Zilzal Suresinin ne anlama gelir? Zilzal Suresi nasıl okunur?

Depremlerin artması nedeniyle Zilzal Suresinin okunuşu ve meali birçok kişinin gündeminde bulunmakta. Ramazan Ayı içerisinde okunması tavsiye edilen Zilzal Suresinin Türkçe okunuşu ve anlama araştırılıyor. Peki, Zilzal Suresi Türkçe nasıl okunur? Zilzal Suresinin anlamı nedir?

Zilzal Suresi Kur'an-ı Kerim'in 99. suresidir ve 8 ayettir. Medine döneminde inmiştir. Zelzele Suresi olarak da isimlendirilen Zilzal Suresi kıyamet anındaki şiddetli sarsıntıdan ve dehşet verici hallerden bahsetmektedir. Zilzal Suresinin Arapça okunuşu ve anlamı birçok kişinin merak ettiği konular arasında bulunmakta. İşte merak edilen haberin detayı…

Zilzal Suresi nasıl okunur?

Bismillahirrahmânirrahîm.

İza zülziletil erdu zilzaleha

Ve ahracetilerdu eskaleha

Ve kalel insanü ma leha

Yevmeizin tühaddisü ahbaraha

Bienne rabbeke evha leha

Yevmeiziy yasdürun nasü eştatel li yürav a'malehüm

Fe mey ya'mel miskale zerratin hayray yerah

Ve mey ya'mel miskale zerratin şerray yerah

Zilzal Suresinin anlamı nedir?

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

1- Yer o yaman sarsıntı ile sarsıldığı,

2- Yer, içindeki ağırlıkları çıkarıp dışarı attığı,

3- Ve insan: "Ona ne oluyor?" dediği zaman.

4- O gün yer, bütün haberlerini anlatır.

5- Çünkü Rabbin ona vahyetmiştir.

6- O gün insanlar, amellerinin karşılığı kendilerine gösterilmek üzere bölük bölük çıkacaklardır.

7- Her kim zerre kadar hayır işlemişse onu görecektir.

8- Her kim, zerre kadar şer işlemişse onu görecektir.

Zilzal Suresi okumanın faziletleri nelerdir?

Abbas'tan rivayet edilen bir hadiste de Resûlullah, Zilzâl sûresinin Kur'an'ın yarısına, İhlâs'ın üçte birine, Kâfirûn sûresinin de dörtte birine denk geldiğini söylemiştir (Tirmizî, “Feżâʾilü'l-Ḳurʾân”, 10; İbrâhim Ali, s. 360-363; Kâfirûn sûresiyle ilgili beyanın sıhhati hakkında bk. DİA, XXIV, 149). Şehâbeddin Mahmûd el-Âlûsî, Zilzâl sûresinin Kur'an'ın yarısına denk gelişini onun içerdiği hükümlerin dünyaya ve âhirete dair olmasına, sûrenin âhiret ahkâmını kısaca içermesi özelliğine bağlamıştır (Rûḥu'l-meʿânî, XXX, 602). .