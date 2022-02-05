Zonguldak-Kilimli Yolu açıldı mı? Zonguldak-Kilimli Yolu ücretli mi, ücretsiz mi? Zonguldak Kilimli Yolu uzun süren beklemenin ardından nihayet vatandaşların hizmetine sunuluyor. Zonguldak Kilimli Yolu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımı ile 5 Şubat Cumartesi günü açılacak. Bölge halkının ulaşımını ciddi oranda kısaltacak olan proje ekonomik açıdan da bölgenin gelişmesine katkı sağlayacak.

Zonguldak batı Karadeniz bölgesinin maden rezervleri bakımından öenmli illerinden biri. Doğalgaz keşifleri ile birlikte Zonguldak'ın önemi bir kez daha arttı. Batı Karadeniz'in ihracat kapılarından biri olan Zonguldak'ta dev bir proje daha hayata geçirildi.

Zonguldak-Kilimli Yolu açıldı mı?

Zonguldak-Kilimli yolunun inşaası tamamlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zonguldak-Kilimli Yolu Açılış Töreni'ne, Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantı ile katılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılılımı ile 5 Şubat'ta Zonguldak-Kilimli Yolu'nun açılışı gerçekleşmiş olacak.

Bölge için kritik öneme sahip

Bölgede doğu-batı yönünde ulaşım sağlayan Zonguldak-Amasra-Kurucaşile-Cide yolu aynı zamanda uluslararası ulaşım akslarındaki Karadeniz Sahil Yolu'nun da bir bölümünü oluşturuyor. Yolun Zonguldak ile Kilimli, Hisarönü, Saltukova ilçe ve beldelerinin bağlandığı sahil şeridinde yoğun nüfuslu yerleşimler, sanayi tesisleri, Filyos serbest bölgesi yer alırken güzergahtaki trafiğin düzenlenmesi önem arz ediyor.

Batı Karadeniz Sahil Yolu projesinin önemli bir bölümünü oluşturan güzergah ile Sinop, Bartın ve Zonguldak illerinin Düzce, Sakarya, Kocaeli ve İstanbul'a ulaşım kolaylaşacak.

40 dakikalık yol 5 dakikaya düşecek?

Projenin tamamlanmasıyla Zonguldak ile Kilimli ilçesini bölünmüş yol standardında birbirine bağlayan güzergahta 4,5 kilometre kısalma sağlandı, 40 dakikada geçilen güzergah 35 dakika kısaltılarak seyahat süresi 5 dakikaya indirildi.

Proje ile milyonlarca lira tasarruf sağlanacak

Zonguldak-Kilimli kesimi ile zamandan 135 milyon lira, akaryakıttan 20,2 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 155,2 milyon lira tasarruf elde edilecek, karbon salımı 4 bin 225 ton azaltılacak. Projenin tamamının hizmete sunulmasıyla Filyos Limanı'na yüksek standartlı erişim imkanı tesis edilecek. .