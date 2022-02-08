Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalist kim oldu? Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalist belli oldu mu?

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Kasımpaşa, Gaziantep FK'yı konuk etti. 1-0 geriye düştüğü maçı 2-1 kazanan Antep temsilcisi, kupada çeyrek finale yükselen ilk takım oldu.

Gaziantep Futbol Kulübü, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın 31. dakikasında ev sahibi Kasımpaşa, Mortadha Ouanes'in golüyle 1-0 öne geçti.

Gaziantep temsilcisi rakibine 42. dakikada Joao Figueiredo ile karşılık verdi ve ilk yarı 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

İkinci devrede baskısını arttıran konuk takım 81'de Alexandru Maxim'in penaltı golüyle öne geçti ve rakibini 2-1'lik skorla kupada saf dışı bıraktı.

Ev sahibi Kasımpaşa'da penaltı pozisyonunda direkt kırmızı kart gören Mortadha, müsabakanın kalan süresinde takımını bir kişi eksik bıraktı.

GOL ! 31'inci dakikada Kasımpaşa öne geçti. Kazanılan kornerde Eysseric ortasını yaptı. Ön direkte Ben Ouannes'in kafa vuruşunda top ağlara gitti: 1-0.

38'inci dakikada Djilobodji'nin ortasında Kasımpaşa savunmasının uzaklaştırmak istediği top, penaltı noktasının hemen gerisinde Recep Niyaz'ın önünde kaldı. Bu oyuncunun bekletmeden yaptığı vuruşta kaleci Harun Tekin, topu tokatladı.

GOL ! 42'nci dakikada skora denge geldi. Recep Niyaz'ın pasıyla savunma arkasına sarkan Figueiredo, Spajic ve Harun Tekin'in çarpışması sonrasında topu önünde buldu. Figueiredo, ceza sahası dışından meşin yuvarlağı boş ağlara gönderdi: 1-1.

Mücadelenin ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

62'nci dakikada sağ kanattan gelişen Gaziantep FK atağında Muhammet Demir, Donk'tan sıyrıldıktan sonra ceza sahasına girdi. Bu oyuncun kaleciyle karşı karşıya durumdayken yaptığı vuruşta kaleci Harun topu kornere çeldi.

64'üncü dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Mendyl, kaleci Harun'un çıktığını görünce yerden arka direğe çevirdi. Figueiredo, kayarak vuruşunu yapmak istedi ancak yetişemedi.

67'nci dakikada Kasımpaşa savunmasının hatası sonrası topla buluşan Recep Niyaz'ın sert şutunda kaleci Harun meşin yuvarlağı kornere tokatladı.

PENALTI VE KIRMIZI KART ! 79'uncu dakikada Gaziantep FK penaltı kazandı. Sol kanattan kazanılan serbest vuruşta Maxim ortasını yaptı. Ön direkte Figueiredo'nun vuruşunda kaleci Harun gole izin vermedi. Dönen topta Figueiredo bir kez daha vurdu. Ağlara yönelen topa, Ben Ouannes eliyle müdahale etti. Öncesinde pozisyonu devam ettiren Fırat Aydınus, VAR'dan gelen uyarı sonrasında pozisyonu tekrar izledi ve penaltı noktasını gösterdi. Penaltı kararı sonrasında Ben Ouannes kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

GOL ! 81'inci dakikada Maxim'in penaltı vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Harun'un müdahalesine rağmen ağlarla buluştu: 1-2.

90+3'üncü dakikada Hajradinovic'in sağ kanattan kullandığı kornerde ön direkte Umut Bozok kafayı vurdu. Kaleci Günay topun sahibi oldu.

90+6'ncı dakikada Hajradinovic'in kullandığı kornerde bu kez Spajic kafayı vurdu. Kaleci Günay'ı geçen top az farkla yandan auta gitti.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Gaziantep FK deplasmanda Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. .