36 milyon yıllık 'deniz canavarı' ziyaretçilerle buluştu

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Peru'nun başkenti Lima'daki Doğa Tarihi Müzesi'nde geçen yıl Ocucaje Çölü'nde kayalardan çıkarılan ve 36 milyon yıl öncesine ait bir tür büyük etçil balina olan Basilosaurus fosili sergilenmeye başladı.

Peru'daki bir üniversiteden paleontologların yaptıkları araştırmalar neticesinde 36 milyon yıl önce okyanuslarda yaşamış bir tür büyük etçil balina olan Basilosaurus'a ait kalıntılar bulundu.

Peru'nun başkenti Lima'daki Doğa Tarihi Müzesi'nde geçen yıl Ocucaje Çölü'nde kayalardan çıkarılan ve 36 milyon yıl öncesine ait bir tür büyük etçil balina olan Basilosaurus fosili sergilenmeye başladı. Dev fosili gören ziyaretçiler o anları kaydetti.

Geçen yıl bir Peru çölünde bulunan eski bir balinanın kemikleşmiş kalıntıları Perşembe günü gün ışığına çıkarıldı.

Tam bir kafatasını temsil eden bu fosilleşmiş kalıntılar, 2021 yılının sonlarında başkent Lima'nın 350 km güneyindeki Ocucaje Çölü'nde keşfedildi.

Keşifle ilgili konuşan üniversitedeki paleontolog ekibinin lideri Mario Urbina “Dünyada benzer bir modelin keşfedilmediği göz önüne alındığında çok önemli bir keşif” dedi.

Keşfi gerçekleştiren araştırmacılar fosile “Ocucaje Predator” adını verdiler.

Paleontolog Rodolfo Salas-Gismondi, Basilosaurus'un zamanının en vahşi hayvanlarından biri olduğunu ve besin zincirinin tepesinde olabileceğini açıkladı. Öte yandan fosilin çok iyi derecede korunmuş olduğunu söyledi.

Araştırmacılar, Ocucaje Çölü'nün fosiller açısından zengin olduğunu ve bilim adamlarına 42 milyon yıllık evrimsel kanıt sağladığını söyledi.

AFP'nin haberine göre, devasa ve güçlü bir çeneye sahip olan 17 metre uzunluğundaki bu balina, köpekbalıkları ve sardalya sürüleriyle besleniyordu.

Orada bulunan diğer fosiller arasında dört ayaklı cüce balinalar, yunuslar, köpekbalıkları ve Miyosen döneminden (23 milyon ila 5 milyon yıl önce) diğer türler de yer alıyor.

BASILOSAURUS NEDİR?

Basilosaurus ("kral kertenkele" anlamına gelir), yaklaşık 41.3 ila 33.9 milyon yıl önce (mya) geç Eosen'den büyük, yırtıcı, tarih öncesi bir arkeoset balina cinsidir.

İlk olarak 1834'te tanımlanmış, bilim tarafından bilinen ilk arkeoset ve tarih öncesi balinaydı.

Basilosauruslar milyonlarca yıl önce dev bir balina türü olarak okyanuslarda geziyordu. Şimdi bu balinanın mide içeriklerine yapılan analizler, onların besin zincirinin en üstünde olabileceğini ve hatta diğer balinaları da yemiş olduğunu ortaya koyuyor.

Basilosaurus isis isimli bu balinalar, 18 metreye kadar büyüyebiliyordu. Bu uzunluk, orkaların yani katil balinaların yaklaşık üç katına denk geliyor. Söz konusu balinalar, 38-34 milyon yıl önce modern Kuzey Afrika'ya yakın Atlantik Okyanusunda yaşıyordu.

Paleontolog Rodolfo Salas-Gismondi, Basilosaurus'un zamanının en vahşi hayvanlarından biri olduğunu ve besin zincirinin tepesinde olabileceğini açıkladı. Öte yandan fosilin çok iyi derecede korunmuş olduğunu söyledi.

AA, YeniŞafak

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.