin dördüncü büyük doğa harikası gölüdür.

Eğirdir Gölü'nün güneybatı sahillerinde derin ve kuytu koyları vardır. Sarp kayalar ve yarlar bu koylarda, fotoğraf tutkunları için muazzam bir manzara oluşturmaktadır.

Kastamonu-Abana: Abana'nın Karadeniz'e olan toplam sahil şeridi 11 km olup, yüzölçümü 33 km'dir. İlçenin büyük bir bölümünü kestane, çam ve meşe ormanları oluşturmaktadır. Orman ve deniz kokusunun birbirine karıştığı Abana'nın keşfedilmeyi bekleyen plajlarında denize girmek için en uygun dönem Temmuz ve Ağustos aylarıdır.

Hatay-Arsuz: Arsuz, Amanos Dağları ile Akdeniz'in berrak suları arasında bir sahil bandında yer almaktadır. Arsuz ve çevresi eşsiz doğa güzellikleriyle, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle, yemyeşil yaylalarıyla, ve masmavi deniziyle adeta cennet gibidir. Her mevsimde ayrı bir güzelliğe bürünen Hatay'ın incisi Arsuz'da gündüz doğa yürüyüşü ve yamaç paraşütü yapabilir, akşam deniz kenarındaki otantik restoranlarında gün batımını seyrederken yöresel lezzetleri tadabilirsiniz.

Amasya-Borabay Gölü: Bir doğa harikası olan Borabay Gölü, Taşova ilçe sınırları içinde yer alır. Denizden 1050 m yükseklikte bir krater gölü olarak bilinmesine karşın aslında küçük bir akarsuyun etraftan gelen yıkıntılarla tıkanması sonucu oluşmuş, doğal bir set gölüdür.Etrafı kayın, sarıçam, sedir ve kestane ağaçları ile çevrili gölün rengi zümrüt yeşilidir. Göz kamaştırıcı güzellikteki Borabay Gölü etrafında yürüyüş parkurları, kır lokantaları, kamp ve piknik alanları bulunmaktadır.

Sinop-Hamsilos Tabiat Parkı:Tabiat Parkına da adını veren, denizin bir nehir gibi kara içine girdiği Hamsilos Koyu, eşsiz güzellikteki iki doğal limanı, bataklık, kumul, deniz ve ormanlık alanları ile zengin biyoçeşitliliği bir arada barındıran doğa harikası yapısıyla Sinop'un en özel alanlarından biridir. Kültürel kaynak değerleri açısından da zengin bir alan olan Hamsilos Tabiat Parkı, Amazon kadınlarının yıkandığı alan olarak inanılan Kadınlar Hamamı ile eski denizcilerin mezarlarını da içinde barındırmaktadır.

Bartın-Mugada:Mugada, Bartın'ın gizli kalmış doğal güzelliklerinden biridir. Mugada plajının eşsiz kumunda güneşlenebilir, temiz sularında denize girebilir, balık avlayabilir, muhteşem gün batımını izleyebilir, 2. Dünya Savaşı sırasında olası bir düşman çıkartmasını önlemek amacıyla plajın doğu ve batı uçlarına yerleştirilen uçaksavar bataryalarını görebilirsiniz.

Artvin Borçka-Karagöl:Karagöl, yeşilin, sarının ve turuncunun en güzel tonlarını görebileceğiniz doğa harikası bir yer. Doğa tutkunları için tam bir cennet olan Borçka Karagöl'de sandalla gezintiye çıkabilir, gölün çevresinde yürüyebilir ve kamp kurabilirsiniz. Zengin flora çeşitliliğine sahip masalsı görüntüler için fotoğraf makinenizi yanınıza almayı unutmayın.

Ordu-Perşembe:Perşembe, doğa ve tarih tutkunları için keşfedilmeyi bekleyen muhteşem bir adres. Sayısız saklı kumsalları, Hoynat Adası, Yason Burnu Yarımadası ve Kilisesi, türbeleri, camileri ve emsalsiz limanıyla Perşembe sizleri bekliyor. Samimi ve güler yüzlü insanlarının konukseverliğiyle tabii.

Denizli-Saklı Göl (Yukarı Dağdere Gölü): Saklı Göl, çam ağaçları arasında büyüleyici bir manzaraya sahip doğal bir göldür. Gölün çevresinde piknik yapabileceğiniz gibi doğa yürüyüşleri ile de huzur dolu ve keyifli vakit geçirebilirsiniz.

Kırklareli-Karadeniz Sahili (Kıyıköy): Karadeniz'e egemen, kayalık bir zemin üzerinde bulunan Kıyıköy, tabiat harikası iki doğal sit alanında bulunmaktadır. Kıyıköy'de alabalık, sazan ve kefal balıkları avlayabilir, motorla ya da kayıkla gezinti yapılabilirsiniz.Bizans ve Osmanlı dönemlerinde yapılan eserlere ev sahipliği yapan Kıyıköy, gelen misafirlerine tarihte yolculuk yapma fırsatı da sunmaktadır.