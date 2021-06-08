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Avrupa turizminin önlem envanteri

-4851 Saniye Önce Yazıldı - 1122 Kelime

Turizm sezonunun açılması ile birlikte Avrupa ülkeleri de gerek ülkeye giriş gerekse çıkış yönünden salgına karşı yerel tedbirler almış durumdalar



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08.06.2021 21:18:37

2020 yılında pandemi devam ederken çok az sayıda tatilci tatil yapabildi. Aradan bir yıl geçti ama pandemi tam olarak sonlandırabilmiş değil ancak Avrupalılar, PCR testleri, sağlık geçişleri, yerinde gözlemlenecek önlemler arasında turistleri ağırlamak için yoğun bir uygulama sürecine girdi. Turizm sezonunun açılması ile birlikte Avrupa ülkeleri de gerek ülkeye giriş gerekse çıkış yönünden salgına karşı yerel tedbirler almış durumdalar

Peki bu eksende Avrupa ülkeleri ne tarz önlemler aldı.

İspanya hangi tedbiri aldı?

Exceltur tarafından yayınlanan rapora göre, 2021 yazı, İspanya'daki sektör için önemli ölçüde daha parlak beklenirken faaliyet seviyesi, 2019 yazınınkinin neredeyse yüzde 70'ini temsil ediyor ve 2020'de 2019'a kıyasla ancak yüzde 30'a karşılık geliyor. İspanya, Pazartesi gününden itibaren menşe ülkesine bakılmaksızın aşılanmış tüm kişilerin girişine izin vermeye karar verdi. AB'den gelen ve aşılanmamış yolcuların, varışta 72 saatten daha kısa bir süre içinde negatif bir PCR veya antijen testi sunmaları ve bir sağlık formu doldurmaları gerekecektir.

İtalya'ya kimler giriş yapabiliyor?

İtalya Turizm Federasyonu, İtalya'nın bu yaz yüzde 20 daha fazla turist beklediğini duyurdu. Yarımada, bu yaz 6,7 milyon daha fazla yabancı turisti ağırlayacak, ancak 100 milyon sınırının aşıldığı 2019'dan 65,8 milyon daha az olacak.
AB, Büyük Britanya ve İsrail'den gelen yolcular, İtalya'ya varışlarından sonraki 48 saat içinde gerçekleştirilen negatif moleküler veya antijen testi sunmak durumunda, karantinaya tabi değil ancak bir sağlık formu doldurmaları gerekiyor. Avustralya, Güney Kore, Ruanda, Tayland, Kanada ve Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen yolcular için ise varıştan sonraki 72 saat içinde gerçekleştirilen negatif moleküler veya antijenik test ve sonunda yeni test ile on günlük karantina. İtalya, Brezilya, Hindistan, Bangladeş ve Sri Lanka'dan gelen turistlere yasak.

Portekiz'in önlemi ne?

İngilizler arasında oldukça popüler olan Algarve, en popüler bölgelerden. Portekiz'in 17 Mayıs'ta Avrupa turizmine açılmasından bu yana özellikle Birleşik Krallık'tan yapılan rezervasyon ve uçuşların sayısı keskin bir şekilde arttı. Ancak asıl turist akını Temmuz ayından itibaren bekleniyor. Tüm turistler 72 saat içinde negatif bir PCR testine sahip olmak zorunda. AB ülkeleri, Schengen ülkeleri (Lihtenştayn, Norveç, İzlanda ve İsviçre) ve Birleşik Krallık'tan yolcu gelebilecek Avustralya, Güney Kore, İsrail, Yeni Zelanda, Ruanda, Singapur, Tayland, Çin'den uçuşlara da izin verilmekte. Turistler, mesafe kurallarına ve özellikle zorunlu maske takma kurallarına uymak zorunda kalacak. Hükümet ayrıca plajlar ve halka açık yüzme havuzları için bir dizi kural tanımladı.Örneğin, şemsiyeler arasında en az üç metrelik bir mesafeye uyulmalı. Plaj doluluk bilgi sistemi de doluluk durumuna göre 3 renk seçeneği ile hizmete açıldı.

