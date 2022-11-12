DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

GEZİ



5000 yıllık Osmaneli sokakları ve tarihi konakları

2 Saat Önce Yazıldı - 803 Kelime

Geçmişi milattan önce 5000'li yıllara dayanan, Osmanlı Devleti'nin temellerinin atıldığı ilçenin tarihi konakları 2014 yılında başlayan restorasyonla geleceğe taşınıyor.



Google News - Timeturk

ABONE OL
12.11.2022 18:38:16

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde tescilli 150 konaktan yarısını restore eden belediye, tarihi dokuyu tam anlamıyla yansıtabilmek için sokak sağlıklaştırmasına başladı.

Osmaneli Belediyesince oluşturulan 25 kişilik ekip, atıl durumda bulunan ve yıkık dökük haldeki konakları aslına uygun hazırlanan projelere göre yeniliyor.

Şu ana kadar yapılan çalışmalarla çehresi değişen ilçenin tarihi dokusunun tam olarak ziyaretçilere gösterilebilmesi amacıyla toplam 25 konağın restorasyonunu içeren iki sokak sağlıklaştırma projesi hazırlandı.

08_Nisan_14kasim_24_AA-29419488

Yakın zamanda inşa edilmiş yapılara "giydirme" yöntemiyle tarihi görünüm kazandırmaya başlayan belediye, ilçenin örnek bir kent olmasını sağlayarak turizmden aldığı payı artırmayı hedefliyor.

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, AA muhabirine, 350 bin metrekarelik sit alanda Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından tescil edilen 150 konağın bulunduğunu, bunlara benzer eskiden kalma yapıların da halen ayakta durduğunu söyledi.

Osmanlı ve Osmaneli mutfağı

08_Nisan_14kasim_24_AA-29419495

İlçedeki turizm hareketliliğini restore edilen 75 konağa borçlu olduklarını belirten Şahin, şöyle konuştu:

"Konaklarımızı amacımıza ve hedeflerimize uygun olarak sürekli kullanıyoruz. Büyük bölümünü otel yaptık. Sıfırdan 287 yatak kapasitesine geldik. Şeyh Edebali Üniversitemizle Osmaneli Meslek Yüksekokulu Aşçılık Bölümünü kurduk. Osmanlı ve Osmaneli mutfağını tanıtma fırsatını bu şekilde buluyoruz. İlçemizde yaklaşık 5 bin öğrenci var. Konaklarımızın bazılarını kamu kurum ve kuruluşlarına tahsis ettik. Konaklarımızı restore etmemizle beraber hangi kimlikte kullanacağımızı da belirliyoruz. Kültür ve Turizm Bakanlığı işbirliğinde bir konağımızı müze ve kütüphane kafe olarak kullanmayı planlıyoruz. Turizm anlamında Osmaneli konakları ayrı bir konseptle bugün Safranbolu, Beypazarı, Odunpazarı gibi yerlerden sonra ön plana çıkan bakir, keşfedilmeyi bekleyen bir alan oldu. Konaklarımız ilçemize değer katmaya devam ediyor."

"Türkiye'de değil dünyada örnek bir kent olacak"

08_Nisan_14kasim_24_AA-29419490

Şahin, uygulama aşamasında en çok zorlandıkları konunun yüksek restorasyon maliyetleri olduğunu dile getirerek, bunu kendi bünyelerinde ekip kurarak aştıklarını anlattı.

Ekibi alanında uzman ustalar getirerek zenginleştirdiklerini bildiren Şahin, "Bu anlamda maliyet açısından bize çok büyük avantajlar sağladı. Maliyetteki bu düşüklükle biz daha fazla sayıda konağımızı restore edebilir konuma geldik." dedi.
Münür Şahin, iş insanlarının, esnafın, hayırseverlerin malzeme desteğinde bulunarak kendilerine yardımcı olduğunu belirtti.

08_Nisan_14kasim_24_AA-29419497

Kültür ve Turizm Bakanlığının desteklerinden de yararlandıklarını aktaran Şahin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İki büyük sokak sağlıklaştırması projemiz var. Bu sokak sağlıklaştırması içinde 25 konak daha restore edilecek. Bu sokak içinde yer alan yeni yapılara da giydirme yapmak suretiyle eski görünümünü vermiş oluyoruz. Oldukça güzel mimariye sahip, bütün mühendislik fakültelerinin de dikkatini çeken caddeler. Medeniyetleri bir araya getiren sokakları yaptığımızda, Osmaneli konaklar ve sokaklar anlamında sadece Türkiye'de değil dünyada örnek bir kent olacak."

Osmaneli'ne yoğun ilgi

Şahin, restore edilen konakların ilçe turizmine ve dolayısıyla esnafa büyük katkılarının olduğuna dikkati çekti.

