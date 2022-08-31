Ziraat İnternet Bankacılığı Nedir? Ziraat İnternet Bankacılığına Nasıl Giriş Yapılır? Ziraat İnternet Bankacılığında Hangi İşlemler Yapılır?

Türkiye’de bulunan sayılı bankalardan Ziraat Bankası hakkında merak edilen tüm detaylara haberimizde değineceğiz. Ziraat internet bankacılığı nedir? Bu konu hakkında detayları cevaplayacağız. Ziraat İnternet Bankacılığında Hangi İşlemler Yapılır? İşte merak edilen tüm detayların cevabı haberimizde…

Ziraat İnternet Bankacılığı Nedir?

Teknoloji çağında artık her şey neredeyse mümkün artık şubeye gitmeden birçok bankacılık işlemini, internete bağlanabildiğiniz hemen her yerden yapabilmenizi sağlayan dijital bir banka hizmettir. Ziraat bankası internet bankacılığında, şubelerde çok fazla zaman kaybetmeden ve sıra beklemenizde gerek yoktur. Bu biçimde birçok bankacılık işlemini hızlı ve rahat bir şekilde yapabilirsiniz. İnternet bankacılığının en avantajlı yanı bütün işlemleri direk kendiniz ve istediğiniz zamanda yapabiliyor olmanızdır. Ziraat bankası” internet şubesi giriş ekranı ” üzerinden” Hemen Başvur” sekmesine tıklıyoruz. Açılan yeni pencerede karşımıza Ziraat internet bankacılığı” Online Başvuru ” ekranı geliyor. Online başvuru ekranından T.C. kimlik numaranızı, bankada kayıtlı telefon numaranızı yazarak devam butonuna basıyorsunuz. Ardından cep telefonunuza gelen onay kodunu yazarak devam ediyorsunuz. En son 3. aşamada ise Ziraat Bankası banka kartı bilgilerinizi girerek ziraat internet şubesi açma ve kullanımı için başvurunuzu tamamlamış oluyorsunuz.

Ziraat İnternet Şubesi Üzerinden Hangi İşlemler Yapılabiliyor?

Ziraat bankası internet şubesi üzerinden yapabileceğiniz işlemler şunlardır;

Para transferleri (Havale, EFT)

Kira ödemeleri

Kredi veya kredi kartı borcu ödeme

Elektrik,su,doğalgaz fatura ödemeleri

Vergi ve Sigorta ödemeleri

Cep telefonunuza TL yükleme

Döviz ve altın alım satım işlemleri

İnternete özel vadeli hesap açma

Yatırım hesabı açma (Borsa, repo, bono, tahvil)

Ziraat Mobil (İnternet Şubesi Uygulaması) İndirme

Ziraat mobil uygulamasını cep telefonunuza indirerek şubeye gitmeden ya da herhangi bir bilgisayar kullanmadan dilediğiniz yerden hesabınıza giriş işleminizi gerçekleştirerek birçok bankacılık işlemini rahatlıkla yapabilirsiniz. Ziraat internet bankacılığı uygulamasını indirmeden önce bankanın resmi uygulaması olduğuna dikkat ediniz.

Android Telefonlar: Android işletim sistemine sahip bir telefon kullanıyorsanız Google Play arama çubuğuna Ziraat Mobil yazarak uygulamayı indirebilirsiniz.

İOS Telefonlar: İOS işletim sistemine sahip telefonlar App Store arama çubuğuna Ziraat Mobil yazarak uygulamayı telefonlarına yükleyebilirler.