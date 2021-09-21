DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
2021 AÖF kayıt yenileme tarihi | AÖF kayıtları ne zaman yenilenecek? AÖF kayıt yenileme güz dönemi ücreti ne kadar?
İki dil bilen çocukların daha verimli düşündüğü ortaya çıktı
Belgelenmiş ilk vaka: Dağ keçisi boz ayının sonunu getirdi
'Asırların hayali' için geri sayım başladı'
Sadakatsiz 2. sezon ne zaman başlayacak? Sadakatsiz yeni bölüm ne zaman hangi gün yayınlanacak?
Erman Kunter, Türkiye Basketbol Federasyonu başkanlığına aday
Almanya: 'Denizaltı krizi' AB için alarm verici
Moody's: ABD ve Çin ekonomisinin, Avrupa ekonomisine etkileri olacak
Sudan hükümeti: Ömer el-Beşir'in destekçilerinin darbe girişimini önledik
Temelli: Tweet'im kişisel görüşümdür, partiyi bağlamaz
Yeni normalin üretim süreçlerinde Co-bot yatırımı önem kazanıyor
Takibe düşen kredi miktarı 2.2 milyar TL'ye yükseldi
VakıfBank, yeni müşterilerini özel mevduat kampanyalarıyla karşılıyor
'Türkiye'nin Mühendis Kızları' SOCAR Türkiye iş birliğiyle güçleniyor
Sadakatsiz yeni bölüm ne zaman saat kaçta? Sadakatsiz yeni sezon yeni sezon 32. bölüm ne zaman başlayacak?

TIMETURK / GENEL / Zonguldak'ta hangi gün yapılan aşılar yenilenecek? Zonguldak'ta Atatürk Devlet Hastanesi'nde yapılan aşılar yeniden mi yapılacak?

Zonguldak'ta hangi gün yapılan aşılar yenilenecek? Zonguldak'ta Atatürk Devlet Hastanesi'nde yapılan aşılar yeniden mi yapılacak?

Zonguldak'ta hangi gün yapılan aşılar yenilenecek? Zonguldak'ta Atatürk Devlet Hastanesi'nde yapılan aşılar yeniden mi yapılacak? Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'nde17 Temmuz'da yapılan Biontech aşılarından bir bölümünün koruyucu etkisinin azaldığı için vatandaşlar yeniden aşı olmaya çağırıldı. Kentte aşıların bozuk olduğuna dair çıkan iddialar da Zonguldak Valiliği tarafından yalanlandı.

2 Saat Önce
2021-09-21 13:19:35
Zonguldak'ta hangi gün yapılan aşılar yenilenecek? Zonguldak'ta Atatürk Devlet Hastanesi'nde yapılan aşılar yeniden mi yapılacak?

Zonguldak'ta hangi gün yapılan aşılar yenilenecek? Zonguldak'ta Atatürk Devlet Hastanesi'nde yapılan aşılar yeniden mi yapılacak? Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'nde17 Temmuz'da yapılan Biontech aşılarından bir bölümünün koruyucu etkisinin azaldığı için vatandaşlar yeniden aşı olmaya çağırıldı. Kentte aşıların bozuk olduğuna dair çıkan iddialar da Zonguldak Valiliği tarafından yalanlandı.

Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'nde geçen 17 Temmuz'da uygulanan Biontech aşılarından bir bölümünün aşının koruyucu etkisinin azalacak şekilde uygulandığının hastane yönetimi tarafından tespit edildiği ifade edildi.

Zonguldak'ta hangi gün yapılan aşılar yenilenecek?

Bunun üzerine Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Aşı ile Önlenebilir Hastalıklar Dairesi Başkanlığı'ndan konuyla ilgili görüş alındığı ifade edilen açıklamada, şöyle denildi: "Daha önce de benzer durumlara karşı Pandemik Aşı Uygulamaları Komisyonunca verilen kararlar doğrultusunda aşıların tekrar edilmesi gerektiği görüşü bildirilmiştir. Söz konusu haberlerde konu edildiği gibi aşılar kesinlikle bozuk olmayıp, aşıların koruyucu etkisinin azalacak şekilde uygulanmış olması nedeniyle tekrar edilmesi uygun görülmüştür."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş