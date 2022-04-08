Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü değişti, Mustafa Çufalı'nın yerine Prof. Dr. Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer atandı. Peki, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı kimdir? Prof. Dr. İsmail Hakkı kaç yaşında?

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer atandı. Peki, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı kimdir?

Prof. Dr. Mustafa Çufalı'nın ardından rektör olarak belirlenen İsmail Hakkı Özölçer Mühendislik Fakültesi'nde dekanlık görevini de yürütmüştü.

1969 yılında Çorumda dünyaya gözlerini açtı. İlk, orta ve lise öğrenimini aynı şehirde tamamladı. Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümünden 1990 yılında mezun oldu. 1993 yılında yüksek lisans ve 1998'de doktora unvanlarını KTÜ'den aldı. Akademik kariyerine 1991 yılında KTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü'nde Araştırma Görevlisi olarak başladı. 2001 yılında o zamanki adıyla Zonguldak Karaelmas Üniversitesi şimdiki adıyla Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümüne Yardımcı Doçent olarak atandı. Aynı Bölümde 2012 yılında Doçent 2017 yılında ise Profesör unvanlarını aldı.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesinde göreve başladığı 2001 yılından bugüne İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanlığı, Mühendislik Fakültesi Dekan Yardımcılığı, Zonguldak Meslek Yüksekokul Müdürlüğü görevlerinde yer aldı. Ayrıca, Fakülte Kurulu, Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Kurulu, Fakülte Yönetim Kurulu, Senato ve Üniversite Yönetim Kurulu üyelikleri de yapan Özölçer 2020 yılından beri Mühendislik Fakültesi Dekanlığı görevini yürütmektedir.

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odasına, çeşitli bilimsel kuruluş ve komisyonlara üye olan Prof. Dr. ÖZÖLÇER'in başlıca çalışma alanları Kıyı ve Liman Mühendisliği, Kıyı Koruma Yapıları, Kıyı Erozyonu, Su Kaynakları Mühendisliği, Kanalizasyon yapıları, Yenilenebilir Enerji ve Hidroelektrik Enerji olup söz konusu başlıklarda çok sayıda ulusal/uluslararası makale, bildiri ve araştırma projesi bulunmaktadır. 2020 yılında da Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen 1. Su Şurası Su Kaynaklarının Geliştirilmesi Komisyon Başkanlığı görevini yürütmüştür.

İngilizce bilen Prof. Dr. İsmail Hakkı ÖZÖLÇER evli ve iki çocuk babasıdır.

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