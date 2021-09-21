Zonguldak'ta hangi gün yapılan aşılar yenilenecek? Zonguldak'ta Atatürk Devlet Hastanesi'nde yapılan aşılar yeniden mi yapılacak? Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'nde17 Temmuz'da yapılan Biontech aşılarından bir bölümünün koruyucu etkisinin azaldığı için vatandaşlar yeniden aşı olmaya çağırıldı. Kentte aşıların bozuk olduğuna dair çıkan iddialar da Zonguldak Valiliği tarafından yalanlandı.

Zonguldak'ta hangi gün yapılan aşılar yenilenecek? Zonguldak'ta Atatürk Devlet Hastanesi'nde yapılan aşılar yeniden mi yapılacak? Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'nde17 Temmuz'da yapılan Biontech aşılarından bir bölümünün koruyucu etkisinin azaldığı için vatandaşlar yeniden aşı olmaya çağırıldı. Kentte aşıların bozuk olduğuna dair çıkan iddialar da Zonguldak Valiliği tarafından yalanlandı.

Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'nde geçen 17 Temmuz'da uygulanan Biontech aşılarından bir bölümünün aşının koruyucu etkisinin azalacak şekilde uygulandığının hastane yönetimi tarafından tespit edildiği ifade edildi.

Zonguldak'ta hangi gün yapılan aşılar yenilenecek?

Bunun üzerine Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Aşı ile Önlenebilir Hastalıklar Dairesi Başkanlığı'ndan konuyla ilgili görüş alındığı ifade edilen açıklamada, şöyle denildi: "Daha önce de benzer durumlara karşı Pandemik Aşı Uygulamaları Komisyonunca verilen kararlar doğrultusunda aşıların tekrar edilmesi gerektiği görüşü bildirilmiştir. Söz konusu haberlerde konu edildiği gibi aşılar kesinlikle bozuk olmayıp, aşıların koruyucu etkisinin azalacak şekilde uygulanmış olması nedeniyle tekrar edilmesi uygun görülmüştür."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.