Zonguldak-İstanbul yolu kapalı mı? Zonguldak-İstanbul yolu açıldı mı?

Zonguldak-İstanbul yolu kapalı mı? Zonguldak-İstanbul yolu açıldı mı? Zonguldak'ta meydana gelen heyelan nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Zonguldak-İstanbul yolunun Ilıksu mevkiinde yaşanan heyelan nedeniyle yol trafiğe kapatıldı. Bir sürücünü yaralandığı olay sonrası yolu açma çalışmaları devam ediyor. Sürücüler de Kozlu ilçesinden alternatif yollara yönlendirildi.