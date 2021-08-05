Zöhre Taşkıran kimdir? Zöhre Derya Taşkıran bulundu mu? Zöhre Derya Taşkıran isimli bir kadının günlerdir kayıp olduğu kardeşinin yardım çığlığı ile gündeme geldi. Sosyal medyada ablası Zöhre Derya Taşkıran'ın bulunması için çağrı yapan kardeş Zehra Gül paylaşımında şunları yazdı 'Artık paylaşmaktan başka çarem yok. Ablam kayıp ! Türkiye geneli arama kararı var. Adı Derya ancak kimlikteki adı Zöhre Taşkıran. 29 yaşında. 1.60 boylarında. Artık can sağlığından şüphe ediyoruz.' Peki (Derya) Zöhre Taşkıran nerede? Zöhre Taşkıran bulundu mu?

Zöhre Taşkıran kimdir? Zöhre Derya Taşkıran bulundu mu? Zöhre Derya Taşkıran isimli bir kadının günlerdir kayıp olduğu kardeşinin yardım çığlığı ile gündeme geldi. Sosyal medyada ablası Zöhre Derya Taşkıran'ın bulunması için çağrı yapan kardeş Zehra Gül paylaşımında şunları yazdı "Artık paylaşmaktan başka çarem yok. Ablam kayıp! Türkiye geneli arama kararı var. Adı Derya ancak kimlikteki adı Zöhre Taşkıran. 29 yaşında. 1.60 boylarında. Artık can sağlığından şüphe ediyoruz." Peki (Derya) Zöhre Taşkıran nerede? Zöhre Taşkıran bulundu mu?

Zöhre Taşkıran kimdir?

(Derya) Zöhre Taşkıran Aksaray'da ikamet ediyordu.

Zöhre Taşkıran üç çocuk annesi ve ev ahanımı.

Zöhre Taşkıran yaklaşık 1 aydır kayıp ve her yerde aranıyor.

Zöhre Taşkıran 29 yaşında ve 1.60 boylarında.

Zöhre Taşkıran nerede?

Zöhre Derya Taşkıran yaklaşık 1 aydır kayıp ve her yerde aranıyor. Zöhre Derya Taşkıran'ın kardeşi Zehra Gül, Sabah'a açıkalamalarda bulundu. Gül açıklamasında "Ablam kaçırılmış olabilir. Uzun süredir ablamdan haber alamıyoruz. Ölüm haberini almak istemiyorum. Onu gören duyan olursa insanlık adına polise bildirsin." dedi. Ablam organize bir şekilde kaçırılmış olabilir, günlerdir ondan tek bir haber alamıyoruz. Olay gününde herhangi biriyle telefon görüşmesi de yapmamış, kimseye ulaşamıyoruz. Ablamın ölüm haberini almak istemiyorum" ifadelerini kullandı.

Kardeşi sosyal medyadan yardım istedi

Kardeşi ablasının bulunması için sosyal medyadan yardım istedi. Yapılan paylaşımda şöyle denildi "Artık paylaşmaktan başka çarem yok. Ablam kayıp ! Türkiye geneli arama kararı var. Adı Derya ancak kimlikteki adı Zöhre Taşkıran. 29 yaşında. 1.60 boylarında. Artık can sağlığından şüphe ediyoruz."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.