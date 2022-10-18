Zuhal Topal'la Yemekteyiz Işıl Hanım kim? Işıl Şahin ne iş yapıyor, nereli, kaç yaşında? 19 Ekim Işıl Hanım kaç puan aldı, hangi yemekleri yaptı? Türk televizyon tarihinin en çok izlenen yemek yarışma programlarından biri olan Zuhal Topal'la Yemekteyiz yeni haftaya yeni yarışmacılarla merhaba dedi. Yarışmada 19 Ekim'de yemek pişirecek olan kişi ise Işıl Hanım olacak. IşılHanım'ın kin olduğu, nereli ve kaç yaşında olduğu da izleyiciler tarafından merak ediliyor.

17-21 Ekim tarihleri arasında yeni hafta programı başlayan Zuhal Topal'la Yemekteyiz yarışmasında 3. günü Işıl Hanım mutfağa girecek. Yemekleri ile diğer yarışmacılardan iyi bir puan almak isteyen Işıl Hanım (Işıl Şahin) yarışmanın iddilalı isimlerinden yarışmayı izleyenler ise Zuhal Topal'la Yemekteyiz Işıl Hanım kim? Işıl Şahin ne iş yapıyor, nereli, kaç yaşında? 19 Ekim Işıl Hanım kaç puan aldı, hangi yemekleri yaptı? sorularına yanıt armaya başladı. İşte 19 Ekim Çarşamba ünü yarışacak Işıl Hanım'a dair detaylar...

Zuhal Topal'la Yemekteyiz Işıl Hanım kim?

17-21 Ekim tarihleri arasında her gün 1 yarışmacı yemek yapacak ve diğer yarışmacılardan en yüksek puanı almaya çalışacak. 19 Ekim'de de Işıl Hanım yemeklerini yapacak ve diğer yarışmacılara tattıracak.

Zuhal Topal'la Yemekteyiz yarışmasının 3. gün yarışmacısı Işıl Hanım (Işıl Şahin) olacak. Işıl Şahin'in kim olduğu da merak edilen konular arasında.

Işıl Şahin 33 yaşındadır. İşletme mezunu olan Işıl Hanım İstanbul'da yaşamaktadır. Işıl Hanım emlak danışmanlığı yapamaktadır.

Işıl Şahin Zuhal Topal'la Yemekteyiz yarışmasının iddialı yarışmacılarından. 19 Ekim Çarşamba günü yarışacak olan Işıl Şahin izleyiciler tarafından da oldukça merak ediliyor.

Işıl Şahin ne iş yapıyor, nereli, kaç yaşında?

Yemekteyiz yarışmaısı Işıl Şahin 33 yaşındadır. İstanbul'da yaşayan Işıl Hanım'ın aslen nereli olduğu bilinmiyor.

Serap Hanım hangi yemekleri yaptı?

19 Ekim çarşamba günü yayınlanacak olan programda Işıl Şahin mutfağa girecek. Işıl Hanım'ın hangi yemekleri yapacağı ise henüz belli değil.

21 Ekim Serap Hanım kaç puan aldı?

Yarışmanın kazananı 21 Ekim Cuma günü alınacak puanların ardından belli oalcak. Işıl Hanım'a verilen puan daha netleşmedi.

Zuhal Topal'la Yemekteyiz yarışmacıları (17-21 Ekim)

1. gün yarışmacısı : Ayfer Hanım

2. gün yarışmacısı : Emir Bey

3. gün yarışmacısı : Işıl Hanım

4. gün yarışmacısı : Emrah Bey

5. gün yarışmacısı : Serap Hanım

Zuhal Topal'la Yemekteyiz hakkında

Yemekteyiz, aşçılık ve yemek tarzındaki Türk yarışma programıdır. Program, 13 Ekim 2008 tarihinde Show TV'de yayımlanmaya başladı ve Haziran 2011'e kadar bu kanalda devam etti 1 yıl ara verip 4. sezonunda (2012-2013) Ekim 2012'den itibaren FOX'ta yayımlanmaya başladı. Haziran 2014'e kadar burada yayımlandı, yarışma daha sonra 23 Şubat 2015'te Kanal D'ye geçti ve 10 Nisan 2015 tarihinde ilk finalini yaptı. Toplam 6 sezon yayımlandı. Beş kişiden oluşan grup her akşam bir yarışmacının evine konuk olmakta ve yapılan yemekler sonucu yarışmacıya 10 üzerinden puanlar verilmektedir. Beşinci günün sonunda en çok puanı alanın büyük ödülü (10 bin lira) kazandığı bir programdır. 2 yıl aradan sonra 4 Eylül 2017 tarihinde TV8'de yayınlanmaya başladı ve Zuhal Topal'ın sunumuyla hafta içi her gün yayımlanmaya devam etmektedir.