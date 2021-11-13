30 yaşındaki ünlü vlogger, dünyadaki her ülkeyi ziyaret etti

GEZİ

Amerikalı seyahat blog yazarı ve vlogger Drew Binsky, dünyadaki her ülkeye seyahat etme hedefine on yıldan daha kısa bir sürede ulaştı.

CNBC, son ziyaret ettiği ülke Suudi Arabistan'a indikten dokuz saat sonra Drew Binsky ile 10 yıllık seyahat çılgınlığını nasıl finanse ettiği hakkında konuştu.

Amerikalı Drew Binsky'nin seyahate ilgisi yurtdışında Prag'da okurken başladı. Şu anda 197 ülke ve bölgede bulundu.

Hesaplamanıza göre 197 ülkeye gitmişsiniz. ″Gittiğiniz ülke”yi nasıl tanımlarsınız?

BM'nin 193 tanınmış egemen devleti var. Buna dört tane ekliyorum - Kosova, Filistin, Tayvan ve Vatikan. Bunlardan bazıları BM'nin gözlemci devletleri ve aynı zamanda tanınmayan tüm ”ülkeler” arasında en çok tanınan dördü. Sanırım her ülkeyi ziyaret eden 250 kişiden biriyim.

Suudi Arabistan'da iki hafta kalmayı planlıyorsun. Her ülkede ortalama ne kadar zaman geçirdiniz?

Ortalama yaklaşık bir hafta. Üç aydan fazla zaman geçirdiğim yaklaşık 10 ülke var ve Vietnam, Filipinler, Tayland, Güney Kore ve Çek Cumhuriyeti'nde altı aydan fazla zaman geçirdim.

Ama bunlardan bazıları - Lüksemburg, Monako, Lihtenştayn ve Güney Afrika'nın ortasında birkaç ülke var - içeri girip yapmak istediğiniz her şeyi 24 saat içinde yapabilirsiniz.

Ziyaretlerinizi nasıl organize ediyorsunuz?

Spontane olmayı gerçekten seviyorum. Hayattaki en güzel anlar, konfor alanınızdan çıktığınızda ve bir sonraki adımda ne olacağını bilmediğinizde olur.

Sosyal medya takipçilerime ve yerel arkadaşlarıma güvendiğim için benzersiz bir seyahat yöntemim var. Beni alıyorlar ve bana ülkelerini gösteriyorlar. Çoğu zaman o gece nerede uyuduğumu bilmediğim bir ülkeye gelirim.

Binsky, Güney Sudan gibi yerlere vize almanın seyahat planlamasının en zor kısmı olduğunu söyledi.

Yani planlama çok zor değil mi?

Vize almak en büyük zorluktur. 160 ülkeyi vizeye ihtiyaç duymadan ziyaret ettiğim için çok şanslıyım. Ama ihtiyacım olan 40 vize - İran, Türkmenistan, Kuzey Kore, Güney Sudan, Venezuela, Afganistan, Irak, Suriye - siyasi nedenlerle zor.

Hangi ülkeleri sona sakladın?

Son altı ülkemi bir belgesel dizisi çektiğim için seçtim ve son altının farklı olmasını istedim. Bu ülkeler Gana, Ekvador, Venezuela, Palau, Jamaika ve Suudi Arabistan...

Pandemi planlarınızı nasıl etkiledi?

Mart 2020′de on iki haftalık bir süre içinde ziyaret etmeyi planladığım altı ülkem kaldı. 18 ay sonra buradayız ve sonunda bitirdim.

Son 18 ayda ancak 20 ülkeyi ziyaret etmeyi başardım: Meksika; çünkü Haziran 2020′de açık olan tek ülkeydi. Ardından Mısır, Afganistan - Taliban devralma öncesi - Irak, Dubai, Türkiye, Tanzanya ve Dominik Cumhuriyeti.

Binsky, burada Myanmar'da olduğu gibi seyahat ederken çalışıyor.

Pandemi sırasında 20 ülkeyi mi ziyaret ettiniz?

Evet, bu çılgınca - on dördü tekrar ziyaret edildi, artı son altı ülkem.

Yolda Covid mi kaptınız?

Kaptım. Bunu kamuoyu önünde konuşmadım. Irak'tan aldım ve sonra Afganistan'da tat ve koku alamadığımı fark ettim. Irak'ta negatif test yaptım. Çok hasta değildim ama otelimde yedi gece kaldım ki bu oldukça sefil bir durumdu. Ama kimseye bulaştırmak istemedim.

Başlıca gelir kaynaklarınız nelerdir?

Kore'de İngilizce öğretmeye başladım. Ayda 2.000 dolar kazandım ve konut bedavaydı. 22 yaşındaydım, o zaman harikaydı.

