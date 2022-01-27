Zonguldak-İstanbul yolu kapalı mı? Zonguldak-İstanbul yolu açıldı mı?
Zonguldak-İstanbul yolu kapalı mı? Zonguldak-İstanbul yolu açıldı mı? Zonguldak'ta meydana gelen heyelan nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Zonguldak-İstanbul yolunun Ilıksu mevkiinde yaşanan heyelan nedeniyle yol trafiğe kapatıldı. Bir sürücünü yaralandığı olay sonrası yolu açma çalışmaları devam ediyor. Sürücüler de Kozlu ilçesinden alternatif yollara yönlendirildi.
2022-01-27 15:57:41
Zonguldak-İstanbul yolu kapalı mı? Zonguldak-İstanbul yolu açıldı mı? Zonguldak'ta meydana gelen heyelan nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Zonguldak-İstanbul yolunun Ilıksu mevkiinde yaşanan heyelan nedeniyle yol trafiğe kapatıldı. Bir sürücünü yaralandığı olay sonrası yolu açma çalışmaları devam ediyor. Sürücüler de Kozlu ilçesinden alternatif yollara yönlendirildi.
Zonguldak'ta meydana gelen heyelan nedeniyle bir araç sürücüsü yaralandı. Zonguldak-İstanbul yolunun Ilıksu mevkisinde dev kayalar yamaçtan yola düştü ve yol kapandı.
Zonguldak-İstanbul yolu kapalı mı?
Kar yağışının etkili olduğu bölgede dik yamaçtan kopan kaya parçaları yolu düştü. Bu sırada yoldan geçen Karayolları'na ait kar küreme aracına da kayalar isabet etti, sürücü hafif yaralandı.
Sürücü hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri yolu ulaşıma kapattı. Araçlar, Kozlu ilçesinden alternatif yollara gönderildi. Karayolları ekipleri, kayaları yoldan kaldırmak için çalışma başlattı. .
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