Anadolu'nun 'içindeki' kültür merkezleri

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İç Anadolu gezilmeden 'Hiç; Anadolu'yu gezdim dememeli...' Tarihe şahitlik eden mekanlar ve yöresel ürünler ise kentleri diğerlerinden ayrıştırıyor...

Türkiye'nin tüm coğrafi bölgeleri tarihi ve kültürel eserlere ev sahipliği yapmaktadır.

Karadenizinden Doğu Anadolusuna, Egesinden Akdenizine zengin bir kültür barındıran Anadolu topraklarında özellikle İç Anadolu yöresi kültüründe öne çıkan özellikleriyle göz dolduruyor...

İç Anadolu gezilmeden "Hiç; Anadolu'yu gezdim dememeli..." Tarihe şahitlik eden mekanlar ve yöresel ürünler ise kentleri diğerlerinden ayrıştırıyor...

İl merkezleri temel alındığında, İç Anadolu Bölgesi sınırları içinde yer alan 13 il şunlar: Ankara,Konya

Kayseri,Eskişehir,Sivas,Kırıkkale,Aksaray,Karaman,Kırşehir,Niğde,Nevşehir,Yozgat ve Çankırı.

Ozanların beşiği Kırşehir

İç Anadolu bölgesinin öne çıkan kentlerinden Kırşehir, tarihten bu yana ozanların, mutasavvıfların, ilim insanlarının ve sanatkârların şehri olmuştur.Aksaray, Kırıkkale, Yozgat, Ankara ve Nevşehir ile komşu olan kent, konum olarak Kapadokya Bölgesi'nde yani “Güzel Atlar Ülkesi”nde.

Nasrettin Hoca'dan Mevlana'ya Konya

Mevlana'nın şehri, sevgi ve hoşgörü merkezi Konya…Tarihin önemli isimlerinden Nasreddin Hoca'nın da yaşamına tanıklık etmiş, köklü tarihi ve kültürü ile Türkiye'de mutlaka görülmesi gereken şehirlerden biri.Tüm dünyayı etkileyen felsefesi nedeniyle Mevlana Celaleddin Rumi'nin Türk ve İslam kültüründeki yeri oldukça büyük… Bu sebeple günümüze kadar korunarak gelmiş ve müzeye çevrilmiş olan Mevlevi Dergahı, artık en çok ziyaret edilen müzelerden biri.

Tüccarların merkezi Kayseri

Pastırma.Kayseri Mantısı,Örgülü Pilav,Yağlama,Pöç Kebabı,Ayvalı Tahinli Yaprak Sarması,Elde Kesme Kadayıf...Kayseri denince akla gelen kent. Kayseri aynı zamanda Türkiye'ye ticari yönden damgasını vurmuş isimlere de ev sahipli yapmış olan bir kent. Kurşunlu Camii, Hunat Hatun Camii ve Külliyesi,Zeynel Abidin Türbesi, Meryem Ana Kilisesi önemli tarihi eserlerden.

"Ağız tadıyla" Aksaray

Aksaray denince akla ilk gelen yöresel lezzetler bamya çorbası, kuskus, höşmerim, şepedir. Bu yöresel lezzetlerin dışında Aksaray iline özgü diğer yöresel lezzetler; Bamya çorbası, çörek, şepe, erişte, kuskus, mayalı, dolma mantı, soğanlama, çiğleme, sarığıburma, höşmerim.

Peribacalarının ocağında Nevşehir

Peri bacalarını ev sahipliği yapan Nevşehir üzümleri ile de tanınan kentlerden. El yapımı ünlü Nevşehir halıları ve volkanik dağlardan fışkıran lavların oluşturduğu büyüleyici peribacaları görülecekler arasında.

Başkentin olmazsa olmazı

Anıtkabir, Kızılay Meydanı,Güvenpark, Kocatepe Camisi,Hacı Bayram Veli Camisi,Ankara Kalesi,Hamamönü,Anadolu Medeniyetleri Müzesi ve Atakule görülmesi gereken yerlerden. Siyasetin kalbinin attığı kentte seymenler tarihi kazınan kültürel zenginliklerden Ankara keçisi ise kentin sembollerinden.

Yozgat'ın tarihi hafızası

Yozgat denince; Tandır kebabı,Testi kebabı, Helle çorbası,Çörek,Ayva basması,Düğürcük çorbası,Arabaşı akla geliyor.Çeşka Yeraltı Şehri,Basilica Therma, Kerkenes Harabeleri (Kayıp Şehir Pteria) Hamamlar,Çarşı Hamamı (Çapanoğlu Çifte Hamamı) Köprüler, Karabıyık Köprüsü Camiler, Çapanoğlu Camii, Başçavuş Cami, Akdağmadeni Kilisesi. Külliyeler hafızaları canlandırıyor.

Eskişehir "es" geçilemez

Porsuk Çayı ve Adalar Bölgesi, Osmanlı döneminin ruhunu sokaklara taşıyan Odunpazarı, Tarihi Odunpazarı Evleri'nin yanında yer alan Kurşunlu Camii ve Külliyesi,400 metrekarelik yapay şelaleden alan Şelale Park, Sazova Parkı gezilirken Çiğbörek yenimesi gerekenlerden. Atlıhan el sanatları çarşısı ve Kent park mutlak görülmeli.

Tarihin tam ortasında Sivas

Çifte Minareli Medrese, Buruciye (Şifaiye) Medresesi,Sivas Kongre Müzesi,Gök Medrese,Ulu Camii,Kangal Balıklı Kaplıca,Gürün Gökpınar Gölü,Gürün Şuğul Vadisi...Sivas tarihini yansıtıyor.

Kesme Aşı,Baviko,Kelle Tatlısı,Sirok (Gömme),Salata Kurutması,Sivas Köfte,Mercimek Badı,Pezik (Dal Turşusu) yenilmesi gerekenlerden.