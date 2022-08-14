Zilzal Suresi Nedir? Zilzal Suresi Okunuşu Ve Anlamı

Zilzal suresi ne? Zilzal suresi okunuşu nedir? Zelzele suresi faziletleri neler? Deprem anında okunacak sureler hangisi? Kuran’da yer alan surelerden zilzal suresi diğer bir adı ile zelzele suresi, ülkemizde meydana gelen deprem ve sarsıntılardan sonra en çok araştırılan konular arasında yer aldı. Zilzal suresi hakkında bütün detaylara değineceğiz. İşte detaylar.

Zilzal Suresi Nedir?

Zelzele Suresi veya Türkçeye yerleşmiş ismiyle Zilzal Suresi de denilmektedir. Zilzal suresi "Deprem" manasına gelmektedir. Mushaf'taki sıralamada doksan dokuzuncu, iniş sırasına göre doksan üçüncü suredir. Zilzal suresi, Nisâ süresinden sonra, Hadîd süresinden önce Medine'de inmiştir. "Deprem, arka arkaya gelen şiddetli sarsıntı" anlamına gelen Zilzal Suresini deprem gibi felaketlere okumanız tavsiye edilmektedir.

Zilzal Suresi Okunuşu Ve Meali

Okunuşu

Bismillahirrahmanirrahim.

1- İza zülziletil erdu zilzaleha

2- Ve ahracetilerdu eskaleha

3- Ve kalel insanü ma leha

4- Yevmeizin tühaddisü ahbaraha

5- Bienne rabbeke evha leha

6- Yevmeiziy yasdürun nasü eştatel li yürav a'malehüm

7- Fe mey ya'mel miskale zerratin hayray yerah

8- Ve mey ya'mel miskale zerratin şerray yerah

Zilzal Suresi Anlamı

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.

1- Yer o yaman sarsıntı ile sarsıldığı,

2- Yer, içindeki ağırlıkları çıkarıp dışarı attığı,

3- Ve insan: "Ona ne oluyor?" dediği zaman.

4- O gün yer, bütün haberlerini anlatır.

5- Çünkü Rabbin ona vahyetmiştir.

6- O gün insanlar, amellerinin karşılığı kendilerine gösterilmek üzere bölük bölük çıkacaklardır.

7- Her kim zerre kadar hayır işlemişse onu görecektir.

8- Her kim, zerre kadar şer işlemişse onu görecektir.

Zilzal Suresi Faziletleri

Bir hadiste Zilzal suresinin Kuran'ın yarısına denk olduğu bildirilmiştir. Kişi Cuma gecesinde iki rekatlık namaz kılarsa ve o namazda Fatiha suresi ve on beş defa Zilzal suresini okur ise Allah o kişiyi kıyamet sıkıntılarından ve kabir azabından koruyacaktır. Düşmanların şerrinden korunmak ve onlara galip gelmek için 41 kere okunur. 40 defa Zilzal suresini okuyan, düşmanını helak ettiği rivayet edinilir. .