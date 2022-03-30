'Ankara'da Ne Yenir?' sorusuna yanıt arayanlar için birbirinden lezzetli yemekler

GEZİ

Türkiye'nin başkenti ve 5,6 milyonluk nüfusuyla en kalabalık 2. şehri olan Ankara, her köşesinde sizi etkileyecek birçok farklı güzelliğe sahip. İşe ülkemizin en çok ziyaret edilen yapılarına sahip olan Ankara’ya yolunuz düştüğünde yemeden dönmemeniz gereken lezzetli yemekler…

Ankara'da ne yenir? Eğer güzel bir lezzet şölenine hazırsanız ve bu soruların cevaplarını merak ediyorsanız işte Ankara'da yiyeceğiniz birbirinden harika yemekler…

Ankara Tava

Ankara Tava, Ankara'nın en eski ve yerel lezzetlerinden biridir. Bu yemek, Ankara'nın küçükbaş hayvan yetiştiriciliği ile ünlü ilçeleri olan Çubuk, Beypazarı, Kalecik, Polatlı ve Haymana'da yetiştirilen koyun ve kuzuların özellikle ön kol ve kaburgasından yapılır.

Tamtak Tirit

Tabanında ekmek dilimleri üstünde çemenle harmanlanmış kıyması ile unutamayacağınız bir tat olan Tamtak Tirit, uzun süre tadı damağınızda kalacak yöresel bir yemek.

Beypazarı Güveci

Taş fırınlarda hazırlanıp masanıza gelecek olan Beypazarı Güveci uzun sürse de tekrar tekrar yemek isteyeceğiniz bir tat. Yarım asrı geçkin bir geçmişe sahip olan bu lezzet yavaş pişse de bitmesi pek uzun sürmüyor. Dikkat edin de bu lezzeti tadarken parmaklarınızı yemeyin!

Efelek Sarması

Üçgen şeklinde sarılan bu sarmalar labada denilen bitkinin yaprağı kullanılarak elde ediliyor. Bahar aylarından yaz aylarına kadar toplayabileceğiniz bu bitki birçok yemeğin içine de girmekte. Yemlik cacığıyla birlikte de sunulan bu lezzeti olsa da yesek!

Beypazarı Kurusu

Hem uzun süre saklanabilen hem de bol tereyağlı ve biraz da tarçınlı olan bu lezzet çayların yanında kıtır kıtır tüketebileceğiniz mükemmel bir eşlikçi!

Şibit Tatlısı

Ankara'nın vazgeçilmez bir tatlısı olan Şibit, yufkanın sac üzerinde pişirildikten sonra baklava şeklinde kesilmesi ve ardından yufkanın üzerine şerbetin dökülmesiyle elde edilen bir tatlı.

Toyga Çorbası

Osmaniye gibi yörelerde de rastladığımız Toyga/ Toğga çorbasının içinde buğday, nohut, bulgur, yoğurdun ve taze nane bulunmaktadır. Genel olarak sıcak tüketilen bu lezzeti Ankara'ya gelmişken tatmayı unutmayın!

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.