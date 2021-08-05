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Badara yaylasına nasıl gidilir, ne yapılır? Karadeniz üçgen evler deneyimi Badara yaylasında yaşanır mı?

6 Saat Önce Yazıldı - 701 Kelime

Karadeniz turlarının vazgeçilmez duraklarından biri olan Badara yaylası, ziyaretçilerine eşsiz bir deneyim sunmaktadır. Doğanın en güzel halinin yaşanabileceği Badara yaylası, Doğu Karadeniz’e yolu düşünlerin mutlaka görmesi gereken yerlerden biridir. Birçok kişi Badara yaylasına nasıl gidileceğini oldukça merak etmektedir. Bu sebeble internet üzerinden araştırma yapan birçok kişi, güzel bir deneyim yaşamak için Badara yaylasına gitmenin yollarını aramaktadır. Peki Badara yaylasına nasıl gidilir? Badara yaylasında neler yapılır? Karadeniz üçgen evler deneyimi Badara yaylasında yaşanır mı?



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05.08.2021 15:10:10

Birçok kişi tatillerini veyahut en ufak fırsatlarını en iyi şekilde değerlendirmek istemektedir. Bu sebeple internet üzerinden araştırma yapan vatandaşlar için çok sayıda ihtimal ortaya çıkmaktadır. Bu ihtimallerin başında özellikle doğayı, yeşili ve temiz havayı sevenler için Karadeniz bölgesindeki gezilecek yerler gelmektedir. Sahip olduğu yaylaları ile eşsiz bir doğa deneyimi sunan Karadeniz gezilerine ilgi oldukça fazladır. Karadeniz'in en çok ziyaret edilen yerlerinin başında gelen Badara yaylası da bu eşsiz deneyime ortak olmaktadır. İşte tüm detayları ve bilinmeyenleri ile Badara yaylası…

Badara yaylası nerededir?

Badara yaylası gerek doğası gerek ise temiz havası ile ziyaretçilerine farklı bir atmosfer imkanı sunmaktadır. Doğu Karadeniz bölgesinde yer alan Badara yaylası, Rize'nin dağ eteklerinde yer alır. Bozulmamış yapısı ve yeşilin her tonuyla Badara yaylasında Karadeniz'in ambiyansını sonuna kadar yaşayabilirsiniz.

Badara yaylasına nasıl gidilir?

Badara yaylasına gidebilmek için çeşitli alternatifler mevcuttur. Öncelikle Trabzon üzerinden Badara'ya ulaşmak isteyen vatandaşların Trabzon havalimanından yaklaşık olarak 249 km daha yol gitmeleri gerekmektedir. Badara yaylasının Rize'nin merkezine olan uzaklığı ise 109 km'dir. Bunun yanı sıra Çamlıhemşin üzerinden de Badara yaylasına gidilebilir. Bu güzergahta aradaki mesafe yaklaşık olarak 42 km'dir.

Trabzon tarafından gelecek ziyaretçilerin, Çamlıhemşin üzerinden Badara'ya ulaşması gerekmektedir. Bu güzergahta Çamlıhemşin'den sonra Zilkale ve daha sonra Gito Badara Yaylaları sapağına girilmesi gerekmektedir.

Badara yaylasına gitmek isteyen vatandaşların dikkat etmesi gereken en önemli husus, buraya herhangi bir toplu taşımanın olmadığını bilmektir. Özel araç veyahut araç kiralanarak Badara yaylasına kolaylıkla gidilebilir.

Badara yaylasının coğrafi özellikleri nelerdir?

Badara yaylası Rize Merkez'den daha yüksek bir konumda yer almaktadır. Yaklaşık olarak rakımın 1850 metre ölçüldüğü Badara yaylası, ziyaretçilerin bulutların üzerindeymiş gibi bir his sunmaktadır. Oldukça yüksekte yer alması sebebiyle oksijen bakımından zengin olan Badara yaylasına gelen ziyaretçilerin nefes almada güçlük çekmeleri oldukça normaldir. Fakat her ihtimale karşı en yakın sağlık kuruluşu ile iletişime geçilmesi tavsiye edilir.

Badara yaylası, yüksekte yer almasının yanı sıra sahip olduğu yeşil alan ve masmavi bir gölü ile ziyaretçilerine eşsiz bir manzara sunmaktadır. Yerleşimin yoğun olmaması ve korunaklı yapısı ile bu eşsiz doğa manzarasının en iyi şekilde deneyimlendiği yerlerden biridir.

Karadeniz üçgen evler deneyimi Badara yaylasında yaşanır mı?

Üçgen evler olarak bilinen Bungalovlar son dönemlerde oldukça popüler olan ev yapılarından biridir. Özellikle doğa ile uyumlu yapısı sayesinde yayla, orman gibi yerlerde sıklıkla kullanılan Bungalov evler birçok kişi tarafından tercih edilmektedir. Badara yaylasına giden vatandaşlar da bu evlerde çok uygun fiyatlara kalabilmeleri mümkündür.

Badara yaylasında neler yapılır?

Badara yaylasında temel olarak yeşilin, mavinin ve temiz havanın oluşturmuş olduğu eşsiz bir doğa deneyimi gerçekleştirilebilir. Bunun yanı sıra Karadeniz'e ait yöresel yiyecekler de tercih edilebilir. Bu noktada Badara yaylasına gidildiğinde kesinlikle Fatma Abla'nın yeri olarak bilinen ve yöresel lezzetler yapan lokantaya gidilmelidir. Burada laz böreği, sütlaç ve tereyağlı balık en çok tercih edilen yiyecekler arasındadır.

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