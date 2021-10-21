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Zorla fuhuş yaptırılan evlerde 3 bin 300 prezervatif çıktı

İstanbul Şişli ve Beşiktaş'ta günübirlik kiralanan evlerde zorla fuhuş yaptıran çeteye düzenlenen operasyonda 10 kişi gözaltına alınırken, evlerde yapılan aramalarda 3 bin 300 prezervatif çıktı.

42 Dakika Önce
2021-10-21 10:12:19
Zorla fuhuş yaptırılan evlerde 3 bin 300 prezervatif çıktı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlilerince, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çoğunluğu yabancı uyruklu olan kişilere iş vaadiyle ülkeye getirerek ve mağduriyetlerinden yararlanıp tehdit, baskı ve şiddet uygulayarak Şişli ve Beşiktaş ilçelerinde günübirlik kiralanan evlerde tutan ve bu evlerde mağdur kişilere fuhuş yapmaya zorladığı belirlenen bir suç örgütüne yönelik operasyon gerçekleştirildi.

6 ay süren teknik ve fiziki takip neticesinde11 Ekim'de eş zamanlı yapılan operasyonda örgüt üyesi olduğu iddia edilen 10 şüpheli kişi yakalandı.

Operasyon kapsamında biri Kenya uyruklu, 8'i Özbekistan uyruklu olmak üzere toplam 9 yabancı uyruklu kadın örgütün elinden kurtarılırken adreslerde yapılan aramalarda; 3 bin 300 adet prezervatif, 14 adet cep telefonu, 6 bin 80 lira, 102 dolar, 3 adet defter, 1 adet pasaport ele geçirildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 10 kişiden aralarında örgüt lideri İ.Y, örgüt yöneticileri H.Y. ve İ.B. ile örgüt üyesi H.N. isimli kişinin de bulunduğu 4 kişi “İnsan Ticareti” ile “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma” suçlarından tutuklandı.

DHA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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