Sonra 2015′te Snapchat'te avantajlı bir başlangıç yaptım ve bir grup markanın sponsorluğunu üstlendim. Snapchat hikayeleri yapmak için Rio de Janeiro'daki Olimpiyatlara gitmem için 5.000 dolar aldım. Bütün bir yıl boyunca Snapchat'ten geçimimi sağlıyordum. 30.000 dolar kazandım ki bu, bütçeye uygun bir sırt çantalı gezgin olduğunuzda çok fazla.

Ayrıca, hosteller ve ekonomik havayolları ile çalışarak seyahat maliyetlerini azaltmak için seyahat blogumu kullanıyordum. Sonra 2017 yılında video çekmeye başladım. İlk 300 videom bir kuruş kazanmadım. Oldukça yavaştı.

Bangkok'ta yaşarken , bu gerçekten iyi burgerleri yapan bu adam hakkında bir video çekmiştim. Ne istersen ödersin - bedel yok. Bu video 7 milyon izlenmeye ulaştı. Kazançlara baktığımda asla unutmayacağım ve 10.000 dolar yazıyordu. Beş saatlik bir çalışmaydı.

Önümüzdeki 18 ay içinde herhangi bir videodan elde ettiğim en fazla şeyin bu olduğu ortaya çıktı. Yine de, Facebook'ta reklamlar yoluyla çok para kazanabileceğinizin bir işaretiydi.

Binsky, "seyahat tarzının büyük bir kısmı, yerel halkla tanışmaya dayanıyor" dedi.

Sonra YouTube'da paylaşım yapmaya başladım, şimdi ayda 20.000-40.000 dolar kazanıyorum.

Bu çok para gibi geliyor. Ama şimdi yaklaşık 23 kişilik bir ekibim var, bu yüzden çok fazla maaş ödüyorum.

Başka gelir kaynaklarınız var mı?

Bu sadece reklam geliri. Çalıştığım markalardan video başına 15.000 ila 30.000 ABD Doları arasında ücret alıyorum. Sonra gerçekten o kadar karlı olmayan mallarım var. Daha çok topluluğu büyütmek içindir. Ayrıca 150 dolara seyahat korsanlığı kursları da satıyorum. Çok farklı gelir kaynakları var.

Seyahat masraflarınızı titizlikle kaydeder misiniz?

Hayır. Hala oldukça tutumluyum. Puanım olmadıkça birinci sınıf biletlere para harcamayacağım. Hala sokak yemeği yiyorum ve hala mütevazı otellerde uyuyorum. Şimdi kazandığımın 10 katını kazansam bile gösterişli olmama gerek yok.

Seyahatlerinizden herhangi biri karşılandı mı?

Cepten çıkıyorum ve turizm panoları dışında neredeyse her şeyi ödüyorum - her şeyi kapsıyorlar. Genellikle bir otelle çalıştığımda ücretli bir sponsorluk yaparım. Bir otel bana iki gece için gerçekten güzel bir oda teklif ederse, bunun için para ödemeyi ve bu konuda mesaj yazmak zorunda kalmamayı tercih ederim.

Asla unutamayacağın bir hatıran nedir?

Muhtemelen Orta Afrika Cumhuriyeti'ndeki cüce kabile ile geçirdiğim 24 saat. Genetik olarak dünyanın en kısa insanıdırlar. Bangui'nin başkentine uçmak, hiçliğin ortasına sekiz saatlik bir taksi yolculuğu yapmak ve iki saat boyunca ormanın içinden yürümek zorunda kaldım.

Yolda yerel bir rehber bulduk. Bana sadece hiç beyaz bir insan görmediklerini değil, aynı zamanda hiç cüce olmayan birini de görmediklerini söylediler. Şehre gitmek için kabilelerinden hiç ayrılmamışlardı.

Binsky, birkaç yıl önce hediye olarak bir video kamera aldıktan sonra seyahatlerini kaydetmeye başladığını söyledi.

Unutmak isteyeceğin bir hatıraya ne dersin?

Gıda zehirlenmesi. Muhtemelen yaşadığım en kötü şey Yemen'de. Yaklaşık 30 kez zehirlendim. İran ve Hindistan'da da çok hastalandım. Ama aynı zamanda riskli olduğunu bildiğim şeyleri de yiyorum. Günün sonunda sadece 10 kilo kaybedersiniz ve yolunuza devam edersiniz.

Binsky'nin en kötü gıda zehirlenmesi nöbetlerinden birinin Yemen'de gerçekleştiğini söyledi.

Sıradaki ne?

Her ülkeyi ziyaret etmekle ilgili gerçekten harika bir belgesel hazırlıyoruz. Bir kitabım ve beni gerçekten heyecanlandıran bir NFT projem var. Dünyanın farklı şehirlerinde buluşmalar düzenliyorum. Ama oraya gitmenin, insanlarla tanışmanın ve insanlara seyahat etmeleri için ilham vermenin özünü kaybetmek istemiyorum.

Kaynak: cnbc-com.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.