Ziya Selçuk neden istifa etti? Ziya Selçuk'un istifa nedeni ne? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan affını isteyerek görevinden istifa etti. Ziya Selçuk'un yerine Milli Eğitim Bakanı olarak Mahmut Özer getirildi. Günlerdir kulislerde Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un istifa ettiği konuşuluyordu. Ancak iddialar uzun süre doğrulanmamıştı. Ancak yapılan atama kararı ile bu iddia da doğrulanmış oldu. Peki Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk neden istifa etti? Ziya Selçuk neden görevinden ayrıldı?

Ziya Selçuk neden istifa etti? Ziya Selçuk'un istifa nedeni ne? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan affını isteyerek görevinden istifa etti. Ziya Selçuk'un yerine Milli Eğitim Bakanı olarak Mahmut Özer getirildi. Günlerdir kulislerde Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un istifa ettiği konuşuluyordu. Ancak iddialar uzun süre doğrulanmamıştı. Ancak yapılan atama kararı ile bu iddia da doğrulanmış oldu. Peki Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk neden istifa etti? Ziya Selçuk neden görevinden ayrıldı?

Koronavirüs pandeisi nedeniyle bir çok öğrenci eğitimlerine uzaktan devam etmek zorunda kaldı. Bu süreçe en çok tartışılan bakanlıklarıdan biri de Milli Eğitim Bakanlığı oldu. Koronavirüs pandemisi ile günlerdir kapanmaya geçildi ve öğrenciler eğitimlerine online olarak devam etti. Zorlu süreçte Sağlık Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı'na oldukça fazla görev düştü. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk bu dönemde aldığı kararlar ile bazı kesimlerin tepkisine neden olmuştu. Geçtiğimiz günlerde Ziya Selçuk'un istifa ettiği ve bu istifanın Erdoğan tarafından kabul edilip edilmeyeceğini henüz bilinmediği iddia edilmişti. İddialar son atama kararları ile kesinleşti. Peki Ziya Selçuk neden istifa etti? Ziya Selçuk'un istifa nedeni ne?

Ziya Selçuk neden istifa etti?

Ziya Selçuk sosyal medya hesabından teşekkür mesajı yayımladı. "Millî Eğitim Bakanlığı görevim bugün itibarıyla nihayetlenmiştir. Bana ülkemin çocukları için çalışma imkânı sağlayan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı sunuyorum. Milletimize, eğitim ailemize, birlikte görev yaptığım Bakan arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Görev yaptığım süre boyunca birlikte çok kıymetli çalışmalara imza attığımız değerli çalışma arkadaşım Bakanımız Sayın Mahmut Özer Bey'e ve göreve yeni başlayan Bakan Yardımcılarımıza başarılar diliyorum."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.