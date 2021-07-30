Ziya Selçuk istifa mı etti? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk istifa etti mi? Sözcü Gazetesi yazarı Sultan Uçar Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un istifa ettiğini bu istifanın cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından da kabul edildiğini duyurdu. İddia gündeme bomba gibi düştü fakat ilerleyen dakikalarda iddia doğrulanmadı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un faaliyetlerinden memnun olanlar iddia karşısında şaşkınlık yaşadı. Peki Ziya Selçuk istifa mı etti?

Ziya Selçuk istifa mı etti? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk istifa etti mi? Sözcü Gazetesi yazarı Sultan Uçar Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un istifa ettiğini bu istifanın cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından da kabul edildiğini duyurdu. İddia gündeme bomba gibi düştü fakat ilerleyen dakikalarda iddia doğrulanmadı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un faaliyetlerinden memnun olanlar iddia karşısında şaşkınlık yaşadı. Peki Ziya Selçuk istifa mı etti?

YÖK Başkanı Yekta Saraç'ın görev süresi doldu ve yerine Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Özvar atandı. Yekta Saraç ise Cumhurbaşkanlığı Danışmanı olarak atandı. Sözcü Gazetesi yazarı Sultan Uçar da henüz 30 Temmuz 2021 tarihli Resmi Gazete yayımlanmadan önce sosyal medya jesabı üzerinden Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçukun istifa ettiğini iddia etti.

Ziya Selçuk istifa mı etti?

Uçar'ın paylaşımından sonra Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk istifa mı etti soruları sorulmaya başlandı. İddialar üzerinden saatler geçmesine rağmen doğrulanmadı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un istifa ettiği haberleri ile ilgili herhangi resmi açıklama gelmedi.

İŞTE SULTAN UÇAR'IN PAYLAŞIMLARI

Ankara'da hareketli saatler…

1-Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Özvar @erolozvar YÖK Başkanı olarak atandı.

2-MEB Ziya Selçuk'un istifa ettiği ve bu istifanın da kabul edilerek, kesinleştiği bilgisi geldi. @tcmeb @ziyaselcuk

YÖK Başkanı @erolozvar atandı diye diye dün gece yazmıştım. Bugün saat 14:30'da YÖK'te devir-teslim töreni var.

MEB'de ne olur? Bekleyeceğiz. Duyduğum yüzde 99.9 istifa veya görevden alınma kesin ve yanına başka bakanlar da eklenecek. 4 bakan değişecek. RG beklenmeli…

Marmara Üniversitesi'nin, Resmî Gazete'den önce yazdığı ve uyarılıp sildiği öğrenilen bu tweet sonrası @ziyaselcuk un istifa ettiği, istifasının kabul edildiği bilgisiyle ilgili Ankara sessizliğe gömüldü.

Resmi Gazete beklenecek. Kulislerde @meb için tanınan 2 isim geçiyor

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.