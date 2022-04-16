Zorunlu trafik sigortasında aylık artış olacak mı?

Milyonlarca araç sahibi trafik sigortasına zam olup olmadığını tartışıyor. Zorunlu trafik sigortasında yapılan yeni değişikliğin ardından ise araç sahipleri 'Zorunlu trafik sigortasına her ay zam mı gelecek? sorusuna cevap arıyor. Peki, Zorunlu trafik sigortasına zam geldi mi, primleri arttı mı?

Birçok araç sahibi, zorunlu trafik sigortasına zam olup olmadığını merak ediyor. Bunun üzerine internet ortamında sıklıkla "Zorunlu trafik sigortasına zam mı geldi?, Zorunlu Trafik sigortasına her ay zam mı gelecek?" gibi soruları aratıyor.

Trafik sigortasının masrafları uzun süredir tartışılan konular arasında yer alsa da zorunlu trafik sigortasında gidilen bir değişiklikle yeniden gündem oldu. Yapılan değişikliğe göre trafik sigortası aylık prim artış oranı %1,5'ten %2.25'e çıkarıldı.

Bir süredir trafik sigortası masrafları da araç sahiplerinin gündeminde yer alıyor. Türkiye'de trafiğe kayıtlı her aracın trafik sigortası yaptırması zorunludur. Bunun nedeni ise, trafik sigortasıyla herhangi bir kaza durumunda ‘karşı tarafın' malına veya canına verilen hasarı, kabahat oranına bağlı olarak kısmen ya da tamamen karşılamaktır.

Zorunlu trafik sigortasına zam mı geldi?

Bu soru, birçok araç sahibinin merak ettiği konular arasında yer almaktadır. Trafik sigortasına zam gelip gelmediğini merak eden araç sahipleri bu konu üzerinde araştırma yapmaya başladı. Trafik sigortasına gelen yeni düzenlemelerce aylık prim artışında değişiklikler yaşandı.

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SED­DK) tarafından yayımlanan genelgede, sigorta şirket­lerine prim olarak her ay %2.25 artırma yetkisi verildiği görüldü. Yapılan düzenlemelerce belirlenen yeni prim oranı ise Mayıs ayı itibariyle geçerli olacak.

Zorunlu Trafik Sigortası tarifelerinde, 1 Şubat 2022'den itibaren tek seferlik olmak kaydıyla %20 oranında artış yapılmıştı. Şubat ayında gerçekleşen bu %20'lik artış üzerinden daha üç ay bile geçmeden tavan fiyat tarifelerine aylık yapılacak zamda artışa gidiliyor.

SEDDK'nin 13 Nisan 2022 tarihinde yayımladığı genelgede azami prim tutarının 2022 yılının Mayıs ayından itibaren her ay olmak kaydıyla %2.25 oranında artırılacağı ve genelgenin 1 Mayıs Pazar gününden itibaren geçerli olacağı belirtildi. Kısacası, sigorta şirketleri 1 Mayıs'tan sonra her ay sigorta primlerine %2.25 oranında artırabilecek. .