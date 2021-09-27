Avro olmadan da Avrupa'yı turlayabilirsiniz

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Cebinizde avro olmadan da Avrupa ülkelerinde gezebilir misiniz. İşte avrosuz seyahat edebileceğiniz ülkeler...

Avrupa Birliği'ne mensup ülkeler avroya geçince yaklaşık 342 milyonluk bir nüfusa sahip Avro Bölgesi'ni oluşturdular.

Siyasal birlikten ziyade ekonomik birliktelik vurgusu yapan topluluk süreç içerisinde çatırdamaya başladı. Bunun nedenleri ise elbette iktisadi.Avrupa Birliği'nde çoğu ülke "tek para"da umduğunu bulamayınca ulusal paralarına yönelmeye başladı. İngiltere'nin aldığı Brexit kararını da bu gözle okumak gerek.Avro Avrupa'nın etkin para birimi olarak tanımlansa da ulusal bazda kendi paralarına sahip çıkan ülkeler de yok değil.

Avro kullanmayan ülkeler

İskoçya: İngiliz Sterlini

İsveç: İsveç Kronu

İsviçre: İsviçre Frangı

İzlanda: İzlanda Kronu

Lihtenştayn: İsviçre Frangı

Macaristan: Macar Forinti

Makedonya: Makedonya Dinarı

Moldova: Moldova Leyi

Norveç: Norveç Kronu

Polonya: Polonya Zlotisi

Romanya: Romanya Leyi

Sırbistan: Sırp Dinarı

Ukrayna: Ukrayna Grivnası

Arnavutluk: Arnavutluk Leki

Azerbaycan: Azerbaycan Manatı

Belarus: Belarus Rublesi

Bosna Hersek: Bosna Hersek Konvertibl Markı

Bulgaristan: Bulgar Levası

Çekya: Çek Korunası

Danimarka: Danimarka Kronu

Gürcistan: Gürcistan Larisi

Hırvatistan: Hırvat Kunası

İngiltere: İngiliz Sterlini

Bu noktadan alarak; avroya bağımlı kalmadan seyahat edebileceğiniz belli destinasyonlar var işte o ülkeler:

Saraybosna; Saraybosna'da para birimi olarak Konvertibl Bosna Hersek Markı kullanılıyor. 1 TL, yaklaşık 0.19 BAM ediyor Yani avroya göre çok daha iyi bir kur. Osmanlının tarihi kokusunu barındıran bölgede tarihi ve sanatsal mekanları gezebilme şansınız bulunuyor. Vize ile ilgili sıkıntı yaşamayacak olmanız ise artı bir avantaj sağlayacaktır.

Lviv: Avrupa'da avro kullanmadan seyahat edilebilecek yerlerden birisi Lviv. Ukrayna'nın önemli tatil bölgelerinden olan şehirde özellikle hafta sonuna yapabileceğiniz onlarca etkinlik bulunuyor. Lviv'de para birimi olarak grivna kullanılıyor ve 1 TL, yaklaşık 3.17 Ukrayna Grivnaya denk geliyor.

Bakü; Kafkasların Paris'i olarak nitelendirilen Azerbaycan'ın başkenti görülmeye değer yerlere sahip. İçerişehir, Şirvanşahlar Sarayı, Haydar Aliyev Kültür Merkezi gibi önemli gezi mekanları bulunuyor. Azerbaycan'da para birimi olarak manat kullanılıyor. 1 TL de yaklaşık 0.20 Azerbaycan Manatına denk geliyor.

Belgrad; Korunmuş Orta Çağ mimarisi, birbirinden güzel köprüleri, sıcakkanlı insanları ve bu güzelliklerin yanında para birimi olarak Sırp Dinarı kullanılması, Belgrad'ı ve dolayısıyla Sırbistan'ı euro kullanmadan seyahat edilebilecek ülkeler listesinde ilk sıralara yerleştiriyor. Şehirde 1 TL, yaklaşık 11.60 Sırp Dinarına denk gelirken fiyat politikası da iyi

Prag; Sanatseverlerin merkezi konumundaki Prag, barok ve Gotik mimarinin adeta arşa çıktığı yer. Ulusal para birimi Çek Korunası. 1 TL de yaklaşık 2.50 Çek Korunası ediyor. Yurt dışı seyahati yapmak, Avrupa ülkelerine gitmek ve az para harcamak istiyorsanız tercihleriniz arasında bulundurabilirsiniz.

Budapeşte; Macaristan'da ve doğal olarak Budapeşte'de Macar Forinti kullanılmakta. Avrupa Birliği içerisinde yer almasına rağmen kendi para birimini kullanan Macaristan'da 1 TL, yaklaşık 35.49 Macar Forintini ediyor. Gezilip görülecek tarihi mekanlar dikkatinizi çekebilir.

Bükreş; Romanya'da hâlâ Rumen Leyi kullanılmakta ve 1 TL, yaklaşık 0.48 Rumen Leyi kadar. Romanya, aynı zamanda oldukça ekonomik bir ülke. Bükreş'in Eski Şehir bölgesinde, muhteşem müzeleri ve hareketli gece hayatını en ekonomik yoldan deneyimleyebilme şansınız mevcut.

Moskova; Dünyanın en önemli metropollerinden. Sahne sanatları, bale, tiyatro, film festivalleri gibi kültürel aktiviteleriyle ünlü Moskova'da görülmesi gereken birçok mekan var. Kızıl Meydan, Kremlin Sarayı, Aziz Vasil Katedrali, Gorky Parkı, Bolşoy Tiyatrosu ve Puşkin Müzesi geliyor. 1 TL, yaklaşık 8.62 Rus Rublesi.

Tiflis; Gürcistan'ın geneline göre daha ılıman bir iklime sahip olan şehir, tarihi güzellikleriyle olduğu kadar lezzetleriyle de dikkati çekmekte. Para birimi lari olan Gürcistan'da 1 TL yaklaşık 0.37 Gürcistan Larisi yapıyor.

Geçmişi 5. yüzyıla kadar uzanan Tiflis'te birçok medeniyetin izlerini görmek mümkün.

Üsküp; Vizesiz seyahat edilebilen bir güzergah olan Üsküp, kültürel yapısı ile olduğu kadar gurme tatları ile de dikkati üzerine çekiyor. Geleneksel lezzetleri ile de gezginleri kendisine çeken şehirde; etli güveçler, kebaplar, patates ve lahana yemekleri, çorbalar ve farklı şekilde yapılan dolmalar mutlaka denenmesi gereken tatlar arasında bulunuyor. 1 TL yaklaşık 6,11 Makedonya Dinarı.