Yunanistan'ın attığı adımlar neler?

Turizm Bakanı Haris Theocharis'e göre, 14 Mayıs'ta sezonun başlamasından bu yana Yunanistan'a yaklaşık 150.000 turist geldi. Hedef, 2021'de 2019 gelirinin yaklaşık %40-50'sine (yani 18,2 milyar avro) ulaşmak. 2020'de gelirler sadece 4,28 milyar avro idi.Avrupa bölgesi, Schengen ve asimile vatandaşlar ile Kanada, Amerika Birleşik Devletleri dahil olmak üzere yaklaşık yirmi ülkenin daimi sakinleri; İsrail, Çin, Tayland, Rusya, Suudi Arabistan… belirli düzenlemelere tabi.
Yunanistan'a varışlarından en az bir gün önce çevrimiçi bir takip formu dolduruluyor. Uçağa binişte, seyahatten en az 14 gün önce tamamlanmış tam bir aşı sertifikası veya 72 saatten kısa bir süre önce koronavirüs için negatif bir PCR testinin sonucu veya bir iyileşme sertifikası (enfeksiyon sonrası bağışıklık sertifikası) ibraz edilecek.
Yunanistan'da açık havada bile maske takmak zorunlu. Adalara seyahat etmek için yolcuların negatif PCR veya antijen testi, kendi kendine test veya aşı sertifikası sunacak.Gece kulüpleri ve kapalı tiyatrolar kapalı. Restoranda bir masa etrafındaki kişi sayısı 6 ile sınırlı.

Fransa'nın pandemi kriteri ne?

Pandemi öncesi dünyanın önde gelen turizm destinasyonu Fransa'da, gelir (2019'da 57 milyar avro) geçen yaz yarı yarıya azaldı. "Yeşil" olarak sınıflandırılan ülkeler için (Avrupa Bölgesi, Avustralya, Güney Kore, İsrail, Japonya, Lübnan, Yeni Zelanda, Singapur), zorlayıcı bir neden gerekmez ve yalnızca aşılanmamış kişilerden 72 saatten daha kısa bir PCR veya antijen testi isteniyor.. Amerika Birleşik Devletleri veya Büyük Britanya gibi "turuncu" olarak sınıflandırılan ülkeler için, yolcunun aşı olması durumunda PCR veya antijen testi gerekli aksi takdirde zorlayıcı bir sebebe ihtiyacı var, negatif bir teste ihtiyaç duyar ve kendini izole edecek. Güney Afrika, Brezilya veya Türkiye de dahil olmak üzere "kırmızı" olarak sınıflandırılan ülkeler için Fransa'ya gelmek için zorlayıcı bir neden gerekli.Maske, açık hava da dahil olmak üzere en az Haziran ayı sonuna kadar zorunlu.

Birleşik Krallık ne istiyor?

Çoğu ülke (özellikle Avrupa) 40 civarında ve bazıları için bile (Güney Amerika dahil) yapılacak pahalı testler ile, varışlar için sınırlarda uygulanan katı kısıtlamalar göz önüne alındığında, Birleşik Krallık fiilen yabancı turistlere neredeyse kapalı. Burada Türkiye ve Hindistan öne çıkıyor. Karantinadan muaf olarak sınıflandırılan sadece bir avuç ülke var, ancak bu liste her üç haftada bir güncelleniyor ve Portekiz katıldıktan üç hafta sonra kaldırıldı. Bu nedenle turizm endüstrisi, bu yaz ülkelerinde kalmaya teşvik edilen İngiliz ziyaretçilere odaklandı.Yerinde yapılması gereken ölçümler var. Bunların büyük bir kısmı kaldırıldı, sonuncusu (toplantılar, barlarda, gece kulüplerinde ayakta servis kısıtlamaları) 21 Haziran da kritik. Bu son adımın Hindistan varyantındaki son artış nedeniyle ertelenmesi muhtemel.

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