08_Nisan_14kasim_24_AA-29419498

Restorasyonlara başlandığında halkta ve esnafta, bunun ekonomik getirisi olup olmayacağına ilişkin tedirginlik bulunduğunu anlatan Şahin, "Konaklarımızı görmeye gelen ciddi gruplar var. TÜRSAB ile bu konuda işbirliği yapıyoruz. Dolayısıyla turlar Osmaneli'ne çok fazla gelmeye başladı. Diğer taraftan sportif ve eğitim anlamında organizasyonlar düzenliyoruz. Gelen herkes esnafımızdan alışveriş yapıyor. Esnafımızın yüzünü güldürüyor ve bundan sonra yapacağımız restorasyon çalışmaları için bize cesaret veriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

İkbal Gürpınar kimdir?
Sean Connery kimdir?
Dilay Kemer kimdir?
Hikmet Karagöz kimdir?
Ömer Selim Alan kimdir?
Celal Köse kimdir?
Mehmet Çakın kimdir?
Murat Zorluoğlu kimdir?
Eyüp Eroğlu kimdir?
Mehmet Yarka kimdir?
Zeynel Abidin Beyazgül kimdir?
Hilmi Bilgin kimdir?
Mustafa Demir kimdir?
Ekrem Yüce kimdir?
Rahmi Metin kimdir?
Hilmi Güler kimdir?
Emrah Özdemir kimdir?
Rasim Arı kimdir?
Feyat Asya kimdir?
Selahattin Gürkan kimdir?
Uğur İbrahim Altay kimdir?
Tahir Büyükakın kimdir?
Mehmet Abdi Bulut kimdir?
Mehmet Saygılı kimdir?
Memduh Büyükkılıç kimdir?
Hayrettin Güngör kimdir?
Şükrü Başdeğirmen kimdir?
Ercan Çimen Kimdir?
Aytekin Şenlikoğlu kimdir?
Fatma Şahin kimdir?
Mehmet Sekmen kimdir?
Şahin Şerifoğulları kimdir?
Faruk Özlü kimdir?
Osman Zolan kimdir?
Halil İbrahim Aşgın kimdir?
Alinur Aktaş kimdir?
Nesrullah Tanğlay kimdir?
Erdal Arıkan kimdir?
Yücel Yılmaz kimdir?
Evren Dinçer kimdir?
Savcı Sayan kimdir?
Mehmet Zeybek kimdir?
Süleyman Kılınç kimdir?
Osman Durmuş kimdir?
Vedat Öztürk kimdir?
Soner Yalçın kimdir?
Mustafa Bıyık kimdir?
Necattin Demirtaş
Mehmet Çerçi kimdir?
Dede Yıldırım kimdir?
Mustafa İlmek kimdir?
Atilla Zorlu kimdir?
Salih Atakan Duran kimdir?
Mehmet Aziz Tuna kimdir?
Abdulkadir Şahiner kimdir?
Ünal Çetin kimdir?
Saim Zileli kimdir?
Özlem Akçin kimdir?
Nurettin Güney kimdir?
Kürşat Engin Özcan kimdir?
Aytekin Kaya kimdir?
Halil Öztürk kimdir?
Mehmet Sarı kimdir?
İsmail Hakkı Esen kimdir?
Rafet Vergili kimdir?
Galip Vidinlioğlu kimdir?
Cemal Akın kimdir?
Hükmü Pekmezci kimdir?
Bekir Aksun kimdir?
Hilmi Bilgin
Kadir Kara kimdir?
Savaş Kalaycı kimdir?
Alim Işık kimdir?
Cengiz Ergün kimdir?
Bekir Coşkun kimdir?
Mansur Yavaş kimdir?
Ekrem İmamoğlu kimdir?
Zeydan Karalar kimdir?
Özlem Çercioğlu kimdir?
Osman Gürün kimdir?
Vahap Seçer kimdir?
Lütfü Savaş kimdir?
Kadir Albayrak kimdir?
Fırat Tanış kimdir?
Emin Pazarcı kimdir?
Kemal Çebi kimdir?
Nesrin Nas kimdir?
Muhittin Böcek kimdir?
Cevat Şakir Kabaağaçlı kimdir?
Mehmet Yalçınkaya kimdir?
Muhiddin Gülal kimdir?
Nükhet Duru kimdir?
Gazali karakterine hayat veren Cemal Toktaş kimdir?
İsmail Ege Şaşmaz kimdir?
Gigi Hadid Kimdir?
Berfu Güven kimdir?
Hikmet Çetin kimdir?
İsmail Saymaz kimdir?
Taner Ölmez kimdir?
Oğuz Atay kimdir?
Hakan Bayrakçı kimdir?
Fahrettin Koca Kimdir?
Süleyman Soylu
Burçin Terzioğlu kimdir?
Hakkı Bulut kimdir?
Mehmet Sarı
Ahmet Aras kimdir?
Aslı Enver kimdir?
Alaaddin Çakıcı kimdir?
İbrahim Erkal kimdir?
Sürgün Prenses Süreyya kimdir?
Binnur Kaya kimdir?
Che Guevara kimdir?
Can Gürzap kimdir?
Muammer Keskin kimdir?
Kayhan Yıldızoğlu kimdir?
Eyüp Eroğlu
Battal İlgezdi kimdir?
Halil Sezai kimdir?
Kenan Karaman kimdir?
Şevval Şahin kimdir?
Gözde Atasoy kimdir?
Aya Nikola kimdir?
Hasan Sabbah
Irmak Arıcı kimdir?
İlhan Ocaklı kimdir?
İlhan İrem kimdir?
Johnny Nash kimdir?
Emmanuelle Charpentier kimdir ?
Jak Kamhi kimdir?
Tuğçe Tayfur kimdir?
Kobra Murat Kimdir?
Van Halen grubunun lideri Eddie Van Halen (Edward Lodewijk Van Halen) kimdir?
Ali Kılıç kimdir?
Ahmet Cin kimdir?
Nihat Genç kimdir?
Ersin Tatar kimdir?
Önder Kahveci kimdir?
Joe Biden kimdir?
Şenol Kazancı kimdir?
Tunç Soyer kimdir?
Haydar Baş kimdir?
Barbaros Hayrettin Paşa kimdir?
Sadettin Teksoy kimdir?
Ali Kırca kimdir?
Celaleddin Harzemşah kimdir?
Mehmet Fırıncı kimdir?
Mike Pence kimdir?
İzzet Altınmeşe kimdir?
Mevlüt Çavuşoğlu kimdir?
İlyas Salman kimdir?
Ali Kopuz kimdir?
Ali Haydar Bozkurt kimdir?
Michael Schumacher kimdir?
Sulhi Dönmezer kimdir?
Pablo Escobar kimdir?
Kerem Alışık kimdir?
Emre Aşık kimdir?
Emine Erdem kimdir?
Fahir Atakoğlu kimdir?
Fazıl Say kimdir?
Sabah el-Ahmed el-Cabir el-Sabah kimdir?
Nail Olpak kimdir?
Adil Pelister kimdir?
Sultan Sencer kimdir?
Sultan Alp Arslan kimdir?
Emre Konuk kimdir?
Nizamülmülk kimdir?
Melikşah kimdir?
İlham Aliyev kimdir?
Armen Sarkisyan kimdir?
Deli Petro kimdir?
Nihat Özdemir kimdir?
Ümit Besen kimdir?
Şekip Avdagiç kimdir?
Can Ataklı kimdir?
Mert Fırat Kimdir?
Nick Nolte kimdir?
İbrahim Kalın kimdir?
Ekrem Yüce
Mutlu Işıksu kimdir?
Suna Kıraç kimdir?
Ali Kuşçu
Mustafa Palabıyık Kimdir?
Galip Aykaç kimdir?
Pegasus sahibi Ali Sabancı kimdir?
Pegasus Hava Yolları Genel Müdürü Mehmet Tevfik Nane kimdir?
Hasan Karal kimdir? Eski AK Parti Milletvekili Hasan Karal DEVA Partisi'ne mi katıldı?
Murat Ongun kimdir?
Arzu Erdem kimdir?
Ahmet Sarıkurt Kimdir ?
Mehmet Sekmen
Hasan Avcı kimdir?
Hasan Fehmi Kinay kimdir ?
Yücel Yılmaz kimdir?
Shinji Kagawa kimdir?
Asya Bibi kimdir?
Abdullah Kiğılı kimdir ?
Abdullah Kavukcu kimdir ?
Abdullah Ağar kimdir ?
Abdülkadir Aksu Kimdir ?
Abdülhak Hamit Tarhan kimdir ?
Abdülaziz İbn-i Suud kimdir ?
Abdülaziz Bayındır kimdir?
Abdul Kader Keta kimdir?
Abbas Sayar kimdir?
Barış Manço kimdir ?
İlkin Başar Özal kimdir ?
Osman Atalay kimdir?
Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi kimdir?
Halil İbrahim Aşgın
Burhan Sakallı kimdir ?
Hüseyin Boz kimdir ?
Ayhan Gider kimdir ?
Erdal Arıkan
Yücel Yılmaz
Mehmet Zeybek
Kahtani kimdir?
Erol Mütercimler kimdir?
Kemal Sunal kimdir ?
Yavuz Baysan kimdir?
Fuat Oktay kimdir?
Edward Said kimdir?
Ahmet Kaya kimdir ?
Robert De Niro
Ziya Gökalp kimdir?
Paul Gardner Allen kimdir?
Liyakat Ali Han kimdir ?
Mircea Lucescu kimdir?
Nedim Şener kimdir?
Levent Kırca kimdir?
Usain Bolt kimdir?
Arda Turan kimdir ?
Berkay kimdir?
Özlem Ada Şahin kimdir?
Yusaku Maezawa kimdir?
Melania Trump kimdir?
Cemal Kaşıkçı kimdir ?
Zeliha Eliaçık kimdir?
Montserrat Caballé kimdir?
Meng Hongwei kimdir?
Necati Şaşmaz kimdir?
Aziz Kocaoğlu kimdir ?
Eren Erdem kimdir?
Can Dündar kimdir?
Nusret kimdir? Nusret aslen nerelidir ve kaç yaşındadır?
Erişah Arıcan kimdir?
Mehmet Öz kimdir?
Atalay Filiz kimdir ?
Ferhat Tunç kimdir?